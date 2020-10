“Kichán” está entre seguir en la MLS o volver al “Xeneize”

26/10/2020 - 00:16 Mundo Boca

¿Cristian Pavón vuelve a Boca? Es una posibilidad siempre y cuando Los Ángeles Galaxy, club en el que está jugando a préstamo, no haga uso de la compra de la ficha del delantero cordobés.

La cláusula fijada ronda los 15 millones de dólares, una cifra bastante elevada para el momento actual que atraviesan las instituciones en todo el mundo, y Boca no estaría dispuesto a negociar por menos dinero.

El jugador habló sobre la particular situación que está atravesando y dijo: “Estoy tranquilo, dejando todo en este club hasta donde me toque. No se arregló nada todavía y eso se dará al final de la temporada. Espero tranquilo, concentrado, para no desviarme. Prefiero no darle bola y que lo arregle mi representante”.

Lo concreto es que los próximos días serán clave para saber si “Kichán” seguirá jugando en la MLS o volverá a vestir la camiseta del Xeneize que tendrá varios desafíos por asumir, entre ellos nada menos que la Copa Libertadores de América.