Unión Santiago se bajó y Sportivo Fernández y Vélez están en duda

26/10/2020 - 00:38 Deportivo

La pandemia trajo muchas consecuencias. Y los más perjudicados fueron los clubes. Estar tanto tiempo sin abrir sus puertas dificulta demasiado el poder mantener una institución, sobre todo cuando se trata de los que participan en la liga local o torneo menores a nivel nacional. En ese contexto, mañana vence el plazo para que los 98 clubes que seguían en carrera en el Torneo Regional Federal Amateur, hasta la interrupción por la pandemia de coronavirus, confirmen su participación.

El Consejo Federal puso esa fecha límite porque determinó que el 29 de noviembre se volverá a jugar y necesita tiempo para organizar la estructura y formato de la competencia, que además se regirá por protocolos sanitarios.

Unión Santiago, Vélez Sársfield de San Ramón y Sportivo Fernández son los tres clubes de nuestra provincia que seguían en carrera. El primero ya se bajó y confirmó que no participará. Mientras que los otros dos tienen dudas y esperarán hasta último momento para tomar una decisión final.

“Decidimos no participar por el tema de la pandemia y lo económico. Todo el tema de protocolo e hisopados corre por cuenta de los clubes. Además se va a jugar sin público. Y tenemos gastos fijos importantes por partido como el arancel de los árbitros. Sumado al traslado y alojamiento cuando te toque jugar en otra provincia, estamos hablando de un presupuesto por partido muy elevado”, explicó Carlos Tragant, presidente de Unión Santiago, en diálogo con EL LIBERAL.

En tanto, Alvaro Uriarte, titular de Sportivo Fernández, le comentó a este medio que aún no tomaron una decisión, pero contó el panorama complicado que tienen. “Si fuera por lo económico, estamos en condiciones de participar. Lo que nos frena es lo sanitario. Hay que ver cómo serán los protocolos, pero se nos va a complicar trasladar a los jugadores. De los 28 futbolistas de nuestro plantel, 20 son de Santiago. Y no todos tienen vehículo particular. Muchos se juntaban de cuatro o cinco para venir en un auto, ahora eso no será posible”, ejemplificó.

En tanto, en Vélez de San Ramón también siguen analizando si seguir o bajarse. La situación es parecida con respecto a las otras dos instituciones de nuestra provincia, por lo que Santiago podría quedarse sin representantes.