ADELE SORPRENDIÓ CON LA CONDUCCIÓN EN TV Y SU NUEVO FÍSICO

“Sé que hay muchos comentarios sobre mí como presentadora. Como, ‘¿Por qué no es la invitada musical?’ y cosas por el estilo”, dijo Adele, quien debutó como conductora televisiva al frente del exitoso ciclo Saturday Night Live (SNL), y agregó: “Bueno, hay un par de razones: Mi álbum no está terminado, y estoy demasiado asustada para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme pelucas, tomar un vaso de vino o seis, y ver qué pasa”.

La cantante no sólo sorprendió al público con el nuevo papel que asumió delante de las cámaras, sino también con su aspecto físico. “Sé que me veo diferente a la última vez que me vieron, pero debido a las restricciones de Covid y a la prohibición de viajar, tuve que viajar ligera y sólo pude traer la mitad de mí, y esta es la mitad que elegí”, bromeó.

Adele continuó explicando que lo que más le preocupaba a la hora de presentar en SNL era “maldecir accidentalmente como un marinero” en la televisión en directo, ya que es conocida, además, por ser amiga de las malas palabras.

Su debut, que logró buenos comentarios, estuvo dedicado a los trabajadores de primera línea en la pandemia de Covid-19, algunos de los cuales habían sido invitados del público socialmente distante de Nueva York.