Manuel Álvarez Ugarte y Pedro Rossi invitan a viajar por las sonoridades de Latinoamérica con “Trashumancias (músicas de ida y vuelta”

27/10/2020 - 11:53 Camerino

Manuel Álvarez Ugarte y Pedro Rossi presentaron oficialmente su disco debut “Trashumancias (músicas de ida y vuelta)”: nueve canciones profundas que invitan a viajar por las sonoridades de nuestra Latinoamérica.

Acompaña a esta presentación, que fue llevada a cabo en todas las plataformas digitales, un documental en el que los artistas conversan sobre el origen del proyecto y el particular proceso creativo que trajo aparejado.

En 2016 el argentino Manuel Álvarez Ugarte llevaba diecisiete años viviendo en España cuando empezaron a aparecerlas primeras composiciones de aquello que culminaría plasmándose en el reciente trabajo discográfico.

“Trashumancias –señala el autor-es un intento de trazar una narrativa de lo que han sido estos últimos veintiún años en los que viví como un migrante, en los que experimenté cosas que cambiaron mi percepción de la realidad, en los que pude observar y sentir de primera mano la complejidad de lo que significa ser un extranjero. En algún sentido, es el proyecto de mi vida pero por esas curiosidades del destino no tiene en el centro a mi instrumento, la guitarra, sino a otro, el charango, en el que me siento un poco forastero”.

“Alivianar la distancia, aprender a disfrutar de los trayectos y, sobre todo, ofrecer esa narración tan necesaria fueron, sin dudas, los tres ejes que atravesaron todo este recorrido. Y a su vez, un fuerte impulso por acercarse nuevamente a su tierra natal. Yo siempre he sido un músico muy latinoamericano. En ese contexto tocar el charango, por ejemplo, se volvía un lugar seguro, en el que podía refugiarme. Su sonido me conectaba con este lugar; los propios caminos melódicos, rítmicos, armónicos que iban surgiendo me traían de vuelta”, explica Álvarez Ugarte.

Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaría a descubrir que la intención de este disco iba mucho más allá que el representar su propia experiencia. Se volvió una invitación para una reflexión mucho mayor: Trashumancias, entonces, comenzó a consolidarse como una metáfora de las migraciones en general, una pretensión por ahondar en los elementos que viajan con todas las personas, originando ese diálogo de culturas que transforma la realidad y genera nuevas identidades. El deseo de volver a vivir en Argentina se sumó a la oportunidad de iniciar un nuevo viaje, pero en esta ocasión, musical y compartido.

Así lo expresa Álvarez Ugarte: “Sentía que venir a producir el disco en nuestro país era sumamente necesario, llegar con lo que traigo en la mochila, como una suerte de gesto de amor hacia el oficio y la tierra que instaló en mí esta impronta sonora. Además, creo que solo un artista de aquí me ofrecía esa posibilidad del encuentro, de nutrirse con otros en el intercambio.”

Fue precisamente allí, en la búsqueda de ese otro –que no tenía que ver con la de cualquier instrumentista, sino más bien, con el hallazgo de una particular forma de expresar –cuando apareció el nombre de una persona que había conocido hacía unos meses y admiraba profundamente, el reconocido guitarrista Pedro Rossi.

Coherente con esas sonoridades y sentires que iban y venían, tampoco la obra pudo quedarse quieta: “El proceso creativo que llevamos a cabo juntos sobre esas músicas –explica Rossi- fue increíble, porque pusimos a dialogar las experiencias musicales de ambos. Se desarrolló en apenas un mes de ensayo y dos días de grabación. Fue un tiempo relativamente corto pero muy intenso, para compenetrarse tanto con otro músico, con el que nunca había tocado. Y resalto sobre todo eso, la oportunidad de dialogar. Lo que a mí más me mueve de todo lo que ocurrió en este encuentro es la conversación de dos experiencias y dos andares musicales que se cruzaron”.

Estas nuevas músicas de ida y vuelta supieron abrazarse y quedaron reflejadas en el material. En palabras de Rossi: “Para mí hay un factor fundamental en una conversación de este tipo, la confianza, y yo sentí que Manuel me la otorgaba. Él no buscó un guitarrista, sino a mí, lo que yo podía aportar desde mi mirada. Pude apropiarme, ser irreverente, probar, porque todo el tiempo eso iba a ser bien recibido. Había partituras pero todo el tiempo existió una libertad para que yo interrogara y jugara con ellas. Se estableció un código implícito, no hacía falta que tocáramos todas las notas, más bien, había que dar lugar y liberar la imaginación.Y a mí me encantó, es un modo hermoso de hacer música”.

El diálogo de los artistas, en una de las últimas escenas del documental, podría resumir la principal característica de la experiencia. Trashumancias está hecho, sigue haciéndose, de permanente movimiento: “Nunca una tónica para terminar, ¿te diste cuenta? Ningún tema termina en la tónica. Ninguno. Y bueno, eso quiere decir que los finales...”, comenta Álvarez Ugarte. “Son comienzos”, completa Rossi.

¿QUIÉN ES MANUEL ÁLVAREZ URGARTE?

Manuel Álvarez Ugarte (Florida, Buenos Aires, 1975) es guitarrista, charanguista, compositor, docente y periodista. Entre 1999 y 2019 residió en Madrid, donde desarrolló una intensa actividad como músico profesional, educador, productor discográfico y colaborador de publicaciones especializadas en guitarra clásica y flamenca.

Como compositor, ha indagado en las resonancias de las músicas de raíz de Argentina y Latinoamérica desde una mirada personal en la que están presentes colores de otras músicas tradicionales. Su obra, que a la fecha recoge nueve producciones discográficas y dos libros de partituras, ha sido editada en nuestro país, España y Estados Unidos.Participó como músico profesional en numerosas giras de conciertos y como productor/sesionista en grabaciones para diversos artistas: Niña Pastori / Lila Downs / Soledad; León Gieco; Rozalén; Estopa; Anabella Zoch; Ensamble La Chimera; Quito Gato; Nono García; Sergio Sleiman; Miguel Ángel Varela; Juan Carlos Cambas; Antonio Sanz; Cantabria Mestiza; Georgina Hassan; Martín Bruhn, entre otros.Deformación autodidacta, en diferentes épocas asistióa cursos y workshops con Víctor Villadangos, Roberto Calvo y Fernando Fiszbein (en Argentina) y JoséLuis Merlin, Sergio Sleiman, David Russell, Carlos Bonell y Egberto Gismonti (en España).Consciente de la importancia de desarrollar una labor divulgativa alrededor de los temas que atañen a su profesión, se ha desempeñado también como periodista musical y en temas de gestión cultural.

¿QUIÉN ES PEDRO ROSSI?

Pedro Rossi (Buenos Aires, 1984) es guitarrista, arreglador, compositor y docente. Desde 2010 desarrolla una intensa actividad musical con la cantante Liliana Herrero, con quien ha brindado conciertos en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador y Cuba. Fruto de ese trabajo conjunto son los discos “Este tiempo” (2011), “Maldigo” (2013), ambos galardonados con el Premio Gardel, “Imposible” (2016) y “Canción sobre canción” (2019), ganador también del Premio Gardel en la categoría Mejor Álbum Conceptual.

Es docente de Guitarra Folklore en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ha publicado, además, el cuaderno de formación para guitarristas “La Guitarra en el Folklore” (Ed. Tango Sin Fin, 2019).Lleva cuatro discos editados: “El viento danza” (2010), “Circe” (2013), “Fuera de tiempo” (2014) y “Sobre Valladares” (2018), un trabajo de arreglos para guitarra sobre la obra del compositor tucumano Rolando Valladares.

Ha compuesto, además, música para cine y teatro. Y hoy lleva a cabo una intensa actividad como docente, dando clínicas y talleres en todo el país.