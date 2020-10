FÚNEBRES | 30 de octubre del 2020

29/10/2020 - 22:43 Funebres

- Claudio Leonel Gerez

- Carlos Alberto Arias

- Ilario Laudino Barraza

- Romelia Romero de Soria

- Walter Ricardo Figueroa (La Banda)

- Hugo Walter Montenegro

- Víctor Gaspar Pérez (Pampa de los Guanacos)

- Mirta Graciela Gutiérrez

- César Alberto Nieva (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR ALBERTO NIEVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurrección.

"Que brille para el la luz que no tiene fin". Ing. Héctor Mario Angeleri, participa con profundo dolor el inesperado fallecimiento de nuestro compañero de la Dirección General de Catastro, y acompaña en el dolor a su hermano Manuel Nieva, también compañero de esta repartición. Ruego se eleven oraciones en su memoria y pronta resignación a toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR ALBERTO NIEVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurrección.

"Señor, te rogamos por el descanso eterno de nuestro compañero "Pepe” Nieva que dejó de existir en forma inesperada en el día de ayer", profesionales, cuerpo técnico, administrativos, personal de maestranza, participamos con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a toda su familia en estos tristes momentos y rogamos se eleven oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR ALBERTO NIEVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurrección.

"Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin" Los compañeros del departamento administrativo contable de la Dirección General de Catastro de la Provincia de su hermano Manuel Nieva, C.P.N. Pablo Garzón, Lic. Cristina Camacho, Oscar Soria, Viviana Herrera, Mónica Pagés, Jorge Valdez, Nieves Martínez, Ricardo Medina participan con profundo dolor y tristeza la temprana desaparición de su hermano "Pepe" y ruega eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR ALBERTO NIEVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurrección.

"Que mis condolencias te porten consuelo y que mis oraciones aligeren tu dolor por esta pérdida", C.P.N. Pablo Garzón, jefe del Departamento Administrativo Contable, acompaña en el dolor al hermano de nuestro querido compañero Pepe Nieva de la Dirección General de Catastro al compañero de oficina Manuel Nieva, rogando por el eterno descanso de su alma y se eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALDINO GASPAR ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALDINO GASPAR ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO LEONEL GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

Negro: tu esposa Lourdes E. Alcorta, tus hijos Santiaguito (mi Pollito) Wendy, M. Lourdes (h), su nietita querida Alexia Lionella, Leonardo (a) y Mirian Ruiz. Nunca pensamos esta partida tan repentina. Tenemos la resignación de que estás junto a nuestro Señor Jesucristo en un lugar donde no hay dolor y solo abunda la felicidad y estarás con todos tus seres queridos, en cada minuto te tendremos presente.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROMELIA ROMERO DE SORIA (Nelly)

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

Su hijo Pablo Julio César Soria, su esposa Marcela Milet y sus hijos Juan Manuel, Pablo Facundo y Liz Angelina Soria Milet participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROMELIA ROMERO DE SORIA (Nelly)

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/10/2020 y espera la resurrección.

"Nely!!! Hasta que nos volvamos a encontrar". Stella Milet, Aldo Milet, Denisse, Gabriel e Iustina Rumie Milet, abrazan a Pablo y Marcela y a toda nuestra familia, ante la pérdida física de la amada Nely.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ANTONIO TORRES (Chamaco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

"Comenzó tu vuelo de manera repentina pero en paz. La decisión ha sido tomada por el Sr y debemos respetarla. Tomemos en paz el saber que aunque ya no está presente de cuerpo, el recuerdo siempre vivirá en nuestros corazones. Elevemos una oración al cielo pidiendo que descanse en paz.” Tus hijos Horacio, Ivanna, Ezequiel y Daiana. Tus nietos Thiago, Helena, Alejo y Lohana. Tus hijos políticos Fernando y Marina.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ANTONIO TORRES (Chamaco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

“Sólo Dios puede crear y terminar una vida, sólo Él conoce la verdad de nuestros corazones y la bondad que habita en el alma. Hoy te ha llevado a su lado, por ser lo suficientemente digno de Él, y eso debe ser motivo de orgullo y honor, no de tristeza”. Tu comadre María Rosa Navarro y flia.

RECORDATORIO

FÉLIX MARÍA GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/1 y espera la resurrección.

“Quédate en mi memoria y en mis recuerdos, quédate allí, donde nadie te toque, donde cada vez qwue te busque pueda encontrarte”. Hace dos años tu partida dejó un vacío en nuestros corazones. Te fuiste y el dolor sigue allí más fuerte que nunca. Su esposa Carolina Bravo, sus hijos José, Marceclo, Mariano y Cecfilia Guzmán, hija política Eugenia y nietas Agustina y Alfonsina Guzmán, conmemorarán el seghundo aniversario de su partida a la casa celestial., rogando oraciones por su eterno descanso.

RECORDATORIO

FRANCISCO ALFREDO GARAY (Pancho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Seño el 30/10/19 y espera la resurrección.

No te detengas ante mi tumba y llores. No estoy aquí, no estoy durmiendo, soy miles de vientos que fluyen en el horizonte. Soy los diamantinos copos de nieve de gran esplendor. En los verdes campos soy la luz del sol, y en otoño la delicada y suave lluvia, soy yo. Cuando despiertas en el silencio matutino soy el trino de las aves que cantan a tu alrededor. Soy las tenues estrellas que brillan al anochecer. No te detengas ante mi tumba a llorar. No estoy ahí, no estoy muerto. Te amamos y te extrañamos infinitamente, tu amor es un tesoro que aun sin tu presencia física nos cobija en todo momento. Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento rogamos una oración en su querida memoria. Tus familiares y amigos.

INVITACIÓN A MISA

ALBERTO SALIDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/11 y espera la resurrección.

“Hoy hace 9 años que te fuiste al Reino de Dios, para nosotros estás presente diariamente, compartiendo como siempre, tristezas y alegrías”. Su esposa Isabel C. Leguizamón, sus hijas Marine y flia; Ana Lía y flia, Carolina y flia, Melina y flia, hermana y demás familiares invitan a la misa a llevarse a cabo en la Iglesia Cristo Rey.

ARIAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su esposa Angélica Sayago, sus hijos José Alberto, Adriana, Miguel y María José, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARIAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hijo José Alberto, su hija política Magalí Comán, sus nietas Constanza, Denisse y Sofía, sus nietos políticos Jesús y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ARIAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Papi, dejaste un gran vacío en nuestros corazones y que tu luz ilumine nuestras vidas. Su hija Adriana y su nieta Daiana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARIAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hija María José, su hijo político Marcelo Valeriani y sus nietos Luis y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARIAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hijo Carlos Miguel, su hija política Clara Cabrera, sus nietas Angelina, Mariel y Luna, su nieto político Matías y su bisnieto León participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARIAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Hermano, me dejas un tremendo dolor pero la dicha de habernos amado tanto será mi fortaleza y consolación. Vuela alto, ya estás con nuestros padres y hermano Aldo en los brazos de Dios. Me quedé sola. Su hermana que te adora Petrona Arias (Uca) sus sobrinos Diego Villalba Arias y Sra., Diegui, Lorena Villalba, Verónica Villalba y Luciano Gerez. Acompañamos en el dolor a su esposa, hijos y nietos. Elevamos oraciones en su memoria.

ARIAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su sobrino Luis Alberto Luna, su sobrina pol. Sandra Cáceres e hijos Yesi, Romina y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañana a su esposa e hijos en este difícil momento.

ARIAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Blanca Juárez y su hija Celeste Cáceres, participan con profundo dolor y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

CARRIZO, CIRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Despedimos con dolor la pérdida del papá de nuestra amiga Sandra. Teresita Carrizo y sus hijos Claudia, Alejandra, Marcela, Fernanda, Andrea Y Michel Auad, acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Te fuiste y nos dejate con un agran dolor. Pero sé que allí estarás bien. Cristina Revainera y tus nietas Analía, Cecilia, Marcela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento,. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a toda su familia en especial a sus hermanos Marcelo, Suni y Eduardo. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su esposa Lourdes Alcorta, sus hijos Lourdes, Santiago y Wendy Gerez Alcorta, sus hijos políticos Leonardo y Miriam y su nieta Leonela participan con dolor su fallecimiento. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hermanos desconsolados: Yoyi Gerez y familia, Rosini Gerez y familia, Gongui Gerez y Néstor Gerez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de quien será en el recuerdo el inolvidable Nito, con los felices momentos compartidos y otros de dolor y tristeza que presenta la vida en su devenir de la hermosa familia que formamos. Que el Señor te proteja en su santa gloria eternamente y nos ofrezca cristiana resignación a quienes hoy te lloramos.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hermanos Yoyi Gerez, su hermana política Yrma Basualdo, sus sobrinos Ariel Gerez y Patricia Piña; Vicky Gerez; sus sobrinos nietos Juanma y Lauti Gerez; Tobías Gerez participan con gran pesar la partida de Nito hacia la casa de Dios, quien lo recibirá con el amor y bonhomía propia de Él para su descanso en paz eterna. Chau Nito, te recordaremos con cariño.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Tu inesperada, sorpresiva e inesperada partida, pese a saber que el Señor nos dice: "No teman, yo estaré con ustedes, hasta el fin de los días". Tu ausencia nos hará sufrir e implorar a Dios, para que Nito llegue a su Reino en eterno descanso y paz y facilite a su esposa, hijos, nieta, hermanos y sobrina construir con su bendición, resignación ante la irreparable pérdida. Sus hermanos Gongui y Rosini Gerez, su cuñada Graciela Galván y su sobrina Gisella con inmenso sufrimiento participan su fallecimiento.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hermano Néstor Gerez, su hermana política Graciela Galo, sus sobrinos Leticia, Alejandro, Noelia, Natalia y Néstor Martín Gerez (ausentes) participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su primo político Dr. Raúl Alberto Santucho e hijos Raulito y María Elmina y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Nito y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. "Felices los humildes y limpios de corazón porque de ellos es el reino de los cielos". Su prima Graciela Jerez e hijos Anita y Gabriel, Roberto y Noel y nietos Ana Virginia, Antonella y Nicolás Carabajal Lissi, Morella y León Lissi, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d) Falleció el 28/10/20|. Alberto Chazarreta Franzzini, su esposa María Cristina Acosta, sus hijos Albertito, Gringa, Gustavo, nietos y bisnieta participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestro amigo y vecino "Yoyi" Gerez y acompañamos a Irma, Ariel, Viky y Tobías por la perdida de su familiar. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Reina Palavecino y sus hijos Ramón, Beto, Rody y Juanita Villavicencio participan con profundo dolor el fallecimiento de Nito. Acompañan a sus hermanos y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Eva Toloza, sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Nito. acompañan a sus hermanos y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Iris de Jimenez, sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Nito. acompañan a sus hermanos y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. "La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme siempre estaré con ustedes". Puya , Edgar Jiménez y su hija María Alina participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan su eterno descanso y resignación para su familia. Las Termas.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su ahijado Diego Augusto Gramajo, su compadre Félix Gramajo y señora, participan con dolor de su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. El padre Manuel Amante, diácono Esteban Bravo, servidores y miembros de la comunidad de la capilla San Cayetano (Presb. Gorriti y Avda. Belgrano), participan su fallecimiento con gran dolor, hacen llegar sus condolencias a su esposa Lourdes y sus hijos; elevamos oraciones al Altísimo rogando fortaleza y consuelo para sus flias. y que brille para él la luz que no tiene fin y su alma descanse en paz.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. "El Señor lo tenga en la gloria". Sus amigas Zulma y Noemí Reimondi participan con pesar su fallecimiento y abrazan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Amigas de su hermana Gongui, participan con gran pesar la partida celestial Reyna y Chochy Moyano y sus respectivas familias.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. El consejo de administración y profesionales de la cooperativa COESA participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero Yoyi Gerez. Elevan oraciones en su memoria-

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Catalina Salvatierra de Chazarreta, sus hijos, Juan José y Graciela, Magali, Alberto y demás familiares participan con profunda tristeza, el fallecimiento de su sobrino Nito. Acompañan a su familia y le desean cristiana resignación.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. El consejo de administración y profesionales de la cooperativa COESA participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del empleado Santiago Gerez. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Eve Luz Tévez, Neri de Remedi, Roberto y Griselda Remedi acompañan a su amiga Gongui, Yoyi y Rosini en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sentimos mucho la pérdida del hermano de nuestra querida amiga Gongui y damos nuestras condolencias a toda la familia. Acompaña Eve Luz, Wady, Nena, Noelia, Érika y Walter Téves. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Su esposo Mario Ernesto Corvalán, sus hijos Mario, María José, María Graciela, María Irene, sus nietos Matías, Máximo, Morena, Julieta y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. "Ya descansas en los brazos del Señor. Vivirás eternamente en nuestro corazón y en cada recuerdo". Su hermana Chichí Ivanoff de Azurmendi, sus sobrinos Lizy y Pedro Azurmendi, sus sobrinos políticos Miguel y Cristina y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su partida al Reino de los Cielos y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Sus amigos: Nora y Pancho; Pocha y Carlos y Eduardo "gordo" Pérez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Lito y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Su compadre Eduardo "El gordo" Pérez, sus hijos Alejandro, Rolando, Ramiro y Mariela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

MONTENEGRO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su esposa, hijos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADEOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

OVEJERO, ROSA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. El Instituto Superior San Jorge participa con profundo dolor, el fallecimiento de la madre de su amigo y colaborador José Juárez. Acompaña a la familia con oraciones rogando el consuelo y su eterno descanso.

OVEJERO, ROSA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. La comunidad religiosa y educativa del Colegio Belén participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero José Juárez Se ruega oraciones por su descanso eterno.

ROMERO DE SORIA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hijo Pablo Julio Cesar, su nuera María Marcela Milet, sus nietos Juan Manuel, Pablo Facundo Liz Angélica Soria Milet y demás familiares participan con mucho dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMERO DE SORIA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sandra Inés Zemán acompaña a sus queridos amigos: su hijo Pablo Soria, Marcela Milet y sus nietos ante tan irreparable pérdida y ruegan oraciones a su querida memoria.

ROMERO DE SORIA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO DE SORIA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Felisa Anabel Moyano de Arce participa con dolor el fallecimiento y acompaña a Marcela y Pablo en tal difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

SILVA, JUAN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Chini de Guber, Nelé de Nazario, Mirtha Luna, Ana Jiménez, Susy Gómez, Patricia Valdora, Silvia Lares, Rubí Montedónico, Rubén Pereyra, Hugo Santillán y Alberto Charriol participan su fallecimiento y dan a su hermano Hugo un largo abrazo de amor y consuelo.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Federico Delgado y Cecilia Morales acompañan en el dolor a Miguel Ángel, Cecilia y su familia por la pérdida de su padre y ruegan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Apreciado amigo viniste a este pago y quedaran dos de tus cachorros y te fuiste a despedir de esta vida en otro pago. Te recuerdo cuando tuviste tú pequeña vinoteca en calle Salta. Este colega de la valija te despide recordándote con aprecio. Osvaldo Atenor al que en vida me llamabas Negro.

BARRAZA, ILARIO LAUDINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hijos, Manuel, Raul, Blanca, Reina y Laudino, h. pol. Marisa, Cristina y Cholo, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Capilla Dpto Banda, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIGUEROA, WALTER RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Participan con profundo dolor su prima Figueroa Marta y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Vilmer. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADEOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Tere y Omar Blázquez, sus hijos Pablo y Milena, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JURICICH DE ZANOTTI, SUSANA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Amigos de su nieta Romina Arroyo de la Vocalía de la Dra. Ana Rosa Rodríguez: María del Carmen Daud, Claudia Giménez y Matías Rivero participan con pesar su fallecimiento.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Miryam Sánchez y tus compañeros del Registro Civil participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada Cra. Dora Stella Pece. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Contadora Dora Stella Pece . Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su Colega Cra. Dora Stella Pece. Que descanse en la paz del Señor.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Las amigas de su hija Pili: Claudia Salvatierra, Anita Castiglione, Silvia Llavar y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y la acompañan con gran afecto en esta dolorosa pérdida. Ruegan oraciones por el descanso de su mamá y la cristiana resignación de Pili e hijas.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. La promoción 75 del Colegio Belén participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su hija, nuestra querida compañera y amiga Pili. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Fany Sánchez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Nora Beatriz Azar de Pece y sus hijos Federico y María Silvia Arjona, Nora y Guido Larcher, Francisco y Silvia Rodríguez, Gustavo y Claudia Ortiz y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida prima Pili y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, VICTOR GASPAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su esposa Blanca Ortiz, hijos, h. pol. Y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RUMIÉ DE MENDOZA, NOEMÍ GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Tía Camucha, sus primos Carla y Colo, sus sobrinos Pablo y Samira participan el fallecimiento de nuestra querida Muñe. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, NOEMÍ GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Siempre recordaremos tu alegría, compañerismo, amistad y afecto que ganaste entre tus amigos de Suncho Corral, que lamentamos tu partida pero nos reconforta saber que ya estás junto al Padre Celestial. Sus amigos Elias Hallak, Esther Hallak y flia., acompañan en el dolor a sus fliares. Elevan oración a su memoria.

FARÍAS, TEODOMIRO (GRINGO) (q.e.p.d) Falleció el 22/10/19|. Papá, no hay día que no te extrañemos con el alma, fuiste ejemplo de bondad, amigo, y un padre que supo brindarnos todo. Hoy pedimos a Dios que estés junto a nuestra madre cómo fue tu deseo, nosotras aquí siempre estaremos como querías juntas honrando cada uno de tus consejos. A un año de tu partida te recordamos. Tus hijas Mari y Angélica, tus nietos Fer, Sofi y Fabri, tu hermana Andrea y tus hijos políticos Fabián y Ricardo.