Ex municipal enfrenta debate oral por intentar asesinar a su ex pareja de cinco puñaladas

29/10/2020 - 00:12 Policiales

Un ex municipal de Campo Gallo, Alberdi, es juzgado desde ayer, sindicado de apuñalar cinco veces a su ex pareja, empecinado en que retornase con él.

El debate es ventilado en contra de Rubén Alberto “Tutena” Giménez, a quien la fiscal Andrea Juárez le enrostró cargos por “homicidio en grado de tentativa”, en perjuicio de Marta Romina Tayguán.

El 13 de julio del 2018, la mujer se encontraba limpiando su casa en el Bº Mailín. Allí, se habría presentado “Tutena” y asestado 5 puñaladas, causándole la perforación de varios órganos vitales.

De esta manera, “Tutena” le dejó en claro que no aceptaba el no de Romina y que de no ser suya, tampoco estaría con ningún otro hombre.

Sangrando, la víctima fue socorrida por los vecinos. Un camionero la condujo al Hospital local y de allí la derivaron al Regional. Fue intervenida quirúrgicamente en tres ocasiones y permaneció con respirador en Sala de Terapia Intensiva.

Ahora, los vocales María Eugenia Carabajal, Margarita Piazza de Montoto y Luis Domínguez lo juzgan vía online.

Declararon ayer la víctima y varios vecinos. Ratificaron el ataque de “Tutena” y la fiscal se encamina a requerir una condena la semana próxima.

A su vez, la defensa bregaría por un cambio de calificativa a “lesiones graves” quizá, en pos de morigerar la posible pena.l