Los jugadores de la Liga Profesional no podrán escupir ni sonarse la nariz

La imagen, por más que sea poco estética, es común en una cancha de fútbol. ¿Cuántas veces no se vio al “Kily” Vega escupir durante un partido? ¿O a Ismael Quilez sonarse la nariz, tapando con un dedo un orificio nasal y dejando que el residuo caiga al campo de juego? Eso no podrán hacerlo el domingo, cuando Central Córdoba reciba a Independiente. En realidad no lo podrán hacer ni los futbolistas del equipo de Alfredo Berti ni de ningún otro que participe en la Copa de la Liga Profesional, que arranca el próximo viernes 30 de octubre.

La AFA publicó en su boletín oficial el protocolo de salud para el desarrollo de las competencias de todas las categorías durante la pandemia de coronavirus. Las consideraciones generales, según lo dispuesto en el boletín 5801, determinan que los jugadores tienen prohibido “escupir y sonarse la nariz antes, durante y después del partido”, tanto en el campo de juego como en el banco de los suplentes.

Sin dudas que esto será algo muy difícil de cumplir, porque muchas veces está relacionado con una necesidad fisiológica en la práctica deportiva.

Los futbolistas tampoco podrán besar la pelota, ni podrán intercambiar camisetas ni banderines; utilizarán botellas individuales para hidratarse, y si tuviesen que concurrir a la conferencia de prensa deberán hacerlo con barbijo.

Estas cuestiones ya suenan mucho más “lógicas” que las anteriores. Además, jugadores, cuerpo técnico, personal y dirigentes de los clubes deben llenar una declaración jurada “de no cursar síntomas al Covid-19” que deberá remitirse por la institución a la AFA.

Para los traslados, la AFA recomienda que se realice en vehículos particulares en los que viajen un máximo de dos personas o recurrir a micros que se adapten a las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Las delegaciones se integrarán con un límite de 60 personas.

En el caso de Central Córdoba, si bien aún no está definido, este domingo los jugadores se trasladarían en autos.

Pablo Dóvalo será el árbitro

Pablo Dóvalo dirigirá Central Córdoba-Independiente, con Gabriel Chade como Asistente 1 y F. Rodríguez como Asistente 2. El resto de las designaciones es:

Viernes: 19, Gimnasia vs. Patronato (Diego Abal); 21.15, Talleres vs. Newell’s (Darío Herrera). Sábado: 14, Aldosivi de vs. Estudiantes (Jorge Baliño); 16.15, Vélez vs. Huracán (Facundo Tello); 18.45, Argentinos vs. San Lorenzo (Pablo Echavarría); 21.15, Lanús vs. Boca (Fernando Rapallini). Domingo: 11, Defensa y Justicia vs. Colón (Ariel Penel); 14, Unión vs. Arsenal (Silvio Trucco); 16.15, Racing-Atlético Tucumán (Néstor Pitana); 21.15, River vs. Banfield (Germán Delfino). Lunes: 21.15, Rosario Central vs. Godoy Cruz (Hernán Mastrángelo).