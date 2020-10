Monti pidió disculpas por sus expresiones que se prestan a confusión y dijo: “Los asintomáticos si pueden contagiar”

28/10/2020 - 11:51 Santiago

El secretario de Salud, Dr. César Monti, remarcó que todos los pacientes con Covid-19, incluidos los asintomáticos, “pueden contagiar”, aún con “baja carga viral”.

El médico explicó que hay tres tipos de pacientes: el asintomático, el presintomático y el sintomático. “El paciente asintomático no es que no existe, existe en baja proporción, pero puede contagiar. Tiene baja carga viral por eso es asintomático, porque no tiene ningún síntoma, pero puede contagiar” reiteró.

Te recomendamos: ¿Por qué un paciente con Covid puede dar negativo en el test?

Sobre el presintomático, indicó que “es aquel no presenta ningún síntoma y tres o cuatro días después comienza a desarrollar los síntomas. Ese también puede contagiar”.

“Y el sintomático puede contagiar, es decir los tres pueden contagiar”, completó.

De esta manera, el profesional hizo una aclaración con relación a sus declaraciones periodísticas sobre los asintomáticos.

“Hago una aclaración si me equivoqué o entendí mal la pregunta, sino no tendría ningún sentido el uso de barbijo, el lavado de manos, y la distancia social”, recalcó.