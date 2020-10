Bartomeu renunció como presidente del Barcelona

27/10/2020 - 16:12 Deportivo

Josep María Bartomeu no pudo soportar la presión y presentó su dimisión en la reunión de comisión celebrada hoy en la que el resto de los directivos acompañaron la decisión del máximo dirigente, según confirmaron los principales medios de Cataluña.

El presidente del FC Barcelona deja el cargo y no se someterá al voto de la moción de censura que amenazaba con desalojarle del cargo.

A pesar de la resistencia de este lunes, cuando dijo que no se le había pasado por la cabeza dimitir, hoy la presión pudo con el dirigente, que dejará el sillón presidencial del Camp Nou.

Ayer, Bartomeu, había asegurado que no pensó renunciar a su cargo y que aguardará la respuesta de la Generalitat para la realización del referéndum de la moción de censura que el club pretende postergar para el 15 y 16 de noviembre.

"Hasta que no tengamos la respuesta de la Generalitat, no tomaremos decisiones. Estamos a la espera. Nosotros presentamos un protocolo sanitario descentralizado para hacerlo el 1 y 2 de noviembre, pero como la pasada semana no teníamos la carta nos vimos abocados a presentarlo centralizado si tiene que ser en esos días", había dicho en una conferencia de prensa.

El burofax de Messi, los malos resultados deportivos y la situación económica del club dejaron a Bartomeu en el alambre, pero fue finalmente la moción de censura, con más de 16.000 firmas, la que ha precipitado la dimisión de Bartomeu.