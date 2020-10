Importante descenso de la soja, el maíz y el trigo en el mercado de referencia

29/10/2020 - 01:56 Economía

El precio de la soja cayó más de US$ 9 en el mercado de Chicago ante la nueva ola de coronavirus que afecta a Europa, mientras que el trigo retrocedió US$ 2,6 por lluvias en la región del Mar Negro y en las planicies productoras de país del Norte, afectadas por una intensa sequía.

De esta forma, el contrato de noviembre de la oleaginosa bajó 2,3% (US$ 9,2) hasta los US$ 388,4 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 2% (US$ 8) para concluir la jornada a US$ 387,5 la tn.

Sus subproductos acompañaron la caída del poroto, con un retroceso del 2% (US$ 15,2) en el aceite hasta los US$ 736,8 la tn, mientras que el precio de la harina se retrajo 1,9% (US$ 8) a US$ 415,2 la tonelada.

El maíz descendió 3,5% (US$ 5,7) para culminar la sesión en US$ 158 la tn.

Por último, el trigo cayó 1,1% (US$ 2,6) y cerró a US$ 223,7 la tn.l