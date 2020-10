FÚNEBRES | 26 de octubre del 2020

26/10/2020 - 01:35 Funebres

Fallecimientos

-Elda Lucía de Marco de Torres

-Juan Carlos Navarrete (La Banda)

-Blanca Azucena Suárez

-Hilda Gabriela Jiménez Soria

-Luis Walter Frías

-María Rumalda Hibarra

-Yolanda del Valle Sequeira

-Juan Andrés Cisneros

-Américo Argentino Andrada

-Mercedes Josefina Barraza de Russo

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

ANDRADA, AMÉRICO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Su esposa Lidia Guzmán participa con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ANDRADA, AMÉRICO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus vecinos que nunca lo olvidaran. Juan Carlos Correa y Meca, Sabrina Liwen y Roberto participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ANDRADA, AMÉRICO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Nachito, Nahirita y Yoli "despacito no hagan ruido que Kito se quedó dormido".

ARAMBUENA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20|. Juan Caldera, su esposa Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARAMBUENA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20|. La Comisión Directiva y Afiliados de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (ASEJ) participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra ex socia y madre de nuestro compañero Mariano Caldera. Rogamos oraciones en su memoria.

ARAMBUENA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20|. Luis, Myrian, Walter, Lucky y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Mariano Caldera y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Su madre Nora Gerez, su esposa Laura, sus hijos Thiago y Lara y sus hermanos participan con dolor su fallecimiento, sus estos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRAZA DE RUSSO, MERCEDES JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Su esposo Antonio , sus hijos Ariel, Valeria, Walter y Fernando y sus nietos Dalila, Ale, Nico,Exe y su bisnieto Giovanni participan con dolor su fallecimiento, sus esto serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA .

CISNEROS, JUAN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Su esposa María Montenegro, sus hijos María Eugenia, José Eduardo, Roxana y Ricardo, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CRUZ, JUAN GASPAR (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/10/20|. Sus primos hermanos Ilda S. de Brandan, Haydee S. de Paz, María E. S. de Cáceres y Julio Sosa lamentan participar con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido primo. Descansa en los brazos del Padre Bueno, Juancito, te recordaremos por siempre.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus hijos Ana Laura, Diego y Federico, sus hijos políticos Gustavo, Laura y Cecilia y sus nietos Gerónimo, Justino y Bautista participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Señor recíbela en tus brazos .Fuiste una gran persona, madre, hija, esposa, cuñada, siempre recordaremos tus ocurrencias y tu buen humor en nuestros encuentros estarás por siempre en nuestros corazones. Su hermana política Silvia Delgado de Zarco; Máximo Zarco, tus sobrinos Gimena, Emanuel, Belén y Lucas sobrinos políticos Carlos Miguel ,Alejandra y Agustina ,sobrinos nietos Lara, Camila, Sofía, María Paz, participan con dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Sus hermanos políticos Norma, Susana, Silvia, Máximo,Oscar, sobrinos Oscarcito, Luciana, Gimena, Emanuel, Belén y Lucas sobrinos nietos Isaias, Johana, Lucas, Tomás, Lara, Camila, Sofia y Maria Paz, participan con dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Su prima y amiga Susana Gallo de Grupe y sus hijas Susana, Roxana, Adriana y Liliana acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. El Centro de Ex docentes Elda Gomez de De Marco" de la Escuela Nº 764 Diego de Rojas, despide con gran dolor a su querida ex colega Kika De Marco de Delgado. De gran calidad humana y contracción a su trabajo supo ganarse respeto y cariño. Acompaña a su familia, rogando al Señor por su descanso y resignación para sus hijos, nietos y flias.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Querida amiga te fuiste en un abrir y cerrar de ojos, pero Dios lo quiso así, voy a extrañar las largas charlas y mateadas compartidas, fuiste una gran compañera de trabajo y una excelente persona. Que Dios te tenga en la gloria, descansa en paz amiga del alma. Blanca Bonzini y su esposo Eugenio Bonzini e hijos Blanca y Emanuel.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Los compañeros de la promoción 1964 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano" despiden a su querida compañera Kika deseando que brille para ella la luz eterna. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA JULIETA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Sara B. Navarrete de Hounau, con profunda tristeza, participa el fallecimiento de su ex colega normalista, destacada y brillante profesora de la Escuela Normal durante muchos años. Supo sembrar en las aulas los mejores conocimientos, que la hacían querer por sus alumnos y colegas, con una sonrisa permanente, seguridad, simpatía, moderación, sin estridencias ni jactancia alguna. Con su desempeño docente tan valioso honró no solo a su vocación sino a la institución que la tuvo en sus aulas. Abrazo espiritualmente a su hermana Ana María y familia y a los hijos/as de Marcia. Ruego a Dios que les dé una pronta resignación cristiana y a la querida compañera el descanso eterno bajo la luz celestial.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA JULIETA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Promocion 1961 de la querida Escuela Normal Mixta de Profesores Manuel Belgrano, acompaña en el dolor por su partida terrenal a la familia de la distinguida docente Sra. Marcia, de cuya versación nutrimos nuestras mentes, que el Señor lleve su consuelo a Ana María, compañera de aula.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Su esposa Anita Leguizamón, sus hijos Exequiel y Luisina Frías, sus hnos Paola, Liliana, Mónica, Adriana, Silvia y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Sus primos Daniel Frias, Claudia Gardini, sus hijos Ferni, Maxi, Noelia y Joaquin, despiden con gran dolor, pero tranquilos porque estaras en el Reino de Dios.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Que el Señor en su infinita misericordia lo tenga a su lado y brille para el la luz que no tiene fin. Su tía America Ricarte y flia, participa con gran dolor su fallecimiento y ruega resignacion cristiana para su flia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Tu partida causa un dolor infinito en nuestros corazones, pero ya estás en los brazos del Señor y serás el ángel que no continuará cuidando como lo hiciste siempre. Gracias por todo!!. Sus tíos Georgina, René, Estela, América y Zulema, quienes con sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino elevan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Querido primo: qué difícil es entender que te fuiste! Nuestros corazones lloran tu ausencia, pero nos consuela que estás en la santa gloria de Dios y esa luz que dejaste en nuestras almas, nos acompañará siempre. Sus primos Nené, Kelly y Mario, sus sobrinos Pablo y familia, Facundo y Agustín, elevan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Como una estrella fugaz fue tu andar por este mundo. Pero tu llama indeleble nunca se apagará. Su tía Estela, sus hijos Betty, Maria Rosa, Daniel, Gustavo, Luis, Guido, Leticia y Maria Rosario, nietos y demas familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Mirta del Carmen Salvatierra participa con dolor su fallecimiento y ruega a Dios conceda una pronta resignación a su querida familia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Gladys Catan de Gardini, despide con inmenso dolor a nuestro querido Walter y acompaña en estos momentos a toda su familia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Marisa Perez Nazar y José Raúl Uardene, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Nuestras condolencias a su familia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Roberto Perez Nazar y Claudia Bica e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento rogando por su eterno descanso en paz, y acompañamos a su familia en este momento de dolor.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Francisco Perez Nazar y Cristian Cocheri, participan con profundo dolor su fallecimiento , rogando por su eterno descanso en paz, y acompañamos a su familia en este momento tan difícil.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Farmacia Santa Rita, su farmaceutico Sr. Hugo Navarro y todo su personal, lamentamos profundamente el fallecimiento del Sr. Luis Walter Frías y acompañamos a su familia en tan lamentable pérdida.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Dr. Hugo R. Marquetti, esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Dra. Virginia De Napoli participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria. Mis condolencias a toda la familia y compañeros.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Luis Walter Frías, socio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. La Sociedad de Cardiologia de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Luis Walter Frias y acompaña a su familia en este dificil momento, rogando oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Clara Mazzoleni, despide con cariño infinito y dolor inconmensurable al Dr. Walter Frías quien fuera su ex-alumno, su médico, su amigo. Dios lo llevé a bonitos jardines con una sonrisa por su valiosa hombría de bien. Acompaño a la flia. en el dolor, mis oraciones lo acompañen por siempre.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Con mucho dolor recibimos la noticia de su deceso de un gran amigo, excelente profesional y extraordinaria persona. Cori Banco, Ariel, Andrea, Jorge e hijos acompañan con inmenso dolor a su esposa Anita y sus hijos, especialmente a su hija Luisina y sus hermanas. Rogamos resignación, que Dios lo acoja en su santa gloria. Descanse en paz Doc muy apreciado. Hasta siempre.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Mufid Auad, su esposa Bochi Corneli, sus hijos Ale y Chelo Cesca, Faby y Daniel de Miranda, sus hijos Pablo y Martin Cesca Auad participan con dolor el fallecimiento de Walter y ruegan a Dios le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Gracias Walter por todo !!!

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Jamás pensé que nuestro Señor te llamaría tan pronto. Qué tristeza, me quede sin médico de cabecera, sin un amigazo. Cuánto dolor hay en mi familia que te conocieron desde que naciste, fuimos amigos de tus padres, fuimos de Suncho. Acompañamos con gran dolor a tu familia, tu secretaria Nora. Elevamos oraciones pidiendo por tu descanso en paz. Familia de Omar Ojer, Koky Fernández, hijos y nietos.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Mas allá del sol... yo tengo un hogar ". Dr. Walter gracias por todo lo que nos brindo, su profesionalismo, servicio y por sobre todo acompañamiento y cariño. Despedimos con profundo dolor a una gran persona profesional y por sobre todo una gran persona. Valle y Panchita Santana, sus hijos Silvina y Luis Herrera, Sandra y Germán Lorenzo, nietos Leandro, Abril y Marcos.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. No se pongan tristes por mi ausencia, no me fui de su lado. Jesús dijo que el que cree en mi, aunque este muerto vivirá y el que no cree en mi no morirá para siempre". Mariangel y Valentino Gomez Russo. Participan con dolor su fallecimiento.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno brillando la luz que no tiene fin". Vanesa, Sacha, Ago y Bastian Saez Russo acompañan con dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Que el Señor lo cubra con su manto de misericordia y lo proteja con su mirada". Pablo, Carolina, Matías, Federico y Benjamín Russo participan con dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás". Tus amigos Estela y Mariano Russo participan con dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Edith G. Maldonado y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Luis Walter Frias, noble persona, humano y un excelente profesional. Acompañan a sus familiares en este doloroso y dificil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Lely Mansilla y sus hijos Diego, Eduardo, Mariam y Cecilia participan con profundo dolor el fallecimiento de este ser tan especial para nosotros. Acompañan a su familia en este dificil momento.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Helga Sayago, Diego Basbús y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia". (Mateo 5:7). Graciela, Silvia, Mariano, Teresita, Carlos y Daniel Carreras Barros y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Walter, incondicional y excelente profesional y amigo, acompañan con cariño a su esposa, hijos y hermanas. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Su ex compañero de trabajo y amigo Rado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. No hay palabras para expresar el dolor que dejó en nuestros corazones la partida de nuestro querido doctor. Pero nos reconforta saber que Jesús abrió sus brazos para recibirlo y ahora está en el sol de la mañana, en el canto de los pájaros, en el lucero de la tarde y en el rocío de la noche. Siempre estará presente en nuestros corazones. Marta Barraza, su esposo Luis Fernández y familia acompañan con tristeza a sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Norma Correa de Miggitsch e hijos participan con inmenso dolor la partida del gran médico y amigo; Dr. Luisito, acompañando a su esposa; hijos; hermanas; sobrinos y demás familiares en estos momentos, por tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Ilda Medina de Robles, su hijo Darío Robles y demás familiares participan con profundo dolor su triste partida. Rogamos por su eterno descanso y la pronta resignación de su familia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Mónica Cristina Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mónica y familiares en este momento tan doloroso.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. El coordinador médico de U24 Dr. José Massa y plantel médico acompañan con profundo dolor a su hermana Dra. Liliana Frías. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Personal de paramédicos, enfermeros, administrativos, limpieza, lavadero , taller de U24 acompañan en el dolor a su hermana Dra. Liliana Frías. Que descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Eduardo Bonacina, Marta Lezana y su flia participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Roberto Figueroa Bothamley, su esposa Luciana Bonacina participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y hermano de la Dra. Paola Cristina Frías. Ruegan una oración en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. El presidente del consejo médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y hermano de la Dra. Paola Cristina Frías. Ruega una oración a su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Querido Walter con profundo dolor lamentamos tu partida al reino de los cielos. Un ser de luz, humilde y honorable. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Acompañamos en el dolor a sus hijos Luisina y Ezequiel, su esposa, hermana y demás familiares. Familia Salgado.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Walter: no encontramos consuelo a tanta tristeza por tu partida. Una persona intachable, bondadosa, humilde, respetuosa con un corazón enorme siempre dispuesto a ayudar a los demás en todo momento. Te vamos a extrañar mucho. Sabemos que dios tiene un lugar privilegiado para vos en el reino celestial. Hasta siempre Walter. Te queremos con todo el corazón. Descansa en Paz. Que brille para el la luz que no tiene fin. Acompañamos en el dolor a sus hijos Luisina y Ezequiel, su esposa, hermanas y demás familiares. Marcela Salgado, Agustina y José Faule.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Acompañamos con inmenso dolor a su familia y brille para él la luz que no tiene fin. Familia Faule.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Eduardo Gentilini sus hermanos Estela y Marcelo Gentilini y sus hijos Jorge, Juan y Andrés Gentilini participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Señor ,recibe a tu hijo en tu Reino y que brille para el la luz que no tiene fin". Olga Isabel Martínez y su hija Páez, Myriam Isabel participan con profundo pesar su fallecimiento.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Dejaste ejemplos de hombre de bien, excelente persona y médico descansa en Paz. Patricia Larcher participa su partida al reino de los cielos y acompaña a su querida familia en este momento de dolor.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Beba Mílovich de Machado y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar por este medio sentidas condolencias a toda su familia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. La comunidad religiosa y educativa del Colegio Belén participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Mónica Frías. Se ruegan oraciones por su descanso eterno.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Silvia Villalba, Roddy y Facundo Montenegro, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo, y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Laura lezcano de Almiron, junto a sus hijos Sylvina, Mónica, José, Diego y Laura participan con profundo pesar el fallecimiento del gran profesional , pero sobre todo maravilloso ser humano. Muy agradecidos por tanto amor, en cada visita a nuestro hogar. Lo recordaremos con mucho amor.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. La bondad no hace ruido, porque camina con el corazón descalzo." Vuela alto querido Doctor. Gracias por tu servicio profesional desde tu amor incondicional, por tu generosidad para con todos nosotros cada vez que te hemos necesitado. Nunca olvidaremos tu trato humanizado, todo lo entregado desde su humilde, generoso, amoroso, altruista servicio. Hoy el cielo lloró. La medicina ha perdido a un gran médico y el mundo a una gran persona. Gracias Por Tanto, Gracias Por Todo!. Flia Pesce. Que pronto llegues a la luz y Dios te sostenga en sus brazos. Dalinda Rita Turbay de Pesce, sus hijos Rosi, Marti, José Manuel, Liliana y sus respectivas familias.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. René y Mara y sus hijos hacen llegar sus condolencias a su esposa y a sus hijos , hermanas de tan apreciado primo. Con inumerables virtudes y tan cálido en el trato personal dejó buenos recuerdos familiares exelente profesional. Flia. Abuchacra Suncho Corral.

HIBARRA, MARÍA RUMALDA (q.e.p.d.) falleció el 25/10/20|. Sus hijos Georgina y Leandro, sus nietos Catalina, María, Paula, Rosario, su bisnietos Benicio, sus hijos políticos participan su fallecimiento. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JIMÉNEZ SORIA, HILDA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus sobrinos Carlos, Walter y Nene Maldonado y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MURATORE MARNERO, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20 en Tucumán|. Oscar Stenberg, su esposa Nelida Bertuzzi, hijos y nietos, despiden con dolor sus restos mortales. Particularmente guardo hermosos recuerdos de los torneos de Natacion en las piletas del Santiago Lawn Tenis Club. Descansa en paz querido amigo.

MURATORE MARNERO, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20 en Tucumán|. Te recordaremos siempre por el amor que nos brindaste, gracias por tu generosidad. Maria Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Hector Angel y Marcela Fontana, Alicia Beatriz y sus respectivas flias, participan con gran dolor su fallecimiento, elevan plegarias en su memoria.

MURATORE MARNERO, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20 en Tucumán|. Juan Carlos Rotondo y flia, participan con dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria y resignación a sus seres queridos. Querido Mario. Descansa en paz.

RODRÍGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Sus hermanos políticos Ana Noemí Moyano y Walter Omar Moyano, Julio Sosa, sus sobrinos Gabriel, Alvarito, Agustina y Rita, lamentan participar con enorme dolor la partida del querido Guido a la casa del Padre Celestial. Te recordaremos por siempre en cada reunión de mesa compartida con tu sonrisa y Silencio agradable y simpático. Vaya tranquilo al encuentro con el Padre bueno, vaya que Ud. No se ha ido del todo, aquí quedan los más lindos recuerdos de los momentos compartidos junto a los hijos y esposa. Descansa en paz, querido Orlando, jamás te olvidaremos.

RODRÍGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Pochi Saavedra y flia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia en tan irreparable pérdida. Que brille para el la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Hoy despedimos a una bellísima persona quien ha emprendido su regreso a la casa del Padre, nos dejas un enorme vacío en la familia. Julio César Medina, Gladys Luna, su hija Rita Medina, nietos Álvaro, Agustina Carabajal Medina acompañan en esta tu pascua definitiva y saben de tu gozo porque ya estás al lado del Señor y disfrutas de tu presencia abrazamos con el corazón a su hermosa y amada familia. Hasta siempre querido Guido. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Luis Alberto "Cura" Carrera, sus hijos Luis, Arturo, Gustavo, Lic. Elena Carrera y esposo, María Fernanda participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo Yuri, y acompañan en este difícil momento a su hermano Gustavo. Rogamos una oración en su memoria.

RODRÍIGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 20/10/20|. Descansa en paz junto a tu madre y Dios les provea del descanso eterno. Los vecinos del Bº Jorge Newbery, Ester Gonzalez de Russo, Italo Orlando Paoletti y flia, Amilcar Soria y flia, Titina de Sánchez y flia, Mirta Mendoza de Soria, participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍIGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Con inmenso dolor por tu partida, tu tía Dora Marina, tus primos Silvina, Silvio, Liliana y Alejandro, participan y acompañan a su esposa Magalí, a sus hijos Micaela, Maximiliano, Adrian y a tu hermano Gustavo, pidiendo a Dios fortalez y cnsuelo para tu alma. Frías.

RODRÍIGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Flia. Colantonio participa el fallecimiento de Guido y su mamá Elvira y acompañan en el dolor a su hermano Gustavo, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍIGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 20/10/20|. Sus tíos Mario Moyano, Imelda Gonzalez, sus primos Piki, Ramon, Marcela y Maria Imelda, elevan una oracion en su memoria. Que nuestro Señor lo reciba amorosamente en sus brazos y que brille para el la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, TEODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus hijos Víctor, Aldo y Raquel, su hija pol Rosi Argañaraz y sus nietos Facundo, Valentín y Maxi participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus hijos Georgina y Leandro, sus nietos Catalina, María, Paula, Rosario, su bisnietos Benicio, sus hijos políticos participan su fallecimiento. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus vecinos y amigos Tati Rodríguez y su esposa Elena, hijas Eve, Gachi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su irreparable pérdida y acompañan a sus hijos Leandro y Georgina en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Que Dios te reciba en sus brazos ...ya no sufres ninguna muerte es justa ...pero nos dejas un dolor inmenso...pero me dejaste los mejores recuerdos de mí infancia...me crié en tu casa y me hiciste sentir parte de ella…te agradezco por esa niñez tan feliz…te voy a. Recordar siempre Chicha querida...Gachy Rodríguez ,Claudio,Martina y Tomás... acompañan con dolor la partida de la madre de su mejor amiga Georgina y a su ahijada. Catalina.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Juan 11:25. La comunidad educativa del CEIJA "San José Obrero" acompaña con profunda tristeza en este difícil momento, a su Vicedirectora y compañera Lic. Georgina Anabel Anzani, ante la partida a la casa del Padre de su Señora Madre. Ruegan una oración a su memoria.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Rchicofradia de la parroquia virgen de la Consolación de Sumampa participa con dolor el fallecimiento de la sra.vicepresidente de está institución. Elevamos oraciones en su memoria

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus amigos Cacho Martinez y NoemÍ Reynoso, María de los Ángeles Martínez Antonio Hael,y Diego Martinez participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Chicha. Acompañan a Georgina,Leandro y demás familiares en esta irreparable pérdida. Elevamos oraciones a su querida memoria

SUÁREZ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Sus hijos, Adrian, Maria José, Gustavo y Pablo Suárez, h pol Rodolfo, Verónica y Rosa, sus nietos Lucas, Thiago y Brian, sus hermanos, Verónica, Adriana, Gustavo, Francisco y Ana Maria, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

TOLOZA, JULIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Su esposa Norma Figueroa, sus hijos Carina, Ariel y Pablo, h pol Maria Jose, nietos, Federico, Santiago, Agustin y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TOLOZA, JULIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primos políticos Luz, Pocho, Zulma, Noemí, Luchi, María Rosa y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Lita e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, JULIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Primera Junta participa con profundo pesar la perdida del Sr. Julio Edmundo Toloza, padre de nuestro compañero de trabajo y pro secretario de la Institucion. Nos unimos rezando una oración por su eterno descanso. ¡Padre recibelo en tus brazos y dale paz a su alma!.

TOLOZA, JULIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Abrazamos con cariño a su esposa Lita e hijos y los acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Rogamos al Señor paz para su alma y consuelo para sus familiares. Las amigas de su hermana política Tita Figueroa: Monina Ibáñez, Tota Filippa, Geca Kuchudis, Magalí Chazarreta, Mabel Vittar, Soledad Lombardi, Ana Ledesma y Nené Suárez.

NAVARRETE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Sus hijos Omar, Liliana y Yudith, h pol Alejandra, sus nietos, Andrés, Alexandra, Clarivel, Hugo, Carlos, Fernando, y Agustin, sus bisnietos, Ulises, Nélida, sus hermanos María, Manuel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. COB NORCEN S.R.L SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.