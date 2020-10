Emotiva despedida de otro joven recuperado en el Crease

30/10/2020 - 22:28 Santiago

Con un emotivo mensaje se despidió otro joven que recibió el alta terapéutica de su tratamiento contra las adicciones en el Centro de Rehabilitación en Adicciones Santiago del Estero (Crease) de la Fundación Nocka Munayki (Yo te quiero) que trabaja en convenio con el Gobierno de la provincia.

“Cuando se llega a esta instancia en este tipo de tratamientos que tienen mucho que ver con el compromiso que se ha asumido, una de las palabras más escuchadas es ‘gracias’. En eso se puede resumir el acompañamiento y el sostén cuando se trata de superar obstáculos difíciles como los que enfrentó David”, destacaron desde la entidad.

“Gracias a la institución por la oportunidad de cambio que me dieron”, fue lo primero que expresó el joven al hablar acerca de su alta terapéutica.

Además agregó: “Estoy seguro de que solo hubiera sido muy difícil poder lograr esto. Por eso quiero decirles: gracias, Ramiro, por los consejos que me dabas, por el aguante que me tuvo mi psicóloga Paola, ellos fueron mi pilares en este camino. Extrañaré los grupos de terapia que me cambiaron la vida y la forma de ser”.

Desde el Crease destacaron que las nuevas oportunidades hacen que uno se motive y se llene de una energía diferente para encarar lo que viene. En este punto David ha podido superar una situación difícil que requería de una gran voluntad.

“Gracias a mi familia y a mi novia por acompañarme siempre”, manifestó David, y en cuanto a la tarea formativa recordó que “Araceli fue mi pilar fuerte en el estudio, gracias a su empuje pude terminar la secundaria”.

La Fundación recordó que cuenta con escuela primaria y secundaria dentro de la institución, dando así la oportunidad de continuar sus estudios a los jóvenes que se encuentran realizando su tratamiento por adicciones.