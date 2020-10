“Lograr el ascenso fue una alegría enorme”

29/10/2020 - 01:10 Deportivo

Desde Montevideo, Damián Tintorelli disfruta de la gran campaña de Olivol Mundial y se ilusiona de cara al debut en la Liga Uruguaya con Trouville.

“Estoy muy contento por haber logrado el ascenso. Uruguay me dio la posibilidad de poder competir. Allá sigue complicado, estoy siguiendo de cerca todo lo que está pasando allá y me solidarizo con todos los colegas. Ha quedado en claro que con todos los protocolos se puede competir. En ese momento, cuatro meses encerrados, fue duro. Era toda una incertidumbre, más allá de que me había preparado un montón”, comentó en entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

“Fue un lindo campeonato, si bien fue corto. Me trataron muy bien desde el momento en que llegué. Y haber logrado el ascenso, después de 40 años que Olivol no estaba en la liga, fue una alegría enorme. Y después el premio al mejor extranjero, que en eso tuvo mucho que ver el equipo”, agregó el pívot juninense, con pasado en Olímpico y Quimsa.

Consultado por el futuro de su carrera deportiva, señaló: “Sigo con Trouville hasta diciembre. Después hay una liga corta hasta mayo, que tengo contrato. Es un equipo de la liga que ya mañana arrancamos con el último partido de la fase regular y después arranca playoffs”.

Por último, habló de Quimsa, finalista de la Champions League. “Fue un partido raro, extraño y los entiendo, porque despues de tanto tiempo sin competir hay nerviosismo. La final es con Flamengo, en el Amtel Arena. No sé si será con o sin público, pero si hay alguna chance, porque se estaba hablando de un cupo limitado de público, estaría lindo ir a verlo”, concluyó.l