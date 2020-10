“No tienen idea de lo duro que significa el proceso de coronavirus, tanto desde lo físico como desde lo emocional”

27/10/2020 - 23:47 Santiago

Por suerte hoy puede contar su experiencia y por ello la da gracias a Dios. El médico neurólogo Dr. Miguel Jacobo asegura que vivió momentos muy difíciles con el coronavirus, que lo tuvo mal física y emocionalmente. “Por eso quiero reafirmar un mensaje: debemos extremar las medidas de prevención, ser conscientes de que en circunstancias determinadas esto es muy grave, que lo que nos pasa hoy, pasa en todo el mundo, que en nuestra responsabilidad no solo puede estar jugándose nuestra vida, sino la de los demás”, acentuó el médico en diálogo con EL LIBERAL.

Contó que le fue difícil atravesar la instancia que significa el proceso del coronavirus. “Cuando me dieron el diagnóstico sentí preocupación por mí y por mi familia. Inmediatamente me aislé y cumplí con todo lo indicado. Gracias a Dios, solo tuve fiebre”, relató.

“Cuando me enteraba de colegas o amigos que tenían esta enfermedad y que estaban mal, me embargaba una gran tristeza. El fallecimiento del doctor Walter Frías me impactó profundamente, lo conocía desde hace muchos años, trabajaba al lado mío, ya que Clínica Médica y Neurología tienen sus oficinas una al lado de la otra en el Hospital Regional. Fue un ejemplo de médico y de ser humano”, dijo apenado.

“Hoy hay varios colegas y amigos en situación crítica, y es algo en lo que no puedo dejar de pensar. Vuelvo a mi trabajo dando gracias a Dios y a toda la gente que rezó, y agradeciendo a todos los que se preocuparon por mi salud, sobre todo a mis médicos”, finalizó.l