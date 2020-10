“La situación se parece al 89’ no tienen cartas, solo un milagro”

25/10/2020 - 22:11 Economía

El economista Guillermo Calvo, director de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia y presidente de la International Economic Association se refirió a la situación económica de la Argentina e indicó que “se parece mucho a la de Alfonsín en 1989, donde no tienen cartas, excepto un milagro”.

Calvo, se refirió al desafío que implica para el gobierno peronista la magnitud de esta crisis y sus posibilidades de superarla con éxito como en otros momentos de la historia. Indicó que “no le va a ser fácil en este momento. Si bien la soja se apreció un poquito, no veo que sea el súper ciclo de las commodities en esta vuelta. Y Estados Unidos en algún momento empezará a retraer ese flujo de liquidez que puso y eso traerá problemas. No será para nada fácil. La situación desde el punto de vista económico se parece mucho a la de Alfonsín en 1989, donde no tienen cartas, excepto un milagro”. Agregó que otra alternativa es “que se tomen medidas que algunos economistas plantean. No tengo idea de si eso es posible. Que se cambie la moneda o se pesifique, cosas que se hicieron en 2001 y 2002. Son medidas muy impopulares. El kirchnerismo asumió cuando todo el trabajo sucio lo habían hecho Eduardo Duhalde y Jorge Remes Lenicov. Tenían un superávit fiscal de 4%, que lo gastaron. Cuando llegó Cristina siguió gastando, pero yo sospecho que Néstor no hubiera hecho eso. Le dio hasta que llegó Macri, pero están entre la espada y la pared”.

Consultado respecto de si esta crisis se puede afrontar con medidas gradualistas, subrayó que “gradualismo es no decir nada. Martínez de Hoz dijo algo así, pero usaba otra palabra. Parece decir ‘voy a hacer lo que me parezca a mí en el futuro, pero no te voy a decir cómo lo voy a hacer’. Es invitar a que el sistema funcione en base a las expectativas de la gente. La gente no sabe qué hará su gobernante. Es una situación muy anómala. No sé qué quiere decir el Presidente cuando afirma que no hace planes porque los planes fallan. Es como no ir al médico porque los médicos se equivocan”.

El economista, apuntó que “indudablemente” es imprescindible un plan antiinflacionario para ordenar la macroeconomía. “Con la inflación no se va a ninguna parte. Menos con inflaciones tan erráticas. Creo que en ciertos momentos entre los economistas había cierto consenso respecto de que inflación de menos del 20% o hasta por ahí era bueno. Que no estaba tan mal. Pero inflaciones que suben, bajan, que tienen que ver con factores que no controla bien el Banco Central, como sucede ahora con el cepo y todo eso, no. ¿Cómo hace uno el cálculo? ¿Cuánto voy a sacar al fin del día? Y la mayoría de la gente naturalmente piensa en dólares. Un inversor que pone plata, que pone cien millones de dólares, quiere saber cuánto va a sacar. Efectivamente es razonable. Si yo tengo una política inflacionaria errática, la tasa de cambio va a ser errática. Es otra razón por la cual el inversor no va a venir. Y ahí tenemos esa historia de que todos los economistas dicen que tenemos setenta años de no crecer. Se debe a eso”.