Un escritor obtuvo reconocimiento desde Misiones

25/10/2020 - 23:42 Termas

El escritor José Ruiz Storni obtuvo una mención especial en el VI Concurso Internacional de Cuentos y Poesías “Cataratas Maravilla Natural”, organizado en la provincia de Misiones.

En el caso del poeta José Alberto Ruiz Storni, obtuvo la Mención Especial “Dra. Marta Teodora Schwarz”, por su obra “Las Bellas Cataratas del Iguazú”.

“Por tercera vez en el año me toca recibir un premio por mis obras poéticas. Es una muy feliz noticia que llena mi alma de emoción y me alienta a seguir por la senda de las letras, regalando versos y poesías que es una forma muy bonita de mirar, pensar y decir las cosas”, expresó Ruiz Storni, docente de la escuela “Tomasa Trejo de Vallejo” de Pozo del Arbolito.

El evento, que busca plasmar en las letras la belleza de las cataratas, se desarrolló en el marco de los 85 años del Parque Nacional Iguazú, Argentina, y por los 80 años del Parque Nacional do Iguaçú, Brasil, que fuera declarado de Interés por el Parque Nacional Iguazú, Fundaço Cultural de Foz do Iguaçú, Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones y por el Parque Nacional do Iguaçú, Brasil.l