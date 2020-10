Un día muy especial para Diego Armando Maradona que cumple 60 años

30/10/2020 - 00:36 Deportivo

Diego Maradona cumple hoy 60 años y lo celebrará de una forma muy especial. Es que en medio de la pandemia están prohibidos los festejos y además se tendrá que someter a un hisopado ante la posibilidad de que se haya contagiado de coronavirus.

Según informó su hija, Dalma Maradona en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), su papá actualmente está aislado sin saber si tiene o no Covid-19. El DT estuvo en contacto estrecho con una persona que siente síntomas de la enfermedad, pero que aún tampoco fue hisopada. Por eso, desde el entorno de él ya articularon todo para que sea testeado, aunque aún no hay una definición concreta cuándo será.

“Aún no sabemos cuándo lo hisopan, podría ser mañana”, indicó Dalma quien explicó que de ser así el resultado demorará y probablemente no lo puedan visitar. Igualmente él ya dijo qué quería para ese día. “Él está aislado, no se cómo vamos a hacer. Quiere ver a los nietos sí o sí”, aseguró la hija quien señaló que en el caso del contacto con su hija Roma, viene manteniendo videollamadas todo el tiempo.