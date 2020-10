FÚNEBRES | 27 de octubre del 2020

26/10/2020 - 23:25 Funebres

Fallecimientos

- Luis Ramón Banegas (La Banda)

- Carlos Gabino Sayago (La Banda)

- Gastón Agustín Gerez (La Banda)

- Mario Antonio Álvarez

- Miguel Oscar Sández

- Nora Josefina Raed de García

- Hernán Dermidio Domínguez

- José Roberto Vázquez

- Bricia Juliana Villalba (Tintina)

- Ana María Cañete

- María Selva Isorni de Isijara

- Silverio Crisanto Olivera

- Carlos Santiago Jiménez

- Angélica Espeche Ruiz de Capdevila (Córdoba)

- Ángel Brígido Villalba (La Banda)

- Sara Susana Estefan (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS WALTER ALBERTO FRÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/10/20 y espera la resurrección.

¡Que tristeza tener que despedirlo Dr. Frías! Dios se sirve de lo mejor y lo llamó para tenerlo a su lado. Persona íntegra, con grandes valores! Medico dedicado sin medidas. No escatimó esfuerzo pensando en el otro. Hizo de su profesión un apostolado. ¡Fue un orgullo tenerlo en el barrio! Atendió en APE, en la parroquia, Hospital Regional, consultorio, abrió un hogar en calle Misiones; trabajando con la misma responsabilidad. Fui su paciente muchos años. Puedo decir Dr. que fue mi pañito de lágrimas. Me dio todos los números para comunicarme a la hora que fuera necesario. Estando en APE Claudio paso una neumonía internado en la casa por su condición de persona especial, Ud. venía dos veces por día a verlo. Tenía 14 años. De mi salud siempre lo tuve informado aun estando en manos de cardiólogos, escuchando su palabra de confianza. Era muy creyente, me hacía sentir que Dios me hablaba desde su boca. En el Hogar Claudio estuvo tres días, calle Misiones, el segundo día era Día de la Madre, la Dra. Paola su hermana vino a mi casa para acompañarme y darme tranquilidad porque se portaba bien. Lo quería mucho. Fue Ud. Dr. quien llegó a mi casa en las últimas horas de vida de Claudio, ¡mi hijo! momento que no tiene igual ¡Como podré olvidarme de Ud. querido Dr! Se reencontró con sus padres a quienes dedicó todo su amor y conocimientos. Partió en el mes de la flia., algo sagrado para Ud. Se fue con las manos llenas de tantas obras a su corta edad y con la humildad que lo caracterizaba. Desde el Cielo seguirá acompañando y cuidando a los suyos para quienes pido al Altísimo derrame su gracia, ayudándolos a transitar con su falta física y para Ud. "haga brillar su luz infinita". Siempre tendré una oración a su nombre. ¡Muchas gracias Dr. Frías!. Descanse en paz. Lucía y colaboradoras.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS WALTER ALBERTO FRÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/10/20 y espera la resurrección.

“Jesús con tu corazón paternal, ámame con tu inmenso poder, asísteme y en tus brazos al expirar, recíbeme”. Pochy de Lissi, sus hijos Adriana y Timo, María José, Gabriela, Carlos José, José María y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz, elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS WALTER ALBERTO FRÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/10/20 y espera la resurrección.

Con muchísimo dolor despedimos a nuestro querido amigo y médico de la flia. Dr. Frías estamos seguros que ya está junto a Dios, por ser una excelente persona. Lo llevaremos por siempre en nuestros corazones. Rogamos a nuestro Padre celestial por su eterno descanso y consuelo a sus familiares. Lidia Basualdo de Moreno y flia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS SANTIAGO JIMÉNEZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará entonces Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. Él que cree en mí vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás”.

Hoy te despedimos Yolanda Gallo, Valeria y Carlos Gutiérrez. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Pque. El Descanso. Ruegan una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS SANTIAGO JIMÉNEZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

Viejito querido, te fuiste tan rápido dejándonos un dolor inmenso por el vacío de tu ausencia. Damos gracias a Dios por los 84 años que nos regaló tu presencia física. Te quedas en nuestros mejores recuerdos, que evocan tu sabiduría, tu don de buena gente, noble, sencillo, austero y humilde. De ideas firmes y claras convicciones, supiste forjar tu vida en el sacrificio con trabajo y con tus pocas palabras nos enseñaste que en la vida: la educación es importante.

Buen hermano e hijo, fiel esposo y mejor padre, abuelo protector y guía de tus nietos, con el corazón lleno de tus virtudes, hoy te despedimos. Su esposa Reyna Saavedra de Jiménez; sus hijos: Mariela, Patricia, Verónica y Lucas, su yerno Manuel Gutiérrez, sus nietos Emanuel y Ada María Reina Gutiérrez, Lucas Santiago Jiménez. Su hermano Mario Ángel Jiménez y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Pque. El Descanso. Ruegan una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GABRIELA SUSANA GALLARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 023/10/20 y espera la resurrección.

La señora directora del Centro de Salud Mama Antula, Dra. Mónica Salvatierra, la directora asistente Cra. Consuelo Paz, coordinadoras de enfermería, personal de enfermería y demás personal del hospital participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos tan difíciles. Elevan oraciones para el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANGÉLICA JOSEFINA ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 25/10/20 y espera la resurrección.

Su hermano Dr. Alejandro Federico Espeche, Delia Frelier, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha provincia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANGÉLICA JOSEFINA ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 25/10/20 y espera la resurrección.

Marcelo Aníbal Espeche, Ana María Bruchmann, sus hijos: Ana María, María Cecilia, Marcelo Luis y sus respectivas familias participan su fallecimiento en la ciudad de Córdoba.

RECORDATORIO

OSCAR FRANCISCO FABIÁN CAPRIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/19 y espera la resurrección.

Sus tías Elida Azucena Díaz Lami y Mirta Ofelia Díaz Lami, su tío Emilio Díaz Lami, su hermana Mariana Andrea Capris y Hugo Alberto Nallem y su hija María Guadalupe Capris, con profundo dolor recordamos su partida al reino de Dios. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

CARLOS HUARACHI MENDOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/4/18 y espera la resurrección.

Esposo, padre y abuelo, hoy hace 2 años y 6 meses de tu partida, cada día se siente más tu ausencia pero sabemos que sos y serás nuestra guía, seguirás siempre en mi corazón. Tu esposa Graciela, tus hijos Patri, Susi, Mari, Guilli y Marti, sus nietos Pauli, Fran, Luci, Lauti y Mathe, hijos políticos Claudio y Raúl. Te mandamos besos al Cielo. Descansa en paz.

RECORDATORIO

Ayudante Mayor (R) MIGUEL ÁNGEL FILAC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/9/20 y espera la resurrección.

“Duele tanto aceptar que ya no estás físicamente, pero jamás perderé la esperanza de que esto no es un final, seguiré caminando este camino, me quedan tus recuerdos y tu amor me guiará, pero sé que algún día te alcanzaré en tu cielo para siempre, por toda la eternidad”. Su esposa Patricia Nazarchúc, su hija Virginia Filac, elevan oraciones por el eterno descanso de su alma, al cumplirse un mes de su partida al reino celestial.

RECORDATORIO

MARIO ALBERTO PEREZ (Chaca)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/9/20 y espera la resurrección.

Papi, abuelito Chaca: hoy hace un mes de tu partida al encuentro con el Señor. Nos dejaste un dolor inmenso en el alma, duele tanto tu partida pero nos consuela saber que descansas junto a nuestra madre. Papi vives en nuestros corazones, en nuestra casa, en los lugares en donde solías estar, tu recuerdo nos calma y nos emociona por tu bondad, tu humildad y persona de bien que fuiste y porque simplemente fuiste el mejor padre que podríamos haber tenido. Gracias por todo y gracias por tanto papi y no sueltes nunca nuestras manos. Sé nuestra guía, nuestra luz. Brilla para siempre papi, brilla por siempre Chaca para darnos la fuerza en esta vida y cuídanos hasta un nuevo abrazo. Te extrañamos y te amamos con toda el alma. Estarás en y con nosotros para siempre. Tus hijos Ramón, Myriam, Silvia, Mario Humberto, Vanesa, Emilio, nietos y bisnietos elevan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ORLANDO CARDENAS

(q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/71 y espera la resurrección.

Has pasado 49 años sin tu presencia física, pero estás siempre presente en el recuerdo de hermanos, cuñadas y sobrinos. Rogamos por tu descanso eterno. Se oficiará una misa virtual (https://www.facebook.com/parroquiasanjosedebelgrano/)

hoy a las 19 hs. en Pquia. San José del Bº Belgrano.

MARÍA ANGÉLICA PÁEZ- JOSÉ VICENTE CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección.

Por aniversario de sus natalicios, se oficiará una misa virtual (https://www.facebook.com/parroquiasanjosedebelgrano/) recordatoria hoy a las 19 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

LUCÍA ARGENTINA SORIANO DE IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/20 y espera la resurrección.

Querida mamá, me duele tanto tu partida, que aún no encontramos explicación. Ojalá se pudiera volver el tiempo para verte de nuevo y para darnos ese abrazo que no tenga fin. Llevaremos en nuestros corazones cada una de tus enseñanzas, valores y ese amor puro que nos entregaste, tanto a tus hijos Emilio, Santiago y Ana, tus nietos Julieta, Morena, Matías, Celeste, Lordes y Benjamín e hijos políticos Cecilia, Pablo y Analía. Te recordaremos y amaremos toda la vida. Tu esposo Edgardo e hijos invitamos a la misa a las 19 hs. transmitida por facebook de la Parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse nueve días de su partida.

RECORDATORIO

JOSÉ ENRIQUE CISTERNA

(q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/18 y espera la resurrección.

Papi: hoy hace 2 años que partiste al Cielo, tu ausencia se siente todos los días, solo nos reconforta saber que Dios te recibió y que en algún momento nos volveremos a encontrar para darnos esos abrazos interminables, esos que siempre nos solíamos dar. Te fuiste físicamente pero nunca te irás de nuestros corazones.

Tus nietos te recuerdan siempre porque dejaste una hermosa huella en ellos. Te extrañamos y te recordaremos hasta el último día de nuestras vidas. Tus nietos Fabrizio, Sofía y Lisandro. Mabel y Tus hijos Quique, Dahiana y Emanuel. Tus hijos políticos Paco y Melisa Elevan oraciones en tu memoria.

RECORDATORIO

MARCOS RAÚL CASTELLANOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

Compañero de mi vida, 9 días ya de tu partida, tan repentina. Nada podía prepararme para éste día, dejaste un gran vacío y un profundo dolor en mi corazón. Te pedimos que nos des fuerzas para continuar éste duro camino sin ti. Su esposa Marta García, sus hijos Marcos, Martín, Vanesa y Katia, sus hijos políticos y nietos. Se ruega una oración por su eterno descanso.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

EVA MARUCA SOSA DE FLORIDIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/18 y espera la resurrección.

A dos años de tu partida continúas viva y presente en nuestro recuerdo. Jamás olvidaremos tu amor a tu familia, tus hermanos, tu casa, casa de familia, siguiendo el ejemplo de tu padre Valentín. Siempre abierta al que necesitaba, su cobijo, su techo, el teléfono al vecino al que llamaba desde cualquier punto del país.

Tu huella en la escuela “Luisa de Romero”, tu segunda casa, maestra de primer grado, la asistencia a los alumnos y familias cuando las instituciones eran hogar, comedor, encuentros y bailes.

Cuando el beneficio de la jubilación te liberó de la obligatoriedad laboral, te dedicaste de pleno a la militancia cristina, la acción católica te tuvo en sus filas, cáritas barriales te encontró con Crescencia en tantas campañas, ayudando en tu manzana y en el barrio Polo Norte, visitando familias, enfermos y ancianos. Te dabas tiempo para integrar el centro de jubilados, integrando su coro Amar la Vida.

Ágil, perseverante, amante de niños y nietos, siempre acompañada de su esposo, quien a su lado testimoniaba una familia modelo, que tus hijos y sobrinos supieron seguir.

Dios te llamó a su lado y hoy disfrutas del cielo destinada a las personas elegidas. Mamá, tía, abuela muy querida, sigue guiándonos hasta que nos encontremos.

Se oficiará una misa hoy a las 9 hs. en la Catedral Basílica, su esposo Salvador Floridia, sus hijos Gerardo y Sandra y sus respectivas familias, ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA FLORENCIA RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/20 y espera la resurrección.

"La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera triste o solemne. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis alguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado.¿ Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero...No estoy lejos, justo del otro lado del camino...Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas." (San Agustin) Hija adorada, mi hermosa Flor, estas en mi, siempre. Aunque mi corazón y mi Alma se han ido con vos, te traigo a mí en mis sueños. Te pienso, te siento. Te extraño. Hoy es tu cumple, aquí no habrá festejo, pero seguro celebraras con tus abuelos y amigas. Te amo, pero no puedo dejar de llorar tu ausencia. Que descanses en paz, mi vida. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Sus hijos Marcela y Sandra, nietos y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus compañeros de trabajo participan el fallecimiento del hermano de Claudio Avila. Gonzalo, Pablo, Rodrigo, Elly, Emilio, Luis, Jose, Javier, Ramy, Guillermo, Luciana, Karina, Omar, Esteban, Walter, Romina, Judith, Jorge, Magali, Nadia, Jose, Cintya, Wlater, Daniel, Marcelo, Exequiel, Marcelo, Soledad, Carolina, Betti, Pablo, Cristian, Jorge.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Gerente y excompañeros de Balbi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Hilda G. de Barrón, sus hijos Carla, A. Valeria y M. Ángel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a mamá Nora y a toda su familia, en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, MARÍA AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno brillando la luz que no tiene fin". La comision directiva de la Asociacion Mutual San Jorge e Instituto de Enseñanza San Jorge de todos sus niveles, participan con profundo dolor el fallecimiento de la sobrina de la Sra. Directora del Jardín de Infantes San Jorge. Prof. Sandra Loto.

CAÑETE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus hermanos Ida y Lia Cañete y demás familiares, sus restos fueron cremados SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CISNEROS, JUAN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Sus vecinos José Alejandro Tejerina, su esposa Bety Pérez e hijas Agustina, Belén y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Su prima hermana Marta Virgiia Gómez, su esposo Gregorio Alberto Jiménez y sus hijos Oscar, Adriana y sus respectivas flias, participan con dolotr su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Tomassone SRL acompaña a su colaborador Federico por la pérdida irreparable de su madre Elda. Elevamos oraciones en su memoria.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Miguel Tomassone y Cecilia Bianchi participan con profundo dolor y acompañan a Federico y a su flia, en este momento.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Los compañeros de su hijo Federico, Marcela, Julieta, Mariana y Hector lo acompañan en esta irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Santiago Lopez y familia acompañan a Federico en este doloroso momento.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Los compañeros de su hijo Federico acompañan en este doloroso momento.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Con profundo dolor participo el fallecimiento de mí querida compañera de la Escuela 764 en la cual trabajamos más de veinte años. Amiga incondicional y de perfil bajo, solo tenía palabras justas para todo. Amante de la lectura, la cual la volvía sabia y de una ternura infinita, para compartir, gratos momentos. Solo le pido a Dios resignación a sus queridos hijos y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amiga Sara Rosa Yrene.

DOMÍNGUEZ, HERNÁN DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Su esposa Norma Albarracín, hijos Francisco y Maxi, su padre Dermidio Dominguez, su hermana Amalia, sobrinos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardin del Sol, la Banda. EMPRESA SANTIAGO.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA JULIETA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Rafael Bonacina e Isabel Santillán Borges, sus hijos con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marcia, acompañando en estos tristes momentos a sus hijos Fernando y Alfonso con sus respectivas familias y a su hermana Ana María. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGELICA JOSEFINA . (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Marcelo Aníbal Espeche, Ana María Bruchmann, sus hijos: Ana María, María Cecilia, Marcelo Luis y sus respectivas familias participan su fallecimiento en la ciudad de Córdoba. Rogando oraciones en su querida memoria.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche y su hija Catalina María Lugones Espeche, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. María Cecilia Espeche y su hijo Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Marcelo Luis (Machingo) Espeche, María Angelica Mateo, su hija Valentina Espeche Mateo, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Gracias por derramar tanto amor y bondad en este mundo. Familia Tenreyro.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Gladys del Valle Fernández, Fernando Farías participan con profundo dolor su fallecimiento.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. El cielo se llevó un ángel, un hombre maravilloso, un ser de luz, Dios lo tiene hoy a su lado. Descanse en paz querido doctor. Su empleada Graciela Ledezma. Que brille para el la luz que no tiene fin.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Con mi esposo lloramos tu partida. Gracias por ser tan buen ser humano, tan profesional, entregado a tus pacientes sin límite ni horario. Marcaste huellas imborrables, tu vida no fue en vano, Dios te recompensará y desde el cielo te pido que protejas a tu familia. Italo Orlando Paoletti y su esposa Mari Azam de Paoletti participan su fallecimiento con profunda tristeza y elevan oración en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Dr. Juan Carlos Canllo, su esposa Teté e hijo Marcelo acompañamos a Anita, sus hijos y demás familliares en este momento tan difícil.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil y doloroso momento a su esposa, hijos, hermanas y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Con profundo dolor pero inmenso orgullo por sus cualidades despedimos a nuestro coterraneo Luis a su partida a la Casa del Señor y rogamos por una cristiana resignacion para toda su familia. Primera Promocion Nº 5 de la Escuela Normal de Suncho Corral.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Ricardo Touriño, Zuny Terrera, Juan Pablo, Alfonso, Ricardo y Virginia Touriño, lamentan profundamente la partida de Luis Walter y acompañan con cariño a sus hermanas, en especial a Mónica y a su sobrino Rumi y demás familiares en este momento tan doloroso.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Todo nuestro cariño y reconocimiento por su entrega amorosa a su profesión. Nunca lo olvidaremos, usted cuidó de nuestras abuelas. Gracias eternas de parte de la flia. del Dr. Carlos Alfaro Cordero.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Hermanos del Dr. Juan Carlos Suárez (F): Horacio, Dra Marta del Valle y José Roger y flias, participan con profundo dolor la partida de tan excelente profesional y extraordinaria persona. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Dra. Margarita Elena Archetti, sushijos Déborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de tristeza, rogando al Altísimo les de pronta resignacion y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Ahora ve, come tu pan y bebe tranquilo tu copa de vino, que al Señor ya le agradaron tus cosas". Gracias Doctor!!! El Centro Vecinal y la comunidad del Barrio Jorge Newbery, participan con gran dolor la partida de tan bella persona y profesional. Rogamos a Nuestro Padre Celestial el consuelo para su familia. Elevemos oraciones al cielo por su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Felices los de corazón puro y limpio porque verán a Dios". Sus pacientes, amigos y vecinos, Dorita Ponce Faila y Enrique Herrera, con profunda tristeza, participan su fallecimiento. Damos infinitas gracias a Dios por haberlo puesto en nuestro camino; la vocación de servicio a su profesión, quedaba demostrado en cada paciente que atendía, su hombría de bien, su humildad, su educación, su amor y respeto hablan de sus valores cristianos y morales que adornaban su persona. Muchas gracias Dr Walter; estará siempre en nuestros corazones. Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor; el Señor los llene de paz y consuelo. Hacemos oraciones a su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Querido Walter, te recordamos con profundo afecto y agradecimiento. Graciela y Gracielita Carreras, participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanas y a su secretaria Norita en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro acompañan con profunda tristeza a su esposa e hijos y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Jesús y su infinita misericordia te tenga a su lado". René Orieta, su esposa Blanca Moreyra, sus hijos Marcela, Gabi y Gastón con sus respectivas familias abrazan a la familia Frías en estos momentos de dolor.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Ayudar en cuerpo y en alma al prójimo era la razón de tu vida. Nunca manifestabas cansancio al pedido de ayuda de alguien. Conciliador y amigo de los colegas. Te vamos a extrañar. Ruego al Señor le de la fortaleza a tu flia. en estos momentos de desasosiego. Mónica Nader.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Tufi Saad y su esposa Piru Azar participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso y difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Chiqui Azar su esposo Abud Saad, sus hijos e hijos políticos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos difíciles. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos. Norma Azar, su esposo Nazih Nader e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Marta Suárez, sus hijos HIlton, Ricardo Lo Bruno y flia. participan su fallecimiento, acompañando en su dolor a su hermana Mónica y flia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Sus vecinos y amigos, Familia Gutiérrez Aguilar, participan su fallecimiento y acompañan a la familia Frías en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Domingo Juan( Toti) despide con enorme pesar al querido Walter, hijo distinguido de Suncho Corral integrante de una honorable flia., y portador de inalterable bondad.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Dr. Eduardo Santiago Nassif y flia., Participa con profundo pesar la partida de una gran persona y colega Dr. Walter, hacen llegar sus condolencias a toda su familia.Rogamos oraciones a su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. José y Pablo Llanos, muy acongojados despiden a su querido amigo y vecino de Suncho Corral Dr. Walter Frías. Hijo de una flia. de profunda raíces cristianas, formado en valores nobles y de una gran humildad. Que el Sr.te reciba en sus brazos y brille para el la luz que no tiene fin.

IBARRA, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus sobrinos Ricardo Salas, su esposa Susana Andrada e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tia. Descansa en los brazos del Padre Bueno. La recordaremos por siempre.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su esposo Miguel Isidro Isijara, sus hijas Ileana Andrea Isijara, Marianela Isijara, h. politico Horacio Gutiérrez hijos del corazon Rocio, Franco, Agustina, Isijara y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio parque la paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA plata 162 tel 4219787.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su prima María Lía Alarcón, su hija María Paula Anzani y nieto Benicio Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su primo Santiago Alarcón y sus hijos Tiago y Lucila participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus primos Ana Escobar, Iber Goitea y sus hijos María Elisa y Javier Goitea participan con profundo dolor su fallecimiento.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus primos María Consuelo Escobar, Luis Alvarez, sus hijos Federico, María Eugenia y Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Querida profe, gracias por tanto cariño, por prestarse a los juegos de los 30 años. Su alumna Claudia Rodríguez, su Jodida de la promoción 87 Esc. De Com. y flia. que la adora y despide con mucho dolor. Vuela alto mi amada Profe.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Titi Prados su compañera de la promoción '69, participa con profundo dolor su partida al reino de los cielos.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. La Agrupación de Colectividades de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex secretaria de la comisión directiva de dicha institución y acompaña a toda su familia en este difícil trance. Eleva oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Mary querida! Tus amigas acompañan con oraciones tu partida al Reino de Dios. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Siempre te recordaremos con amor, Carmen, María Luisa, Gringa, Chabela, Delia, Mafalda, Mimí, Ana María, Blanqui, Silvia y Nieves. Ruegan una oración en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. "Entre más des, más recibirás, entre más sonrías, menos te inquietaras, entre más cosas que hagas de forma desinteresadas, más abundancia tendrás". Querida Mary!, ¡¿Cuánto Disfrutamos?!, ¡¿Cuánto Vivimos?!, ¡¿Cuánto me dejas?!, ¡¿Cuánto Crecimos Juntas?!, ¡¿Cuánto Dolor?!. Descansa en paz amiga. Delia Micol y flia., participan de su fallecimiento . Ruegan oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. "Que el sol brille para ti, que todo a tu alrededor sea amor y que la dulce luz de tu interior guíe tu camino". Su ahijado Juan Alberto Martínez, comadre Reina Isabel Castillo de Martínez y Juan Manuel Martínez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una pronta resignación para su familia.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Mary querida, tu grupete de la Escuela de Comercio "Prof. Antenor Ferreyra", te despide con inmenso dolor y afecto. Fuiste una gran compañera y excelente amiga, quedarán por siempre en el recuerdo nuestras anecdótas y reuniones en las cuales sobresalías por tu alegría contagiosa. Que seas eternamente feliz junto a la Santísima Virgen y su adorado hijo Jesús. Por siempre en nuestros corazones: Mecha Barraza y José Galván, Liliana Ruiz y Chichí Navarro, Raquel Escurra, Mechy Ferez, Daniel Vizgarra, Pedro Barraza, Adolfo Gutierrez, María Laura Pece, Tere Salto, Ricardo Echenique, Roberto Coronel, Graciela Ramirez, Mario Gonzalez, Mariela Macías y Roxana Gomez Acuña.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Mi querida amiga Mary, te despido con gran dolor y mucha pena, pero, con la alegría y la esperanza de reencontrarnos cuando el Señor lo determine en tu paraíso. Compartimos en nuestros años de amistad, grandes momentos de alegría, compartimos familias y también nos acompañamos en nuestras tristezas. Fuiste amiga fiel, sincera y muy generosa, ya que me guiaste con tu experiencia en la docencia y en la vida. Gracias Isi, por tus enseñanzas, por tu bondad, por tu cariño y amistad incondicional. Que la Santísima Virgen te cubra con su manto y descanses en paz. Por siempre en mi corazón Mechy Ferez y familia.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. María Mercedes Barraza y José Galván, despiden con gran pena a su querida amiga Mary, a quien recordarán por su alegría, afecto y entrega desinteresada. Fuiste una gran luchadora con una voluntad inquebrantable, seguramente los ángeles cantarán tu llegada al cielo. Hasta siempre, descansa en paz.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. La comunidad educativa de la Escuela de Comercio "Prof. Antenor R. Ferreyra", participa el fallecimiento de la exdocente de la institución, quien fue ejemplo de trabajo, colaboracion y responsabilidad. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Roberto Coronel, su esposa Adriana y sus hijos Lucía, Celeste y Marcelo participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amiga Mary, a quien le agradecen el afecto recibido, los conocimientos y experiencias compartidas. Siempre querida Mary serás parte de nuestra familia, que el Señor te reciba en su brazos y descanses en paz.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Rosalía B. de Amado lamenta su fallecimiento y ruega oraciones a su querida memoria

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Stella Bernasconi y flia. participan con enorme tristeza su partida a la Casa del Señor y acompañan a su esposo Miguel y a sus hijas Andrea y Solana en este gran dolor. Se elevan oraciones para ella.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Personal de Vet Abril acompaña a su compañera solana isijara, en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su hermano Mario Ángel Jiménez, sus sobrinos, Ricardo Jiménez, Julián Jiménez y Agustin Jiménez participan con dolor el fallecimiento de Carlos Santiago Jiménez. Acompañan a la familia en este momento difícil. Que dios lo reciba en sus brazos.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 26/10/20|. Instituciones que integran la Alianza de Entidades de Discapacidad de Sgo. del Estero (ENDISE), acompañan a su coordinadora y amiga Mariela por el fallecimiento de su Sr. padre y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 26/10/20|. Llamil Abdala, su esposa Daniela e hijos, acompañan en este duro momento a su amiga Mariela Jiménez por el fallecimiento de su padre y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 26/10/20|. La Dirección Pcial. de Discapacidad acompañan a la Sra. presidente de ACSDEPO en este duro momento ante el fallecimiento de su padre, rogando oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su cuñada Olga Cárdenas de Jiménez, sus sobrinos Pablo Mariano Jiménez y Sonia Valeria Jiménez participan con dolor el fallecimiento de Carlos Santiago Jiménez y acompañan en este momento a toda su familia. Que Dios lo reciba y brille para el la luz que no tiene fin.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Hoy se cumple una semana de tu partida al reino de Dios, el padre eterno te llamó, te llevó y te recibió a su diestra, vives en su gloria como cuán ángel merece, es difícil aceptar tu partida, pero sé que desde el cielo recibes la dicha de la felicidad eterna. Solo el cuerpo muere, el alma se mantiene viva, se muda, para nosotros tu recuerdo permanecerá siempre en nuestro corazón como el gran ejemplo de esposo y padre que fuiste. Este gran dolor que quedó en nuestras almas lo mitigamos con las oraciones diarias pidiéndole a Jesús por tu alma. Que descanses en Paz papá. Te amamos. Tu familia. Tu esposa Mabel Córdoba, Hijas Sandra, Patricia, Gabriela, Natalia, Florencia, hijos políticos y nietos.

MOUKARZEL DE MDALEL, NURA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su familia, especialmente a su hijo Dr Orlando Mdalel. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, SILVERIO CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su esposa María Rufina Rosales, su hija Yudith Olivera y sus nietos Cristian y Estefano Olivera participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLIVERA, SILVERIO CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus hermanos José y Dina Olivera con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, SILVERIO CRISANTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus sobrinos Ariel, Valeria y Natalia Olivera con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su esposo Rubén Darío García, sus hijos Franco, Facundo y Federico, sus hijos políticos Ingrid Juárez, Elisa, su hermana Stella Raed, Carlos Raed, sobrinos Bejarano, Raed y sus tíos queridos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado Jardin del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Norita siempre fuiste de una calidad humana incomparable; generosa, llena de luz propia y alegria, con muchisima fuerza "vaya si la tenias" le diste combate a tu enfermedad por varios años, siempre estarás siempre en el corazón de los que te amamos. Sus primos Cristina Camus y Carlos Garcia, participan con profundo dolor su fallecimiento, abrazan y acompañan a su esposo, hijos, hermanos y demas familiares.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Señor, tu amada hija ya está ante Ti. Que el abrazo amoroso de tu infinita misericordia la reciba en tu morada. Su tía y madrina Julieta Mercedes Raed de Bejarano participa con honda tristeza su fallecimiento y acompaña con entrañable afecto a su esposo y a sus hijos. Elevan oraciones en su querida memoria.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus primos Alicia y Mario Oscar Bejarano, primos políticos Marcelo Oller y Alicia Farana y sus respectivas familias participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este dolor. Piden oraciones en su querida memoria.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Estás brillando junto con tus seres queridos. Ya descansas en paz. Lamentamos muchísimo tu partida. Sus primos Alejandra Auad y Alberto Paz, participan con dolor su fallecimiento.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus primas Isabel Poidomani de Azar y familia y Patricia Raquel Mussi de Díaz Lavaysse y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar...". Mirta Adela Camus e hijos Alberto Fernando y Diego Álvaro Díaz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Norita. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá. Y todo el que cree, no moriá jamás ". Sus excompañeras del Jardín Carocito del Barrio Autonomía: Gricelda Castellanos, Mabel de Rojas, Silvia Llugdar, Cristina Juárez, Liliana Ledesma, Norma Santillán, Gladys López, Lili Mateos, Mary Acuña y Graciela Marcos. Participan con dolor su falleciminto y elevan oraciones en su memoria.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Prima, que el Señor te reciba en su Reino y te de el descanso eterno. Juan Luis Vital , Silvia Camus de Vital, hijos Silvia, Gabriela, Alejandra, Juan y sus respectivas familias, participan con mucho dolor el fallecimiento de Norita. Acompañan a su esposo e hijos en tan irreparable pérdida y elevan oraciones por su alma.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. "Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque seran saciados". Miryam Elizabet Camus, José María Camus y flia. participan con dolor el fallecimiento de su prima Norita. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Que el Señor te tenga en sus brazos como nosotros en nuestros corazones. Tu tía Teresita Carrizo de Auad, tus primos Toty, Ale, Marcela, Fernanda, Andrea y Jorge, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Norita; tu padrino Víctor Oscar Raed, tu tía Chonga, tus primos Víctor Rodolfo y Liliana, tus sobrinas Victoria y Juliette, con inmenso dolor participan su partida al reino de Dios, donde junto a tus seres queridos brillará una estrella más en el cielo. Acompañan a tu esposo Rubén, tus hijos Franco, Federico y Facundo, a tus queridos hermanos Estelita y Carlos y sus hijos. Rogamos al Señor consuelo por tan irreparable pérdida. "Que descanses en paz, querida Norita".

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. José Luis Bejarano y familia participan con profundo dolor tu partida. Y acompañan a Rubén y a sus hijos Franco, Facundo y Federico en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Norita; tu partida nos duele profundamente por ser nuestra hija de corazón, la de los ojos color del cielo; dulce, buena, cariñosa. Nos llamabas "mis viejitos" a mí y a tu padrino Víctor, luchadora en todo sentido, no pudiste vencer tu mal, pero estamos seguros de que junto a tus seres queridos que te precedieron gozarás del reino de Dios. Descansa en paz, tus padrinos Víctor y Chonga.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Querida tía, fuiste una luchadora incansable de la vida, el recuerdo de tus sonrisas será nuestra mejor fortaleza. Tus sobrinos que te aman: Luis Ángel, Mariela, Guadalupe, José Luis y Mariano y respectivas familias. Te llevaremos siempre en nuestros corazones

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges, sus hijos con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Su tía Antonia Gerez, sus primos Román Gallo, María Mercedes Gallo y sus familias, Acompañan con cariño a su esposa y sus hijos Mica, Maxi y Adrián, en estos momentos de dolor y despedida terrenal, rogando por esperanza y paz hasta el reencuentro.

RODRÍGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Querido July: siempre fuiste ejemplo de amor y entrega incondicional para tus padres y para tu familia. tus sonrisa, tu palabra amable y tu cálido trato siempre permanecerán en nuestro corazón. Su tía María E. Leal de Rodríguez, sus primos Fernando E., Andrea C., Paola V., y sus respectivas familias, participann con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus esposa Magui, a sus hijos y a su hermano Gustavo Rodríguez Gerez y ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. María Belizan, Manuel Gallo, Nilda Fidani, Betty y familia, Ariel y familia, participan con profunda tristeza la partida del querido Guido y acompañan con oraciones a toda su familia, rogando que el Señor les dé la fortaleza necesaria para superar con resignación este doloroso momento.

SÁNDEZ, MIGUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Su esposa Mendez Clementina, hijos Daniel y Romina, su nieto Lucio, su hermana Monserrat participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. Caruso Cia. De Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Abitu ya descansas en los brazos del Señor. "El Señor es mi pastor ningún mal temeré". Su nieta María Paula Anzani, bisnieto Benicio Herrera; y María Lía Alarcón participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Santiago Alarcón y sus hijos Tiago y Lucila, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela y bisabuela de María Paula y Benicio.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Hebe Ruiz y Teresita Montoto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Georgina y toda su familia en este momento de tanto dolor, rogando al Altísimo, la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Toty, Roberto Zaltz, Sergio, Mariela y flia. participan el fallecimiento de su amiga Yoly, compañera querida, Dios te llevó a su lado para tu descanso. Pido al Altísimo resignación para sus hijos Georgina y Leandro, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Que el Señor en su infinita misericordia te tenga a su lado y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus vecinos Lila, Anita, Noemí Salazar, participan su fallecimiento. Elevan oración en su memoria.

SUÁREZ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Despedimos a la mamá de Pablo, quien ha emprendido su regreso a la casa del Padre y acompañamos a nuestro secretario y su familia. Desde el laboratorios del Cepsi en estos momentos de pena hacemos llegar nuestras condolencias, quienes compartimos la labor cotidiana: Dra. Nora Sandoval, Dra. Emilia Auat, Dra. Patricia Agüero, Dra. Victoria Betbeder, Inés Aranda, Alejandra Arce, Rita Almarás, Elizabeth Sneiderit, Diego De La Vega, Silvia Ledesma.

TOLOZA, JULIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Mirta Adela Camus y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Lita. Acompañan a ella y a toda la familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, JULIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Que brille la luz que no tiene fin". El Colegio Cooperativo Inti Huasi, nivel primario, secundario y el Jardín de Infantes Cooperativo "Inti Huasi", participa el fallecimiento del esposo de su asesora pedagógica Prof. Norma Figueroa de Toloza y del padre de su empleada administrativa Carina Toloza. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

TOLOZA, JULIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. La Cooperativa de Provisión de Servicios Educativos "TANTANACUNA" Ltda, participa el fallecimiento de nuestro amigo Pichón, esposo de nuestra compañera y asociada Lita. Rogamos fortaleza y resignación para Lita, sus hijos y nietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TOLOZA, JULIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Querida prima Lita, tus primas Inés y Daniel Palasi, Cristina y Chamaco Iglesias, Ana y Fernando Merlini acompañan en tu dolor por el fallecimiento de tu esposo Pichón que ya descansa en el reino de Dios.

VÁZQUEZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su esposa Liliana Beatriz Guallama, sus hijos Diego, Carlos , Luciana, h. politicos Verónica, Clara, Walter y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Zanjón. COB CARUSO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO LA PLATA 162 TEL 42419787.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. La familia de Mario Adolfo Benavente, agradece a médicos y enfermeros del Sanatorio San Francisco, Clínica del Pilar, Emergencia SEM, a la farmacia Centro, empresa Lo Bruno, a los amigos que en su memoria colaboraron con PEC, Oratorio Don Bosco y a todos los familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron y que hicieron llegar sus muestras de afecto en tan tristes momentos.

CAPRIS, OSCAR FRANCISCO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/19|. Hace un año que te fuiste de nuestras vidas , dejándonos desolados y con una gran tristeza, te recordamos y te extrañamos en cada paso de nuestros días, con esa calma , generosidad y bondad que te caracterizaba y que la brindabas a quien se te cruzaba por tu camino , fuiste un gran compañero para nosotros y nuestra flia..El mundo es tan inmenso sin tu presencia, pero debemos convivir con tu ausencia y aceptar que pasaste a ser nuestro Ángel que nos guía y nos cuida. Te guardaremos en nuestros corazones para siempre. Tu esposa Puki y tu sobrino Fiano.

CAPRIS, OSCAR FRANCISCO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/19|. Hace un año que te fuiste y sigues estando y estarás en nuestros corazones. Se que estás en un lugar hermoso porque Dios y la Virgen te premiaron de estar con ellos por la hermosa persona que fuiste, te amamos, besos al cielo de Fiano, Gastón, Nicolás, Fernanda, Edi, Peluza y Lucia.Rogamos oraciones por su descanso.

CISTERNA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Sus padres Eloy y Julia lo recuerdan al cumplirse dos años de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

CISTERNA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Sus hermanos Edith, Patry, Leo y respectivas familias lo recuerdan al cumplirse dos años de su partida al Reino del Cielo. Elevan oraciones en su memoria.

COLLADO, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Al conmemorarser el noveno día de la partida a la casa celestial de Mario Edgardo Collado, elevan una oración por su partida al reino de Dios, su esposa Blanca Mansilla, sus hijos Lucky, Yesi, Yoni, Luis, gaston, Roman y Dmian, nietos, hijos políticos y hermanos. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin.

FARÍAS, BENITA ELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/20|. En la inmensidad del cielo eres la estrella más brillante, gracias por cuidar de mi familia junto con mi padre. Te amo mamá. Su hija Elinda Delgado, su esposo Gabriel Gutiérrez, e hijas Maylén y Lourdes invitamos a elevar oraciones al cumplirse 6 meses de su partida al reino celestial.

FLORES, EDUARDO RUFINO (PIRULO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/09|. Pirulo descansa en paz, son los deseos de tu esposa, de tus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. Al cumplirse once años de tu partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Su excompañero y entrañable amigo Gustavo Daniel Urquiza, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Su esposa Nilda Tevez, sus hijos Luis, y Nene, h pol Daniel y Dora, sus nietos, Santi, Nahiara, Ulises, Nacho, Wanda, Evangelina y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BANEGAS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus hermanos: Estela, Mary y Omar, sus hermanos politicos Marta, Jorge y Esteban, sus sobrinos Martín, Paula, Tito, María José, Alejandra, Belén y David, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Cacho y Susana Banegas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Consejo de administración y profesionales de la Cooperativa COESA participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Estela Banegas. Rogamos una oracion en su memoria.

BANEGAS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Lic. Liliana Espíndola de Ferreyra y su esposo Luis Angel Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga y compañera Estela Banegas. Elevan oraciones en su memoria.

ESTEFAN, SARA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos: Griselda, Alejandro y Jorge, hijos politicos: Lorena Mojica y Omar Sanchez, sus nietos: Diego, Cristian, Sara, Amira, Angela, Nacho y Fernando. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

ESTEFAN, SARA SUSANA (q.e.p.d) Falleció el 26/10/20|. Sus hijos Griselda, Jorge, Ale, nietos Diego, Cristina, Sara, Amira, Angela, Nacho, hijos pol. y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia. SERVICIO HAMBURGO CIA SA. ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, GASTÓN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Su padre: Víctor Corvalán, sus hermanos: Franco, Gonzalo y Alejo Gerez, sus abuelos, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEIVA, RAFAEL LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Rafa por siempre en nuestros corazones, amigo querido. Tus consuegros: Chela y Adrian Castro, sus hijos: Ariel, Nena, Gabriel, Javier, Yanina Castro y sus respectivas familias.

SAYAGO, CARLOS GABINO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Su esposa Estela, su hijo Daniel, sus hermanos Blanca, Luis, Osvaldo, Anibal y Gustavo, su madre Blanca, sus cuñadas Fabiana, Silvia y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Capilla Dpto. Banda, COB NORCEN S.R.L, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALBA, ÁNGEL BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su esposa Matilde Coronel, su hija de corazón Elba y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, REYNALDO ALBARTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Su esposa Marta Robles, sus hijos Gisella, Pamela y Eduardo Rodriguez, agradecen a familiares y amigos por el acompañamiento en esos momentos dificiles. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO(PUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Hoy hace un mes de tu partida a la Casa del Señor, los días están pasando tan rápido y aún así no dejamos de extrañarte, dejaste un vacío tan grande en nuestras vidas, tu casa está triste sin tu presencia. Papi, no te imaginas cuanta tristeza tengo en mi alma, no hay un día que no te recuerde, estás en mi mente cada instante, tengo el consuelo de saber que estás con nosotros, me mandas señales como diciendo "estoy aquí". A veces me parecen increíbles papi. Te amamos con el alma y jamás te olvidaremos. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos al cumplirse un mes de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

TREJO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Ya son 9 días que se suman a tu partida, sigo pensando que una parte de mi se fue contigo, pero al recordar tus alegrias y viviencias llenan mi ser para continuar por la vida. Algún día nos volveremos a ver, te amo y te extraño mi viejo. Su esposa María Hernardorena.

TREJO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. "Más allá de mi propia vida esperaré tu encuentro, más allá del mismo tiempo y la eternidad habré de encontrarme contigo". Al cumplir 9 días de su fallecimiento, su esposa, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19:30 hs en la Parroquia Cristo Rey.

TREJO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/20|. Así como en vida me cuidaste y protegiste, se que ahora seguirás haciendolo desde el cielo. Contigo conocí el amor de un padre/abuelo, único y diferente a cualquier otro. Nos harás falta siempre, te amamos y te extrañamos. Tus hijos Pablo Ferro, Marcela Ferro, Carlos Ferro y César Ferro; Luis Trejo, Paola Trejo y Fabian Trejo; nietos y bisnietos.

VILLALBA, BRICIA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus hijos Marta, Antonia, Isabel, Benjamin, Rene, Luis ,Ramon, Victos, Gladis, Alejandro, Raquel, Roxana, Teresa, Delfino y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.