FÚNEBRES | 28 de octubre del 2020

28/10/2020 - 02:26 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/10/20

- Aída del Carmen Moyano (La Banda)

- Alejandro Ariel Benítez (Palo Negro)

- Miguel René Vivas

- Susana Juricich de Zanotti (La Banda)

- Mónica del Valle Artaza

- Cristian Roberto Chazarreta

- Lino Omar Arce (La Banda)

- Ángel Miguel Tomassone (Río Cuarto - Córdoba)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SUSANA JULIA JURICIH DE ZANOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SUSANA JULIA JURICIH DE ZANOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SUSANA JULIA JURICIH DE ZANOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

La secretaría administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN. María Soledad Vittar participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS WALTER ALBERTO FRÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/10/20 y espera la resurrección.

Federico López Alzogaray y familia, participan con profunda tristeza el fallecimiento del respetado y querido Dr. Luis Walter Frías, acompañando en este difícil momento a su familia por tan irremediable pérdida y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS SANTIAGO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

La presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS SANTIAGO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial, Carlos N. Argañaraz y todo el personal de la Subsecretaría, participan el fallecimiento del abuelo de su compañero Emanuel Gutiérrez.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL RENÉ VIVAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/20 y espera la resurrección.

Su tía Graciela Vivas, sus primos Graciela Pérez y Mario Tenti; Carlos Pérez y Daniela Basualdo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido “Masa”. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANGÉLICA JOSEFINA ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA.

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor en Córdoba el 25/10/20 y espera la resurrección.

Su hermano Eduardo José Espeche Ruiz, Susana Brander, sus hijos Eduardo Federico, María Susana y sus respectivas familias participan su fallecimiento en la ciudad de Córdoba.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA JULIA JURICICH DE ZANOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

Summa Colectivo de Arte, la Comisión Directiva, sus socios, simpatizantes y amigos participan con profundo pesar el fallecimiento de Susana de Zanotti, la señora madre de nuestra amiga y socia Stella Zanotti, miembro de la Comisión Directiva y abuela de nuestro socio y amigo Juan Cruz Figueroa Zanotti a quienes acompañamos y abrazamos en este momento de dolor.

Rogamos paz para su alma y resignación y fortaleza para sus familiares.

Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LINO OMAR ARCE (Mongo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/20 y espera la resurrección.

Tu desconsolada esposa Atilia Soledad Díaz, tus hijos Miriam, Susana, Rubén, Mónica, Doris, Ester y Enio e hijos políticos que lloran tu inesperada partida ruegan a Dios, nuestro Señor, te cobije entre sus brazos y nos de un poquito de alivio ante tanto dolor. Descansa en paz, esposo y padre inigualable, abuelo amoroso, en la absoluta seguridad de que ya estás con tu madre, tus hijos Guillermo y Walter, en ese cielo bien merecido por habernos dado tanto amor y ser un guerrero ante el dolor.

Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs en el cementerio La Misericordia, La Banda.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LINO OMAR ARCE (Mongo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/20 y espera la resurrección.

Creo en vos, esposo, padre, abuelo, arquitecto, ingeniero, albañil, carpintero.

Siempre tendremos presente tu andar, tu voz, aunque pase el tiempo y n ote encontremos entre nosotros, tu alma y tu amor está aquí, en nuestros corazones.

Amarte ha sido fácil, olvidarte es imposible. Tus nietos , nietos políticos y bisnietos.

RECORDATORIO

LETICIA MABEL BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse los nueve días del fallecimiento de la Dra. Leticia Mabel Bravo, su hijo Alejo, sus hermanos Marta, Héctor, su hermano político Roberto y Jorge, sus sobrinos Cecilia, José Ignacio, Iván, Anahí y Santi agradecen a todos sus acompañamiento y apoyo en estos momentos.

A clientes, colegas, organismos de Derechos Humanos, amigos y vecinos. Estar cerca de los afectos y los cariños que mi madre supo gestar es motivo de orgullo y reparador en un momento tan doloroso.

INVITACIÓN A MISA

Ing. HORACIO ORLANDO FAILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

Su sobrina Gracia Ponce Faila y Ramón González y sus hijos y nietos invitan a la misa de los nueve días oficiares a las 19 hs en el santuario Santa Rita a través de su página de Facebook.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ARGENTINA ROSA DEL VALLE HERRERA DE LISSI, (Monina)

(q.e.p.d.) Se durmió en el 19/10/20 y espera la resurrección.

Monina no te fuiste, solo caminas un poquito más allá, hoy recordamos con cariño tus abrazos y las veces que no decías las cosas por nuestro bien. Nunca te olvidaremos. Vivirás en nuestros corazones.

La familia Lissi-Herrera agradecen a todos los familiares, amigos, vecinos del Bº Jorge Newbery y a las compañeras de la promoción Nº 56 y 59 de la escuela Normal Manuel Belgrano, y compañeros del colegio San José y colegio La Misericordia, e invitamos a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

AGRADECIMINETO

LUIS RUPERTO RIOS (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse 15 días de su fallecimiento su esposa Cafa Gel, sus hijos Jorge y Thelma, su hija política y nieta, y demás familiares, agradecen profundamente a la Dra. Antolella Teleña, Dra. Patricia Nifeler, enfermeras/os, choferes del Hospital Zonal “Cleofás Mazza. También al Club Atlético Instituto, sus amigos bochófilos, Antonio Bitar (Lelo), empresa Wadía Navarro, vecinos, amigos y a todos aquellos que nos acompañaron en tan doloroso momento.

RECORDATORIO

CARMEN BELINDA AGUILERA DE PEREYRA (Pichona)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/9/20 y espera la resurrección.

Mamita querida, a un mes de tu partida y aún nuestro corazón se estriba ante el dolor. Que difícil se nos hace seguir, te necesitamos tanto… tanto. Pero sabemos, sentimos y agradecemos que sigues cuidándonos como siempre, con ese amor infinito que supiste darnos y con el que marchamos por la vida llena de orgullo. Serás eternamente nuestro más grande amor, y tu fortaleza la luz que no guía. Te amamos con la vida eterna… Descansa en paz. Tu esposo Felipe Pereyra, tus hijos Tito, Mary, Seba, Diego, Pupi, Gaby, Nancy y Vale, tus nietos e hijos políticos. Pedimos una oración en su querida memoria, al cumplirse un mes de su partida.

RECORDATORIO

GUIDO ALBERTO RODRÍGUEZ (Guigui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/20 y espera la resurrección.

En este triste momento acompañamos a nuestra hermana en la fe, Chiquita, la abrazamos en su desconsuelo, rogando por su fortaleza y su paz. Con la certeza de que su amado hijo Guigui la cuida desde el cielo. Tus amigas Mercedes, Gringuita, Nora, Kuky y Coyo, al cumplirse 9 días de su partida.

RECORDATORIO

NÉLIDA CLEMENTINA BUCCI DE CASSARINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/20 y espera la resurrección.

“La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo”. Querida hermana seis meses ya que te fuiste de viaje, ese viaje sin retorno. ¿Dónde estás mi querida Nelly? Más allá del espacio y el tiempo hay otro maravilloso universo, ahí estás tú, allí habitas ahora, allí perteneces: esa es la Patria de Luz y Paz perpetua, de belleza sorprendente, de cantos y caricias de ángeles y brisas de paz que seguramente te envuelven. Escucho tu voz dentro de mí, te sueño, te llamo, recuerdo tu risa y te abrazo en el recuerdo y el llanto de mi alma es tan fuerte que me vence. Sé que debo aceptar la voluntad de mi Dios y Señor por eso saberte en paz junto a Él, me devuelve un poquito de paz, esa ansiada paz para mi alma. Gracias por el amor y el cuidado que brindaste a mis hijos, siempre recuerdan a su querida tía Nelly con inmenso cariño. Si pudiera pedir imposibles, suplicaría verte de nuevo, aunque sea brevemente y abrazarte fuerte y rodearte con todo mi cariño y gratitud. ¡Sé que algún día todo eso será posible! Amén.

Alba y familia.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO CON FOTO

AMANDA GUILLERMINA LENCINAS DE ORISBER (Pocha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/20 y espera la resurrección.

Madre querida desde que te fuiste nuestros ojos se nublaron de tristeza, se inundaron con lágrimas de dolor, todo lo que nos diste quedará guardado, un montón de momentos alegres, las caricias de tus manos, los besos dados, los sabios consejos, estamos seguros que algún día nuestras miradas se juntarán en el abrazo deseado. Sus hijos Susana, Alfredo, Nancy Orisber agradecen profundamente a la Junta Vecinal del barrio Mercantil, Escuela de Educación Primaria Coop. Inti Huasi, Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 19 “José Hernández”, a familiares, amigos, vecinos, por su acompañamiento en estos momentos de dolor. A 9 días de su fallecimiento, elevamos oraciones por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

GEREZ CARLOS ANTONIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/9/20 y espera la resurrección.

El día que me fui, hace un mes: te escuché llorar, escuché tu dolor, perdóname; no pude consolarte. Tuve que irme a pesar de que no quería hacerlo. Yo también lloré; viendo como me alejaba de ustedes. Pero entonces miré al frente y no te imaginas el bello lugar en el que vivo. Ni ustedes ni yo entendemos porque tuvimos que separarnos, he visto sus lágrimas, he visto sus noches de insomnio, he visto como miran mis cosas y extrañan abrazarme. Pero saben? Estoy más cerca de lo que se imaginan. Estoy Feliz !!! Lo único que me falta para nunca dejar de estarlo, es volver a ver que ustedes sonrían!! Te extrañaremos para siempre papi, abuelo, tío Negro... Tus hijas, nietos, sobrinos y demás familiares.

RECORDATORIO

JOSÉ DEL VALLE DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/13 y espera la resurrección.

Tuvimos la fortuna de tenerte entre nosotros y sabemos que ahora vuelas alto, libre y en paz. Ya moras en el reino de los cielos”. Su esposa y demás familiares conmemoran un nuevo aniversario de su partida a la casa celestial, rogando oraciones por su eterno descanso.

ALAGASTINO, RAÚL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su esposa María Elena, sus hijos Fernando y Lorena y su nieta Luz participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARTAZA, MÓNICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Su hija Daniel, su madre Avelina, sus hermanos Ana, María y Ramón, su nieta Nair, sus sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BARRAZA, GLADYS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Cruz el 27/10/20|. Sus hermanos Noemí, Norma y Ramón, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, CRISTIAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su esposa Sonia Pacheco, su padre Remigio, sus hijos Pilar, Daiana, Exequiel, Luciano, Ludmila, sus hermanos Antonio, Mario Lorena, Pigui, sus nietos Morena Mateo Delfina y Lizet participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

COELLO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/10/20|. Jesús y su infinita misericordia te tengan a su lado. Su hermana Pelly de Abraham, esposo e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Vivirás por siempre entre mis mejores recuerdos y en mi corazón, mi querida amiga Kika. Tu compañera de años Norma Sandoval de Rossi, sus hijos Fernando y Patricia, acompañan a la familia en su dolor y que brille para ella la luz que no tiene fin.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Familia Alderete Terrera acompañan en este difícil momento a su flia y elevan oraciones en su memoria.

DE MARCO DE DELGADO, ELDA LUCÍA (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Dr. Carlos Roberto Alderete, su esposa Rosalia del Valle Marcos, sus hijos María Cecilia y flia; Carlos Augusto y flia participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELLI DE MONTES DE OCA, MARCIA JULIETA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Sentimos mucho la pérdida de la mamá de nuestro querido Fernando y le damos las condolencias a toda la familia. Pedro Yachelini y Marisa Yachelini.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana, Paula y sus respectivas familias y Rosa Inés Monti, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio, participan su fallecimiento. Acompañan a la familia con oraciones.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y flia, acompañan con invariable cariño a sus hermanos Sunny, Morocha, Marcelo y flias., en estos dolorosos momentos. Que el Señor les bendiga con resignacion y paz. Que brille para Angélica la eterna luz.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con el cariño de siempre. Elevan una oración en su memoria.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos y nietos acompañan en este momento de pena con cariño al Dr. Alejandro Federico Espeche, a su Sra. Delia y demás familiares desean que el Altísimo los bendiga.

FIGUEROA DE WEDE, MARÍA ESTHER (Chola) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque muera vivirá". Chilo More, Nina Espeche, sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia, Lucas, hijos pol. y nietos participan el fallecimiento de su amiga Chola, acompañando a su hijo Jhony y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Cáritas del Santuario Sta. Rita, participa con gran congoja la desaparicion fisica del Dr. Frias, médico que trabajó durante años en los consultorios del Santuario en forma gratuita atendiendo a pacientes muy humildes de los barrios aledaños, con un amor y respeto admirable, lo que lo hace un grande, un verdadero testimonio de lo que debe ser un buen cristiano. Lleguen las oraciones por el merecido descnaso de su alma y las condolencias para toda su familia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Analía Borrás y Omar Juárez, Viviana Borrás y Ramiro Hoyos con sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a sus hermanas, esposa e hijos y demás familiares en estos momentos de gran tirsteza. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. CPN Roberto Soria, Lic. María Josefina Carreras, sus hijos Roberto Emanuel, Daniela Marisel y Álvaro Facundo Soria, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y médico de la familia y piden una oración en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Despedimos con infinito dolor al Dr. Walter, un gran profesional pero sobre todo al invalorable ser humano que con su sencillez y humildad supo acompañar, contener a toda nuestra familia en momentos difíciles. Solo nos reconforta la esperanza que descanses en los brazos de Jesús, rogando al Altísimo una pronta resignación y consuelo para toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin. Orlando Espeche, su esposa Liliana Turbay, sus hijas Elisa Liliana, Maria Beatriz, Maria Belen y Maria del Valle con sus respectivas familias.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Pedro Rolando González y sus hijos Pedro, Osvaldo, Mirna, Olga, Ariel, Luis, Caro, Gabriela y Ramón y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo que lo vio crecer desde niño en nuestro querido pueblo de Suncho Corral, y acompañan a la familia en este dificil momento. Descansa en paz mi querido médico.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Pedro Rolando González (h) y su esposa Claudia , sus hijos Enzo, Milagros y Rocio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y médico. Elevan oraciones en su querida memoria y pedimos paz y fortaleza para su familia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Personal del Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Regional, participa su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Sus vecinos de Suncho Corral ,Margarita Hallak de Saad, sus hijos, sus hijos: Mariel, Dr. Juan,hijas políticas Marcela, Andrea y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento, despedimos a una persona muy apreciada, noble y humilde, ejerciendo su profesión como médico con todo su corazón con una educación cristiana inculcada por sus queridos padres Olguita y Guigo(fallecidos) hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su esposa Anita, sus hijos ,hermanas y demás fliares. por irreparable perdida.Que Jesús y su divina misericordia le den el descanso eterno.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Aldo Corvalán y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Luis Walter Frías, excelente persona y profesional. Acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Que Dios y la Virgen lo tengan en su merecida gloria Walter Frías, gracias por tanto. ...Y que brille la luz que no tiene fin para ud. y toda la familia. Beltrán Valeria, Guido y Angélica.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge, María Elizabeth y flia. Participan su partida al Reino Celestial y acompañan en este momento de dolor a Anita y sus hijos, a Mónica y a sus hermanos. Ruegan al Señor darle cristiana resignación.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Ricardo E. Lissi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del médico de la familia, excelente persona y gran profesional, siempre entregado con vocación a sus vecinos del Bº Jorge Newbery. Que Dios lo tenga en su santa Gloria. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Dr Jorge Morra, su esposa Dra Karina Moretti e hijos participan con dolor el fallecimiento de su colega y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Pedro Aguirre, esposa Ignacia Ledesma y todos quienes formamos parte de esta Flia. Expresamos nuestras condolencias por tan irreparable pérdida, a la Flia.de nuestro querido doctor. Nuestro eterno e infinito agradecimiento por tanto amor con que nos atendió en cada momento que lo necesitamos. Sin duda, un alma de tamaña grandeza ya ha sido recibido por Nuestro Señor en su reino Celestial. descanse en paz querido doctor...por siempre en nuestros corazones!.

HIBARRA, MARÍA RUMUALDA (q.e.pd.) Falleció el 25/10/20|. Sus hermanas Lucy y Genoveva, sus sobrinos y sobrinas pol. y sobrinos nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Hamburgo Cia. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus primas María Dolores Isorni, su hijo César David, Teresa Isorni y su esposo Ricardo Arluna., María Josefa Gorosito de Isorni y familia, Ana Villasloa, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su prima María Mercedes Paz, sus hijos Juan Manuel y Eduardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Miguel, Andrea y Solana. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Querida Mary. Te fuiste en el momento más difícil. Dios te quiso a su lado indudablemente. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Amén. Su primo Ariel, Silvia y Mariana Sgoifo.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus vecinos Rosa Quiroga y flia, Mary Ginevri y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijas. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Querida amiga Isi, gracias por todo lo que me diste, tus enseñanzas, tu afecto, tu cariño, pero, sobre todo tu "gran amistad incondicional". Sé que estás descansando en los brazos del Señor y eso minimizará el dolor de tu ausencia. Liliana Ruiz y Chichí Navarro acompañan a su familia en este doloroso momento.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Lilian García Olivera de Kvapil participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Mary, ruega oraciones en su querida memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su entrañable amiga y hermana del alma Haydee Ciancia y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposo e hijas en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Querida Mary, atesoramos en lo más profundo de nuestros corazones los mejores recuerdos. Los compañeros de la Promo '69 de la Esc. del Centenario, participan su fallecimiento con profundo dolor. Acompañan a su flia. en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Participamos con gran tristeza tu partida, te extrañaremos. Dios te reciba en su gloria. Livia Digion e hijos, Josefa Gorosito e hijos. Sus restos fueron inhumados en Cementerio Parque de la Paz.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Mari querida! Seguramente ya descansas en los brazos amorosos del Señor! Recordaré siempre tu alegre sonrisa y tus palabras llenas de afecto y de cariño. Cecilia Coronel participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su eterno descanso y por cristiana resignación de familiares y amigos.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. César Coronel y flia; Omar Coronel y flia y Cecilia Coronel participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Mari. Ruegan por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Integrantes y amigos del ex grupo " Buscadores de amigos" participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones a su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañan a su esposo, hijas y fliares en este triste momento.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Grupo Base del ex grupo " Buscadores de Amigos": Adela Cantero, Bocha Oliva, Dolores Ribera, Mirle Rodríguez, Negrita Ledesma participan con pena su fallecimiento y saludan a su esposo, hijas y demás familiares. Ruegan oraciones por su descanso

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Silvia Isabel Trejo y familia acompañan a su esposo e hijas de Mary en este momento de dolor. Las Termas.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Tus amigos de la vida: Vilma Gerez, Mary Liprieri, Rosa Roldán, Gladys Castillo, Dora y Héctor; Mary y Horacio; Norma Peralta, Adela Cantero, Chona y Ángel y Julia Villagran participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. "Que grande es el Amor de Dios no llega tarde ni temprano, llega en su tiempo perfecto, justo cuando lo necesitas". Sus amigas Carmencita Coria y Gringa Gómez participan con dolor su partida y ruegan Oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 26/10/20|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 837 "Ing. Manuel Gallardo" y su personal directivo, docente, administrativo y maestranza, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra colega Sra. Patricia Jiménez y acompaña a toda su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 26/10/20|. Ex compañeras de su hija de la Esc. 387. Nancy Moyano, Marina Díaz, Ramona Díaz, Marcela Coria y Liz Paz, acompañan a la Seño Patricia en este difícil momento.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 26/10/20|. El Grupo Talla Baja Santiago del Estero acompaña a la Sra. Mariela Jiménez, presidente de A.C.S. de Po. en este difícil momento.

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su tía María Elena Santillán de Auad y sus hijos Alejandro, Daniel, Ana María y Ana Cristina, participan con dolor su fallecimiento, acompañando con oraciones a su esposo, hijos, hermanos y demás familiares. ¡Qué descanse en la paz del Señor!

RAED DE GARCÍA, NORA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Juan Carlos Oliveri, Margarita Baleani de Oliveri, sus hijos y nietos participan con inmensa tristeza la partida de Norita. Acompañan a su querida familia en este momento de dolor y elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

RIERA DE LUCENA, ELBA DEL CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. El Instituto de Seguridad Social de Profesionales de Santiago del Estero, acompaña en este difícil momento al señor rector Ing. Luis Eugenio Lucena, por la pérdida irreparable de su madre. Se ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. La más calida despedida a nuestro incomparable compañero Guido Rodriguez y que la Divinidad le dé el eterno descanso, mas a su familia las fuerzas necesarias para seguir adelante. Te recordaremos siempre compañero y amigo de toda la vida. Eternamente en nuestro corazón Guidito... Sus compañeros de la oficina de Automores de Rentas de la Pcia. participan su fallecimiento.

ROSSI, PEDRO ORESTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin y descanse en paz. Su cuñada Norma Sandoval de Rossi, sus hijos Fernando, Cecilia y Patricia y sus nietos Rita y Facundo Rossi Ruiz, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en su dolor. Ruegan una oración en su memoria.

SEQUEIRA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Querida Chicha, nuestra compañerita de la adolescencia y juventud de la querida escuela Del Centenario te recordaremos en cada encuentro de nuestra promoción, que traen a la memoria gratos recuerdos. Tus compañeros de la promoción 62 /63 lamentan tu partida a la casa del Señor y acompañan a tu querida familia en este momento doloroso. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Su esposa Clider M. Paviolo y sus hijos Miguel Ángel y Mónica participan con dolor por la inmensa partida del Papi, te extrañaremos por siempre. Sus restos fueron cremados.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Papi te mereces tu momento de descanso. Su hijo Miguel Ángel y su esposa Cecilia Bianchi y sus nietos Nicolás, Victoria y Carolina. Sus restos fueron cremados.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Tomassone Srl participa con profundo dolor la pérdida de Ángel, padre de su socio Miguel Ángel, ,nos enseñaste a dar nuestros primeros paso en esto. Elevamos oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Mariano Harasin, su esposa Laura y sus hijos Francisco, Pilar y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos una oración en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Que descanse en paz con mucha tristeza te despedimos Ángel. Sus consuegros Juan Carlos Bianchi (Bochin), su esposa Susana acompañan a sus hijos Miguel y Mónica y sus respectivas familias. Señor dale el descanso eterno. Sus restos fueron cremados.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Arturo Ledesma, su esposa Alejandra Khallou y sus hijos Matías y Mariana participan con dolor la muerte del papá de Miguel Ángel y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Alejandro Videla, su esposa Giuletta Lorefice y sus hijas Constanza, Valentina, Fiamma y Evangelina acompañan a Miguel y su familia en este momento de dolor por la pérdida de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Personal de administración, logística, deposito y ventas de la empresa Tomassone Srl acompañan a Miguel Ángel en la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. "Los Angeles lo elevaran al cielo al derecha de Dios Padre". Marcela Aguirre de Medina y familia acompañamos a Miguel Ángel Tomassone y familia por la pérdida de su padre. Elevamos oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Su amigo Armando López y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Santiago López y flia acompaña a su hijo Miguel Ángel en este difícil momento rogando por su eterno descanso. Se ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Personal de Nivicia Srl participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Marcela, Julieta, M.; Héctor y Federico acompañan a Miguel Ángel en este momento de dolor por la pérdida de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|.Julieta Cornejo y Oscar Álvarez participan con dolor el fallecimiento del papá del Sr. Miguel Ángel Tomassone. Rogando por su eterno descanso y brille para el la luz que no tiene fin.

VIVAS, MIGUEL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Su esposa Francisca Véliz, sus hijos Miguel, Fernando, María Belén, Silvina, Francisco y Marta y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO .

VIVAS, MIGUEL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Sus primos Gracy Pérez, Mario Tenti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Querido Paco, querido papi, hoy recordamos seis meses de tu fallecimiento. Siempre te amamos y recordamos con alegría. Sabemos que descansas en paz junto a Jesús, María y todos nuestros seres queridos. Besos al cielo de parte de tu esposa Ernesta y tus hijos Fabiana, Francisco y Mariela.

FAILA, HORACIO ORLANDO ING. (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. "Una flor en tu tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Sus sobrinos: Gracia, Dorita, Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila y Anita Gomez Faila; sus sobrinos políticos: Enrique Herrera y Ramón González, a los nueve días de su fallecimiento, nos uniremos en oración, en el día de hoy, en la Santa Misa, a las 19 hs, en el Santuario Santa Rita, rogando por su eterno descanso.

LUNA, PEDRO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Al cumplirse 9 noches de tu partida hacia el reino de los cielos. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno, por siempre en nuestros corazones. Sus hijos Lorenzo y Gisel y tus nietos Marianela, Tobías y Romanella. ¡Que Dios lo tenga siempre en la gloria!

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Su esposa Atilia, hijos Mirian, Susy, Rubén, Mónica, Ester, Teteco, H. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 11. Casa de duelo Belgrano 532. S.V. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. El Personal Directivo, docente y administrativo del I.F.D.N°7 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Rectora de la institución, Prof. Doris Arce y que sus restos seran sepultados hoy. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, LINO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Lic. Roxana Santillán, Prof. María Cristina Zurita y Lic. Silvia Ávila, acompañan en este difícil momento a su amiga Doris y participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá. Ruegan al Altísimo paz y resignación para su amada familia. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, LINO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Roxana Santillán de Velázquez su esposo Alberto sus hijos Marha Alberto y su suegra Angélica Hoyos vda de Velázquez acompañan a la flia Arce y a nuestra amiga Doris ,participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá .Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sus primos Kiko Santillán y Betty Banegas, sus sobrinos Adriana, Silvina, Kike, Cristian y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida a la Casa de Dios nuestro Señor.

BANEGAS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". José Siufi y Mónica De Nicola, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

ESTEFAN, SARA SUSANA (q.e.p.d) Falleció el 26/10/20|. Marcela Luna acompaña con profundo pesar la pérdida de la mamá de su amigo Alejandro More y eleva oraciones en su memoria.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su esposo Zanotti Omar Domingo, sus hijos Claudia, Estella Maris nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio jardín del Sol .COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. No hay palabras que expresen el dolor que sentimos por tu partida. Te fuiste, pero te quedaste en todas las cosas, en los olores, en los sabores y en los lugares que te evocan. Rogamos a Jesús Misericordioso y a María por la eternidad de tu alma, y por un futuro reencuentro en ese lugar donde todo es alegría y no hay dolor. Su hija Stella Maris Zanotti, tus nietos Juan Cruz Figueroa Zanotti, José Manuel Arroyo, Romina Arroyo y Alejandro Robledo Danna. Ruegan oraciones en su memoria.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su hermano Benjamín Miguel Juricichm su hermana poítica Lidia Pezzini, su sobrina María Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Susana...hermana,tu partida me deja un vacío en el corazón, pero la esperanza de un reencuentro en el cielo lo llena de fuerza para continuar. Desde hoy ya no estás conmigo en este mundo terrenal, pero sé que desde donde esté tu alma, me seguira acompañando como siempre, en cada instante. Te vay a extrañar. "Gracias hermana por haber estado siempre y por haber sido mí sostén, por dejarme bellos recuerdos, porque desde hoy, al cerrar mis ojos yo te veo". Su hermana Lidia Isabel Juricich. Participa con dolor su fallecimiento.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinas María Elena, Selva Graciela y Ana María Saavedra y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Directivos y personal de Express acompañan a su familia en este doloroso momento.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Roberto Baraldo y familia acompañan en este doloroso momento.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Ahora descansas en paz, mi querida compañera, esta vida se había vuelto muy injusta para vos. Me regalaste 60 hermosos años a tu lado. Le agradezco a Dios por ello y le pido que guarde de tu alma. Hasta nuestro próximo encuentro. Su esposo Osmar Domingo "Pila" Zanotti pide se eleven oraciones en tu memoria.

MOYANO, AIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Participan con profundo dolor su esposo, hijos, nietos, hijos políticos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BENÍTEZ, ALEJANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Participan con profundo dolor su esposa Karim, sus hijos Stefani, Tissiana, Fausto y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Palo Negro. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SEPÚLVEDA, MARÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Sus hijos Liana, Carina y Nelson y Jesica, sus hijos politicos Valle, Luis y Maria Ines, nietos Ismael, Angel, Sergio, Emanuel, Ximena, Rocio, Agustina, Alexis y Jazmin, hermanos, sobrinos y demas fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Telares. EMPRESA SANTIAGO.

SEPÚLVEDA, MARÍA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Otilia Daher, Silvia, Elsa, Adolfo, Rita y Fatima y sus respectivas familias, acompañan a la flia. de Maria. Ruega que descanse en paz.