Ante el éxito, más famosos quieren un lugar en “MasterChef”

27/10/2020 - 22:19 Pura Vida

“MasterChef Celebrity” aterrizó en la pantalla de Telefé el 5 de octubre pasado y hasta su debut había solo especulaciones sobre lo que este certamen gastronómico podía generar entre el público a raíz de la participación de los famosos y las devoluciones de los jueces, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, que indudablemente iban a generar polémicas, ya que se trata de cocineros amateurs, probándose en un escenario completamente desconocido.

Lo cierto es que al transitar sus primeras cuatro semanas, “MasterChef Celebrity” no solo superó las expectativas de los productores convirtiéndose en lo más visto de la televisión argentina, de domingos a jueves, sino que también conquistó al público y a los famosos que en un primer momento se negaron y ahora quieren sumarse en la segunda temporada.

Porque mientras aún queda un par de meses para conocer al ganador, la producción ya está buscando a las nuevas figuras. Según reflejó Diarioshow, los actuales participantes tienen un contrato firmado hasta el 18 de diciembre. Aunque hay muchas intenciones de extender el certamen.

Entre los arrepentidos se encontraría el chef Christophe Krywonis, quien fue convocado para la primera edición y no aceptó porque consideró que el cachet no era suficiente. A raíz de su negativa, fue su colega Damián Betular, con quien trabajó en Bake off Argentina, quien fue invitado a ocupar un lugar en el jurado del certamen y hoy brilla con sus comentarios acertados, a veces llenos de sarcasmo, pero con tono amable.

Se vienen los reemplazos

Así como el debut se demoró porque el conductor del ciclo, Santiago del Moro, y Analía Franchín habían contraído Covid-19, los nuevos resultados positivos de El Polaco, Vicky Xipolitakis y el propio chef Germán Martitegui motivaron los reemplazos.

Como el programa lleva dos semanas de grabaciones adelantadas, en esta semana aún se puede ver a los tres participantes en acción, lo que la semana que viene ya podría cambiar.

En lugar del cantante de cumbia, cocinará la actriz Natalie Pérez; Christian Sancho lo hará por “la Griega” Xipolitakis, y la cocinera Dolli Yrygoyen tomará el lugar de Martitegui, aunque no se sabe si mantendrá su perfil ecuánime o si se dejará contagiar con el “personaje de villano” que hace su colega.

Martitegui internado

Tras 10 días de permanecer aislado en su propio hogar, el jurado Germán Martitegui debió ser internado de urgencia ayer, ante un cuadro de neumonía leve, pero que se habría complicado en las últimas horas del lunes.

Fuentes cercanas al chef y a Telefe habrían informado, no obstante, que se encuentra en buen estado.

Martitegui es una de las figuras de “MasterChef Celebrity” sobre la que se posan los ojos de los espectadores, ya que casi siempre protagoniza comentadas interacciones con los participantes.

Algo que no le gustó fue verse expuesto en la tele durante un tenso cruce con Federico Bal, a raíz de un puré de papá que el jurado se negó a probar.

“Tegui” también genera comentarios por el coqueteo con Vicky Xipolitakis, a quien sindican como su preferida.l