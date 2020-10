VIDEO | Al menos cuatro muertos por terremoto y tsunami en Turquía, y en Grecia

30/10/2020 - 12:10 Mundo

ESTAMBUL / ATENAS.- Al menos 4 personas murieron y otras 120 resultaron heridas tras un fuerte sismo de magnitud 7 que sacudió hoy el oeste de Turquía y provocó el derrumbe de varios edificios, informó el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS) y los medios turcos. Además, provocó un "mini tsunami" que se registró hoy en el mar Egeo y afectó la provincia costera de Esmirna y la isla griega de Samos.

El temblor, que se sintió en Estambul y Atenas, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

Los ministros de Exteriores de Turquía y Grecia, Mevlut Cavusoglu y Nikos Dendias, discutieron en un llamado telefónico sobre el sismo y aseguraron su disponibilidad para "asistencia y apoyo recíproco", en medio de las fuertes tensiones bilaterales por la soberanía en el Mediterráneo oriental.

"En este momento, hemos recibido informaciones según las cuales seis inmuebles se derrumbaron en Bornova y Bayrakli", en la provincia de Esmirna, indicó el ministro turco del Interior, Suleyman Soylu, en Twitter.

"Algunos de nuestros conciudadanos están atrapados bajo los escombros", añadió el ministro de Medioambiente, Murat Kurum, que por su parte dio cuenta de cinco edificios derrumbados

Las autoridades turcas indicaron un terremoto de magnitud 6,6. Según el USGS, se produjo a una decena de kilómetros de profundidad.

Las cadenas del país mostraban imágenes de nubes de polvo elevándose en el cielo, mientras que los habitantes se precipitaban a la calle víctimas del pánico.

