Amenazó de muerte a su pareja delante de los policías y terminó preso

25/10/2020 - 21:29 Policiales

Un joven fue apresado después de haber amenazado de muerte a su concubina delante de los efectivos policiales, a los que les pidió que se lo llevaran, porque si no la “iba a matar”.

El grave hecho de violencia de género se registró ayer, en horas de la siesta, en el barrio El Paraíso de La Banda.

Alrededor de las 15, efectivos de la Seccional 47 arribaron a un inmueble por el llamado de una mujer de 40 años, ésta explicó que momentos antes había llegado su pareja, 13 años menor que ella, el cual estaba ebrio.

Según la damnificada, el acusado comenzó a insultarla y tomó al hijo de ambos, que padece retraso madurativo y se la llevó a la casa de su madre, distante pocos metros.

Mientras los policías escuchaban a la mujer en la puerta de su casa, salió del interior el acusado vociferando: “Si lo llevé a mi hijo porque vos me hiciste desaparecer $5 mil, vividora, sacas la plata y malgastas, ahora me van a llevar y cuando me libere, voy a venir y te voy a matar”.

Los policías le pedían que se calmara, pero no hizo caso e insistió con las amenazas, pidiéndole a los policías que lo llevaran, porque si no, la iba a matar.

Los uniformados trasladaron al acusado hasta el Club San Carlos de forma preventiva y luego la fiscal coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de La Banda, Dra. Marta Elena Ovejero, ordenó que quedara aprehendido y se efectúe un informe socioambiental.