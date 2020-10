Invitan a sumarse a la campaña voluntaria “En busca de héroes”

28/10/2020 - 00:15 Santiago

Organizado por el Centro Provincial de Sangre y el Colegio Absalón Rojas de la ciudad Capital, mañana habrá una Jornada de Donación de Sangre a la que invitan a sumarse a toda la comunidad. La misma dará inicio a las 7 de la mañana y se desarrollará en Moreno 2050.

“El Colegio Absalón Rojas en su 151º aniversario de vida institucional invita, por séptimo año consecutivo a la campaña de donación voluntaria y habitual de sangre”, expresaron en la convocatoria realizada a través de sus redes sociales.

Requisitos

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un ano desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud, no fumar durante las 2 horas previas a la extracción. No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses.

Además destacaron que las personas con diabetes, hipertensión o problemas de tiroides pueden donar sangre, solo que no deben tomar la medicación horas antes de la extracción.l