Con el santiagueño Lezana, Los Pumas le ganaron 19-15 a Rugby Australia Selection

Los Pumas, con el santiagueño Tomás Lezana, se impusieron por 19-15 a Rugby Australia XV en su primer amistoso de cara al Tri-Nations, que comienza en la madrugada del sábado con el clásico Australia vs. Nueva Zelanda y en el que el equipo de Mario Ledesma debutará el 14 de noviembre ante los All Blacks.

Algunos no jugaban desde mediados de marzo. Muchos vestían la camiseta de los Pumas por primera vez. Todos enfrentaban una prueba para medir el rendimiento aeróbico luego de una preparación ajustada y llena de obstáculos, para sentir el rigor del contacto físico, para comenzar a coordinar distintos movimientos tácticos.

Más allá de los desajustes lógicos que imponía tanta adversidad, la primera actuación de los Pumas en 2020 resultó altamente satisfactoria.

"Estoy muy contento de que los jugadores puedan volver a salir a la cancha después de mucho tiempo. Fue muy lindo. Se notó la energía y las ganas que tuvieron de ponerse la camiseta. Desde ese lado, muy satisfecho", dijo el DT Ledesma. "Siempre es lindo ganar y hubo momentos donde tuvieron que ir a buscar bien profundo para que no se metieran y los pudimos sacar. Hay muchas cosas para apoyarse y seguir mejorando".

¡Triunfo en Sídney!

Sin los jugadores que actúan en Europa, todavía aislados en cuarentena en Sydney, los Pumas formaron con los jugadores que iniciaron la preparación en la Argentina y desde hace tres semanas y media se entrenan en Australia. Hubo algunos experimentados como Tomás Cubelli, Emiliano Boffelli o Julián Montoya, y un total de 12 jugadores que no tienen partidos internacionales con el seleccionado (cinco de ellos titulares).

"Me pone contento que lo puedan hacer en un partido así, ganando. Todos levantaron la mano y rindieron por arriba de lo esperado en momentos importantes", agregó el head coach.

El rival incluyó un puñado de jugadores con experiencia en el Super Rugby como Jack Maddocks, Isi Naisarani y Folau Fainga'a, y mayoría de juveniles, incluidos varios de los que el año pasado fueron subcampeones del Mundial M20 en Rosario (el apertura Will Harrison, el ala Liam Wright, el pilar Angus Bell).

Más allá de que muchos aspectos del juego quedaron en la lista de cosas por mejorar, los Pumas jugaron a alta intensidad, mostraron actitud para reponerse a un comienzo adverso y terminaron imponiéndose con justicia. El examen, en definitiva, se aprobó con creces.

Es cierto que hubo un comienzo irregular, muchas imprecisiones lógicas de manejo, falta de definición en los últimos metros, indisciplina y algunas fallas en el tackle que urge corregir. El scrum fue deficiente en el primer tiempo pero mejoró en la segunda mitad y propició la levantada. Todo ello queda eclipsado por la intensidad que logró imprimir el equipo argentino y que forzó a infracciones del rival que le dieron ventaja territorial. Cuando pudo mover la pelota con velocidad, encontró espacios. Y recuperó muchas pelotas en el breakdown.

Para destacar, la enorme actuación de Santiago Carreras, cada vez más desequilibrante, ahora con la 15 en la espalda, como lo puso Gonzalo Quesada en Jaguares.

También fue sobresaliente la actuación del segunda línea Rodrigo Fernández Criado, uno de los que ni siquiera tenía experiencia en el Super Rugby. Joaquín Oviedo, de 19 años, el más joven del Tri-Nations, debutó con un try cuando parecía que la defensa local era inexpugnable.

Los Pumas salieron al TG Milner Field de Sydney con una estrambótica camiseta rosa fuerte con blanco en la parte superior. El comienzo fue promisorio, con 15 minutos de dominio argentino casi absoluto y recuperando muchas pelotas en el breakdown.

Sin embargo, fallaron en la definición. Estuvieron seis minutos presionando en los cinco metros finales (incluidos tres line-outs y un scrum a favor), pero no pudieron penetrar la defensa y se fueron con penal en contra. Luego tuvieron otras dos chances con juego abierto que se diluyeron por knock-ons de Carreras a boca de jarro y otro penal en ataque.

Los australianos empezaron a hacerse fuertes a partir del scrum y abrieron el marcador en una jugada iniciada en la mitad de la cancha, a los 30. La defensa ancha de los Pumas fue deficiente y los locales se adelantaron 5-0. Sobrevinieron momentos de desconcierto, con exceso de penales que pusieron al equipo de Ledesma contra su in-goal. Australia volvió a facturar y se fue al descanso 10-0.

En el segundo tiempo los Pumas salieron con varios cambios en la formación, pero no perdieron la compostura. A partir de un scrum robado adentro de sus propias 25 yardas tomaron confianza y se adueñaron del partido.

Luego de un par de line-outs, primero el joven cordobés Joaquín Oviedo facturó cerca de la formación y enseguida Carreras hizo lo propio en la punta. Luego, una gran contra del fullback derivó en la conquista de Gorrissen, asistido majestuosamente por Boffelli.

La transmisión se cortó y no permitió observar los últimos 15 minutos, donde los australianos se acercaron con otro try para establecer el score definitivo.





Rugby Australia XV (15): Jack Maddocks; Tom Wright, Len Ikitau, Tepai Moeroa y James Ramm; Will Harrison y Jake Gordon; Liam Wright, Isi Naisarani y Lachlan Swinton; Trevor Hosea y Caderyn Neville; Jermaine Ainsley, Folau Fainga'a y Angus Bell.

Suplentes: Cornwall McInerney, Harry Johnson-Holmes, Vaauli Faamausili, Tom Hooper, Pete Samu, Joe Powell, Ben Donaldson, Alex Newsome, Josh Kemeny, Triston Reilly, David Porecki y Rob Valentini.

Argentina (19): Santiago Carreras; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallía y Emiliano Bofelli; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Francisco Gorrissen, Rodrigo Bruni y Santiago Grondona; Rodrigo Fernández Criado y Lucas Paulos; Juan Pablo Zeiss, Julián Montoya y Mayco Vivas.

Entrenador: Mario Ledesma.

Cambios: PT 18m, Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas y Santiago Medrano por Zeiss. ST Santiago Socino por Montoya, Tomás Lezana por Grondona, Gonzalo Bertranou por Cubelli y Lucio Cinti por Chocobares; 11m, Ignacio Calas por Paulos, Sebastián Cancelliere por Delguy y Joaquín Oviedo por Bruni; 20, Felipe Ezcurra por Bertranou y Grondona por Fernandez Criado; 25, Tomás Albornoz por Miotti y Jerónimo de la Fuente por Mallía; 34, José Luis Gonzalez por Socino, Federico Wegrzyn por Tetaz Chaparro y Lucio Sordoni por Medrano.

PT: 30m, try de Ikitau (RA); 33, try de T. Wright (RA).

ST: 14 y 23m, goles de Miotti por tries de Oviedo y Carreras (A); 25, try de Gorrissen (A); 34, try de Rugby Australia XV.

Árbitro: Nick Berry (Australia)

Cancha: TG Millner Field, Sydney