FÚNEBRES | 29 de octubre del 2020

29/10/2020 - 02:15 Funebres

FALLECIMIENTOS

29/10/20

- Brígido Isidoro Santillán (Dpto. Jiménez)

- Ciro Francisco Carrizo

- Jorgelina Fernanda Chávez

- Waldino Gaspar Roldán

- Demetrio del R. Luna

- Marcela Carolina Carabajal de González (La Banda)

- Adelina del Tránsito Del Malvar

- Rubén Jesús Leiva (Taboada)

- Irma Argüelles de Pece (Pozo Hondo)

- Reina Argentina Sandez

- Agustina Rivero

- Juan Aníbal Silva

- Noemí Graciela Rumié de Mendoza

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

YOLANDA DEL VALLE SEQUEIRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/10/20 y espera la resurrección.

"Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa". Sus compañeras de reuniones mensuales, de jubiladas de la Escuela Nº 102/824 Sras: Angelita de Gerez, Rosita Padilla de Carrizo, Magui Rotondo, Mirta Martínez, Rosa de Juárez y Chabela Hoyos, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y resignación a toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN ANÍBAL SILVA (Muito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

“Muito”, hermano querido, tú nunca morirás en nuestros corazones porque eres eterno por las acciones que en vida realizaste y por las cuales ahora te recordamos con cariño. Espero que podamos reencontrarnos algún día y contarte cuánto bien le dejaste al mundo. Que en paz descanses. Su hermano Héctor Silva y sus hijos Héctor, Mario, Susy, Walter, Daniela y Ma. Eugenia y sus respectivas familias. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIGUEL RENÉ VIVAS (Masa)

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 27/10/20 y espera la resurrección.

Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Masa, por siempre te recordaremos, tus desconsoladas hermanas Marcela Vivas y flia, Zulma Vivas y flia, Sandra Vivas y flia. Acompañamos en el dolor por su fallecimiento a su esposa e hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

FELISA VALLEJO DE SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/80 y espera la resurrección.

Querida mamá: al recordar hoy tu natalicio, tus hijos Gloria, Graciela, Enrique y Darío, tu hija política Nilda Rivero, tus nietos y bisnietos. Elevan oraciones al Padre Dios en su querida memoria.

RECORDATORIO

Ing. RUBÉN GULOTTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Rubén: soy yo, Daniel, tu primo hermano el que te escribe éstas palabras. Y debo ser breve y claro. Porque ya aprendí que la enorme angustia por ausencias tan notables como la tuya se vive, se transita en silencio y no se cuenta ni se relata demasiado. Sin embargo, por ésta vez, te pido permiso para poder, pese a tu seguro disgusto, explicarle a todo aquel que lee estas palabras cómo alguien como vos Rubén, con hábitos tan prudentes, discretos y de tan bajo perfil fuiste siempre, sin proponértelo, una persona que brilló sin pausa. Y como siempre le dije a mi hijo: todos los hombres estamos destinados a brillar; sin embargo muy pocos lo logran. Yo mismo, a mis 10 años te vi brillar en un programa de CANAL 7 de preguntas y respuestas representando a tu querida escuela secundaria durante semanas y semanas sin equivocarte nunca y siendo un joven prodigio. Y te veía brillar para tus compañeros cuando mi papá me llevaba de visita a la casa de tía Lastenia y veía que les explicabas todo aquello que no entendían de las materias de la escuela. Siempre brillaste por tu inteligencia Rubén, siempre fuiste el más inteligente y el más honesto de todos los primos que conocí. Y después seguiste brillando en Rosario cuando te otorgaron tu más que merecido título de Ingeniero Civil con altísimas calificaciones. Y después, ya de nuevo en Bandera comenzaste a distinguirte como un joven y enorme proyecto de un profesional para el desarrollo de una de las zonas de mayor potencial del sur santiagueño. Y hasta “brillamos” juntos en algunas de esas noches en las ediciones de las Fiestas Anuales del Sorgo en Bandera, cuando a pesar de tener más de 20 años me seguías presentando chicas de mi edad diciendo “éste es mi primo Danielito de Santiago”. Pero definitivamente tu imagen nunca brillaba tanto como cuando la “Tía Lastenia” o “La Primi”, el “Tío Negro Corvalán” o mi propio papá hablaban de vos. Les brillaban los ojos con sólo mencionarte. Siempre generaste lo mismo en todos. Y, como vengo sosteniendo, lo hiciste siempre con bajo perfil, educación, prudencia, humildad, honestidad y nobleza como marcas registradas. Claramente Rubén, en éste renglón ya debés estar enojado de que haya escrito “tanto” sobre vos. Es que lo tenía que hacer Rubén. No había opciones para lo contrario. Porque además con mi mamá Beatriz, mi hermana Claudia y mi esposa Ximena consideramos compartir éstas palabras con toda la gran familia Gulotta-Píccoli y, fundamentalmente con aquellos que no tuvieron la dicha de conocerte. Que sepan de lo brillante de tu vida, del amor, bondad y don de gente de bien de tus padres, mis tíos “Pocho y Noemí”, de tu querida hermana Susana y del más intenso brillo que lograste al formar tan increíble familia con tu esposa tan leal y compañera e hijos tan tiernos a quienes enviamos nuestro más sincero pésame en estos momentos de enorme dolor. A ellos, todo nuestro más profundo amor. Finalmente y, como expresé más arriba, éstas líneas me tocan escribirlas a mí, en nombre de mi madre Beatriz, de Claudia y de mi esposa Ximena, pero claramente es mi papá, tu tío Daniel Santo, quien las inspira y las hace trascender con todo ese enorme amor que siempre tuvo por vos. Fuiste un hijo para él. Seguí brillando e inspirándonos Rubén, ahora más que nunca. Te extrañamos y te recordamos todos siempre. Hasta siempre Rubén, hasta que nuestro “Señor Dios” decida volvernos a ver, tu primo hermano “Danielito”.

Daniel Alberto Píccoli.

RECORDATORIO

IRLANDO LOMBER SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/18 y espera la resurrección.

A dos años de tu partida hermano querido, te recordamos con mucho amor en todos tus consejos, en tus palabras sabias, que nos brindabas en los momentos difíciles, estamos seguros que estás descansando junto al Padre Celestial y que desde allí nos proteges, como siempre lo hacías. Descansa en paz hermanito en este día, te recordamos con mucha tristeza. Tus hermanos, tus hijos y nietos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

MERCEDES ELIZABETH ACOSTA

(q.e.p.d) Se durmió en el señor el 29/9/20 y espera la resurrección.

Querido amor hoy recuerdo con mucho cariño todos los momentos que logré compartir junto a ti. Esos momentos llenos de risas y felicidad, son los que mantienen tu alma viva y junto a la mía. Hoy se cumple un mes de tu partida, pero sigues haciéndonos compañía siempre, día a tras día.

Mi mente no te olvida, mi corazón te sigue amando, mis brazos siguen dibujando tu figura en un abrazo.

El día de tu partida me consoló el saber que el Cielo recibiría un nuevo ángel. Un ángel que seguirá cumpliendo el trabajo que hacía aquí en la tierra, pero ahora desde el Cielo. Un ángel protector que siempre estaría a mi lado.

Descansa en paz que bien te lo mereces, después de toda una vida luchando incansablemente por nuestros hijos Matías Carlitos y Luciana. Que Dios te tenga a su lado en la gloria, que por mi parte nunca te olvidaremos… Para ti madre querida, aunque hoy no estás, vivirás por siempre en nuestro corazón.

Invitan a unirse en oración en la celebración de la misa en la iglesia Cristo Rey hoy a las 19.30 horas por el eterno descanso de su alma, al cumplirse un mes de su encuentro con Jesús.

RECORDATORIO

LUCIANO BRUNO CELLA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 6/6/10 y espera la resurrección.

Mi bello Luciano… Que llegue a tu alma! Esta canción es mi regalo: “Si me pides que te olvide así, no podré, no podré, un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Si tu vida es todo mi existir, para mí, para mí, yo no puedo dejar que destrocen dos almas que lejos no pueden vivir. Y mis sueños, pobre de mis sueños, cuando yo despierte con la realidad, yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños volverme a encontrar. Que tristeza es no encontrarte más. Ay, mi bien sufriré, y las cosas que juntos soñamos solita y muy triste la recordaré. Solo espero que comprendas tú este amor que hay en mí, porque el tiempo que paso sin verte estás en mi mente como un sueño azul…” Mi sueño.

Feliz Cumple Luciano!!! Hoy cumplirías 28 años de tu vida terrenal truncada. Seguro en el cielo con los ángeles, tu familia de almas y tus nobles almas amigas están de Fiesta!! Convencidos que nuestro Padre Eterno nos da la recompensa a quien obra bien en este mundo. Te amo mi bello Luciano! Jamás te olvidaremos! Tu mamá Verónica, tu hna. Antonella y demás familiares y amigos elevamos una oración a tu querida alma.

ARTAZA, MÓNICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Familia Celiz participa con profunda tristeza tu partida, te extrañaremos Moni! Abrazamos a toda tu familia en este dificil momento. Dios te reciba en su gloria. Rogamos oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CARRIZO, CIRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hijos Viví, Sandra y Pancho, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO, CIRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Vuela alto, el señor te espera para recibirte en sus brazos. Marcela Auad, su hija María del Huerto participan con gran dolor el fallecimiento del padre de su gran amiga Sandra.

CHÁVEZ, JORGELINA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Sus padres Mario Chávez y Norma Días, su hijo Benjamín, sus hermanos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Un amor tan grande que no cabe en ningún continente y que ahora se consolida omnipresente. Mi mamá, mi abuela, mi hija en estos últimos años... Seguirás tan viva, tan presente en nuestras vidas como siempre. Te acompañamos con el alma en este viaje que sin dudas, será hermoso. Mamá- abuela amada, sos nuestro sol. Su hija Graciela y sus nietas Ingrid y María José.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hijos Luis, Raúl, Gabriela y Federico, nietos, bisnietos, hijos políticos participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hijos Raúl Zeilau y Silvia Avellaneda, tus nietos María del Huerto Zeilau, Ricardo Zeilau y Viviana Soria, y tus bisnietas Felicitas y Anita, ruegan oraciones en su memoria.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hijo Tucho Von Zeilau; Sus nietos Rosario, Tuchi y Enrique, Piki y Fabi; sus bisnietos y tataranietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. Su hermana Higinia Amparo y sus hijas Clara y Ramona, sus nietos e hijos políticos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus nietos Silvia Graciela Von Zeilau y Enrique Valdemarca, y sus bisnietas María Guadalupe y Agustina Valdemarca ruegan oraciones por tan irreparable pérdida.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. Su sobrina Ramona Zeilau de Reyes, su hijo Emanuel Reyes, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. Su sobrina Clara Zeilau de Córdoba, su esposo Ángel Córdoba, sus hijos Fernando y Silvana, Andrés y Lucy, Yésica y Emanuel y sus nietos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. Sus vecinos y amigos Tucho Ruiz y familia, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra Adelina del Malvar y acompañan en el dolor a su nieta, Lic.Maria José Rondano, docente, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y de la Escuela para la Innovación Educativa.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. La directora, Dra. Ofelia Montenegro de Siquot, junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra Adelina del Malvar y acompañan en el dolor a su nieta, Lic. María José Rondano, docente de la EIE y a todos sus seres queridos.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de jubilados y pensionados, participan el fallecimieto de la socia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Elsa Paz Saavedra de Valdemarca y familia participa del fallecimiento de la abuelita "vizca" y eleva una oración en su memoria.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. Con profundo dolor acompañamos a su familia por su fallecimiento: Pelusa Olivares, Chili, Pini, Tere y sus respectivas flias. Elevan oraciones en su memoria.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. Los amigos de su bisnieto Nico lo acompañan en su sentimiento: Natlia, Chili, Emanuel, José, Alicia y Florencia. Elevan oraciones en su memoria.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. Tu vecina Teresa Olivares, Anahi Gerez, Verónica, Emanuel y sus respectivas flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Felicitas Martilotti, Norberto Scaraffia y sus hijas Felicitas y Rocío participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hermanos Marcelo, Sunny y Eduardo.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Lastenia Medrano y sus hijos María Lastenia, Florencia, Rodolfo, Virginia y Teresa Sal y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Alfredo Degano, Lastenia Sal y sus hijos Agustín, María Lastenia, Tomas y Santino participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Federico Witthaus, Florencia Sal y sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. "No teman yo estaré con ustedes hasta el fin de los dias". María del Pilar Marquesano, Victor Marquesano, Mirta Marquesano de Accinelli, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Liliana y demás familiares en este triste y dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. En el corto camino que te tocó transitar por este mundo, dejaste como indicador para tu querida flia., La humildad y bondad que expresaste también en el ejercicio de la noble misión de la medicina.Tus amigos de Suncho que siempre te recordarán Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos,Victor y Luciana con sus flias. Acompañan en el dolor a Anita e hijos y demás fliares.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Asociacion Mutual San Jorge y el Instituto de Enseñanza, niveles terciarios, secundarios, primarios y inicial, acompaña a la docente de Nivel Inicial el fallecimiento de su Sra. madre. Elevamos oraciones en su memoria.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. María Inés y Jacqui Bertero participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y compañera Mary. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 26/10/20|. La comunidad educativa de la escuela Nº 231 "José Hernández" y su personal directivo, docente, administrativo y maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Sra. Patricia Jiménez y acompaña a toda su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LUNA, DEMETRIO DEL R. (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su esposa Reina Díaz, su hijo Ramón, su hija política Lidia y sus nietos Roxana, Gustavo y Adrián participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán y inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Vuelta de la Barranca. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, DEMETRIO DEL R. (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. "Dejaste un inmenso dolor con tu inesperada partida. Fuiste un excelente marido, padre, tío, abuelo y amigo. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Vuela, vuela alto y que brille para vos la luz que no tiene fin". Su esposa Reina Díaz, su hijo Ramón, su hija política Lidia, sus nietos Roxana, Gustavo y Adriana y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

RIVERO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hijos Nilda, Elena, Silvia, h/pol, Domingo, Ariel, nietos Yanina, Ariel, Mariana y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. De Manogasta. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN, WALDINO GASPAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su esposa Petrona Zaganias, sus hijos Silvia, Roxana, Hector y Margarita, sus hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Zanjón. Serv. Soc. Amparo SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNDEZ, REINA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hijos Jorge, Walter, Elvio, Enzo, h/pol, Patricia, Elizabeth, Mónica, Micaela, nietos Daiana, Alejandra. Antonia, Olivia participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cement. El Descanso. Serv. Certeza Cia de Seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SILVA, JUAN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su esposa Cecilia Santillán, sus hijos Mario, Juan, Maria, Analia, Lucrecia, Celeste h/. políticos, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SILVA, JUAN ANÍBAL (Muito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hermanos Dario y Emilia, Héctor, Yolanda, Walda, Hugo Emil y Rosa, Orlando y Teresa, Mary Gladis y Tuti, despiden con dolor a su querido hermano y ruegan por el la paz y el descanso, y para su familia, resignacion.

SILVA, JUAN ANÍBAL (Muito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hermano Hugo Emil Silva, su esposa Rosa Buenvecino, sus hijos Ariel, David y Martin, despiden a su querido hermano y compañero de la vida Muito, ruegan a Dios misericordia y paz para su alma y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SILVA, JUAN ANÍBAL (MUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hermano Darío Silva, su Sra. esposa Emilia y sus hijos Gringo, Nene, Pibe, Julio y Luis, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. La comision directiva y afiliados de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia Mónica Tomassone. Se ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias, acompañan a su familia en este difícil momento por tan dolorosa pérdida. Que brille para él la Luz infinita.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Daniel Cremaschi, su esposa Daniela y sus hijas, participan con inmensa tristeza su partida, acompañan a su familia en este momento de dolor y elevan oraciones por su eterno descanso.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Fernando Filippa, Rosa Elena Atterbury y sus hijos Ma. José, Marta y Fernando Filippa con sus respectivas flias. lamentan participar el fallecimiento del padre de Miguel Tomassone, su esposa Cecilia Bianchi y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Fernando Filippa (h), su hija Milagro y Luciana Richelme participan su fallecimiento y acompañan a Miguel, Cecilia y sus nietos con oraciones.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Willy Avido, su esposa Ma. José Filippa, sus hijos Augusto y Virginia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Q.E.P.D

TORRES, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecicó el 28/10/20|. Sus hijos Horacio, Ivana, Ezequiel y Diana, sus hijos pol. Marina y Fernando y nietos Thiago, Alejo, Lohana y Helena participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

DÍAZ, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/20|. "Yo te extrañaré tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que paracía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así Él lo quiso". Te amamos mucho Vieja. Vivirás por siempre en nuestro corazón. Descansa en paz. Sus hijos Carmen, Juan, Miguel, Olivia, sus nietos Rita, Brisa, Titi, Poroto, Yoni, Enzo, Bauti, sus hijos políticos Negro y Sole elevan una oración en su memoria, al cumplirse 9 días de partida al reino del Señor.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. "El que cree en Mi, no morirá jamás". El secretario Gral. de SADOP Prof. Tristan Hugo Funes, el consejo directivo de la seccional y cuerpo de delegados participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de nuestra compañera y miembro de comisión Prof. Doris Arce. Se ruega al Altisimo su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. "Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos de SADOP: Hugo, Silvia, Enzo, Rodrigo, Emir, Alfredo, Marcela, Eduardo, Estrella, Nancy, Maria José, Antonio y Mónica participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de nuestra compañera y amiga Doris. Ruegan al Altisimo su descanso eterno, elevando oraciones en su memoria.

ARCE, LINO OMAR (Mongo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. "Que el Señor le dé el descanso eterno". Sus amigos y compañeros de SADOP. Prof. Hugo Funes y Silvia Muser, participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de nuestra amiga Doris. Ruegan al Altísimo su descanso eterno, elevando oraciones en su memoria.

ARCE, LINO OMAR (MONGO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Amigo del alma y compadre que compartí muchas anécdotas hoy duele tu pérdida y rogamos tu descanso eterno. Tu amigo Pichón y toda su familia Chazarreta acompañan en este momento.

CARABAJAL DE GONZÁLEZ, MARCELA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Su esposo Pablo González, sus hijos Enzo, Eliana y Lucía, hijos pol. Fernando Campos y Nelson Godoy, sus nieta Emma Carolina y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inumados en el cementerio privado Jardin del Sol, La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

CARABAJAL DE GONZÁLEZ, MARCELA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. A mi querida sobrina la despido con inmenso dolor. Su tío Chaca Carabajal, su esposa Estela Noriega, sus hijos Mariela, Juan, Martín, Edy y Fily Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARABAJAL DE GONZÁLEZ, MARCELA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Marcela querida siempre te recordaremos. Su tío Orlando Carabajal y Noni Noriega, sus hijos Susana, Willy, Daniela y Victoria Carabajal participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CARABAJAL DE GONZÁLEZ, MARCELA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Comisión directiva de SUTIAGA participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del compañero Pablo González. Se ruega una oración en su memoria.

CARABAJAL DE GONZÁLEZ, MARCELA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Comisión directiva de SUTIAGA (Catamarca) participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del amigo Pablo González. Se ruega una oración en su memoria.

CARABAJAL DE GONZÁLEZ, MARCELA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. Comisión directiva de SUTIAGA (La Rioja) participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del amigo Pablo González. Se ruega una oración en su memoria.

CARABAJAL DE GONZÁLEZ, MARCELA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/20|. El Secretario, Lic. Leónidas Gustavo Durán, junto al equipo que integra, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra.Marcela Carolina Carabajal y acompañan en el dolor a su hija, Lucía Gonzalez, alumna de la UNSE, y a todos sus seres queridos.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinas: Graciela Aragón, sus hijas: Marcela y Karina Iturre. Audelina Iturre de Penidez, sus hijas y respectivas familias.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Con profundo dolor participan el raudo vuelo a los brazos del Señor, de la mamá de la muy querida amiga Stella, la profesora Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos Juan Carlos y Gladis Olivares, Mónica y Oscar Ruiz, Susana y Dito Ledesma, Silvina y Sergio Marinoff. Elevan oraciones por el descanso eterno de la Sra. Susana y resignación para su esposo, hijos y nietos.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. El Señor es mi pastor, nada me faltará; en verdes pastos me hace descansar. Profesora Susana Ciappino, compañeras y amigas del taller Cre- Arte de su hija Stella participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra. madre Susana. Rogando un descanso eterno para su alma.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Marta de Barreira, sus hijos Verónica María Barreira y Julio César Nassif, sus nietas Julieta María y Amira, acompañan a nuestro muy querido sobrino-nieto Juan Cruz Figueroa Zanotti y familia en tan dolorosa pérdida, rogando cristiana resignación.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARRASCO, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Su esposo José y sus hijos Susana, Andrés, Patricia y Carlos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19:30 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ACOSTA DE LEZCANO, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. "Mercedita: queridísima amiga, todavía nos cuesta aceptar tu inesperada partida". Rita Venitez y Roberto Díaz.

SAVIN, SIMÓN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Se recuerda con mucho amor y cariño, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Familia Villafane de Bs As.

SAVIN, SIMÓN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Natalia Clark, su esposo José Silva y su hija Lucia, participan con dolor al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SAVIN, SIMÓN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Familia Hoyos y Moran de Weisburd participan con profundo dolor al cumplirse los 9 días de su fallecimiento.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hija Pili Pece, su hija política Maria Liliana Sánchez Luccardi, sus nietos Belén, Virginia, Noelia, Nicolás, Francisca, Eluz, bisnietos Milagros, Sofía y Felicita , participan con mucho dolor sus fallecimiento y ruega una oración en su querida memoria. Sus restos fueron cremados . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Lindor Escobar e Isabel Escobar hacen llegar su más sentido pésame a sus familiares. Considerando lo que se siente por la pérdida de un ser querido, rogamos una oración a su memoria.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Silvia Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con dolor el fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija Pili, elevando oraciones en su memoria.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Querida Sra. Irma lamentamos su inesperada partida. Rogamos al Altísimo que Dios la reciba en su santa morada. Albita Escobar y flia participan con dolor y ruega una oración en su querida memoria y la resignación para su flia.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Beba Fiorini de Campitelli ,sus hijos Héctor Sebastián y Marta Cecilia Campitelli y Diego Cardona participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Pili en este momento de dolor.

INFANTE, NANCY NORA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Lidia Teresa Infante y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, NANCY NORA NOEMÍ (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. "Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno". Su sobrina Marianella del Pilar Ynfante y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEIVA, RUBÉN JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su familia participa su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Taboada. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RUMIÉ DE MENDOZA, NOEMÍ GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Con el corazón dolorido participo la pronta partida de mi amiga de toda la vida, de una hermana que elegí y compartí tantos hermosos momentos, inolvidables; aquellos de nuestra juventud llenos de risas y anécdotas en aquel Tintina querido y otras tantas oportunidades que gracias a Dios pudimos estar juntas. Guardaré celosamente su imagen de aquel entonces: llena de vida, sana, alegre, linda. Dios te acogerá en su Edén. Norma Galván.

RUMIÉ DE MENDOZA, NOEMÍ GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|.

Elida Ach de Saad e hijos, lamentan su fallecimiento, expresan sus condolencias a la flia. y elevan orciones por su descanso en paz.

SANTILLÁN, BRÍGIDO ISIDORO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su esposa Nélida Quiroga, sus hijos, Nélida, Julio, Héctor, Wilson, Monica, Maribel, Santiago, Vicenta, Karina, Patricia, Carolina, Sergio, Ariel y Rosario Santillan, hijos pol, Ricardo, Regina, Vicenta, Lorena, Javier, Maximiliano, Daniel, Alberto, Lucas y Belen, sus hermanas, Paulina, Rosa y Pepa, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Arenales. Dpto. Jiménez. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.