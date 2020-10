Falta de mérito para camionero luego de la caída y muerte de un joven, con intenciones de robo

30/10/2020 - 01:44 Policiales

La jueza de Control y Garantías de la ciudad de La Banda, Roxana Menini, dictó la falta de mérito -y concedió la excarcelación- al camionero a cuyo transporte ascendió un adolescente y pereció, tras precipitarse al pavimento y ser aplastado por las ruedas del acoplado.

El horror sobrevino el martes a las 19.30 cerca del Bº Río Dulce. Según la causa que guía el fiscal Álvaro Yagüe, el escenario trágico fue avenida Los Molinos, apenas a 100 metros del ingreso al Nodo Tecnológico.

Allí, falleció Nahuel Fabián Farías, domiciliado en calle Nicaragua. Para los peritos, habría intentado cortar los frenos y en el proceso cayó y fue aplastado por las ruedas delanteras del acoplado.

El transportista fue identificado como Ariel Armando Mendoza, domiciliado en Córdoba, quien provenía de Tucumán y llevaba una carga de papas con destino al Chaco.

Originalmente imputado por presunto “homicidio culposo”, el camionero fue conducido a audiencia. En ella, la Fiscalía requirió la conversión de aprehensión en detención.

Sin embargo, la magistrada rechazó el planteo y, en su lugar, le concedió la falta de mérito y excarcelación, tal cual lo había solicitado la defensa.

Al fundamentar el porqué de su decisión, la magistrada habría informado que de los primeros informes de las pericias se habría establecido que Mendoza careció de responsabilidad en el triste fin del joven, ni siquiera mínima negligencia.

El transportista trabajaba y jamás supo cuando la víctima trepó a su vehículo, al parecer con el fin de apoderarse de parte de su carga, según estimaciones de los investigadores.

Apenas habría escuchado un fuerte golpe. Detuvo la marcha y se encontró con el cuadro fatídico y el lamentable desenlace, deslizaron los policías a cargo del procedimiento.

La falta de mérito no implica el fin de la causa. Por el contrario. A criterio de Menini, hoy no advierte reproche legal alguno para enrostrar al conductor. Por ende, en su resolución la magistrada le concedió sólo la falta de mérito, pero le dijo no al pedido de sobreseimiento y no a la entrega del camión, sujeto aún a diversas pericias.