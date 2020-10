Malestar en la familia de Piazzolla por el cambio de nombre a los premios del Festival de Mar del Plata

31/10/2020 - 01:49 Pura Vida

La familia de Astor Piazzolla está dolida por la decisión adoptada de no llamar más “Astor” a los premios del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuya 35ª edición se realizará este año entre el 21 y el 29 de noviembre.

“Nadie de la familia lo recibió bien. Laura tampoco. Y, por supuesto, duele. A todos nos duele, a todos por igual”, sentenció, a EL LIBERAL, Daniel Villaflor Piazzolla, nieto del mundialmente reconocido compositor argentino nacido en Mar del Plata. Daniel es también vicepresidente de la Fundación Astor Piazzolla que preside su abuela, Laura Escalada.

¿Cuál es su opinión acerca de la decisión de no llamar más Astor a los premios del Festival de Cine de Mar del Plata?

Nos sorprende porque ya son quince años que han pasado que el premio lleva el nombre de Astor y nos parecía que era una linda vinculación del cine con la obra de Astor. Hay un currículum y una trayectoria importante en bandas sonoras: 44 bandas sonoras para cine, tanto argentino como europeo. Nos parecía que estaba muy bien esa ligazón y, sobre todo, porque Astor es marplatense también, un símbolo de la ciudad. Nos llamó la atención (la decisión de cambiar el nombre).

¿Le comunicaron la decisión?

Nos lo comunicaron telefónicamente de parte de la producción del Incaa y fue sorpresivo. Nos comunicaron por teléfono, no fue por mail, no fue de manera formal, de que iba a dejar de llamarse Astor el premio. Envié un mail formal a la dirigencia del Incaa preguntando los motivos y, quizás, expresando cierto malestar, y no hubo respuestas. Preguntépor qué y no hubo un motivo muy claro sinceramente. Los cambios no están mal. Las cosas cambian y el premio puede cambiar de nombre. El tema es cuando no hay argumentación o el cambio, quizás, no tiene lógica. Entonces, cuando pregunté por qué motivos se cambiaba no me lo supieron explicar y cuando pregunté por qué nombre se cambiaba el premio me dijeron que lo iban a vincular con el lobo de mar siguiendo las tendencias que hay en otros festivales.

¿Qué dijo su abuela Laura Escalada?

Nadie de la familia lo recibió bien. Laura tampoco. Y, por supuesto, duele. A todos nos duele, a todos por igual. A Laura, por supuesto, porque Laura creó la Fundación en 1995 y, la verdad, se hicieron cosas interesantes, siempre desinteresadamente, para difundir la obra y la vida de Astor. Cuando estando tan cerca del centenario, en vez de un homenaje se caiga un homenaje, es llamativo.

¿Por qué cree que es llamativo?

No solo en la Argentina sino en el mundo se están organizando homenajes a Astor para el 2021. Eso lo hace más llamativo aún. Hasta diría, ya no es llamativo, ya es como un error inocente sin medir consecuencias. Se aproxima el centenario de Astor en marzo de 2021 y se están organizando homenajes en el mundo. Es inoportuno, esa es la palabra. Los cambios no están mal. El premio puede pasar a llamarse de mil maneras. El tema es cómo se manejan esos cambios. Me parece que se manejó mal. Ahí está un poquito el porqué recibimos con dolor esta noticia. Estuvo mal manejado, me parece.

¿Desde la Fundación piensan realizar alguna acción para que se continúe denominándolo Astor al premio?

No. Lo que hicimos fue hacerlo público (a la decisión del cambio de nombre) y, después, varios medios se ocuparon de levantar esto. La verdad, nos sentimos apoyados en ese sentido. No sabemos, desconocemos por qué el Incaa, la reciente dirigencia del Incaa, ha tomado esta decisión. Nos llama la atención, sobre todo porque, y eso me interesa dejarlo en claro, sabemos que desde el Ministerio de Cultura de la Nación hay una valorización de la obra de Astor y el próximo centenario de Astor es muy grande. Sabiendo que hay muchos homenajes que se están organizando para el 2021, esto nos pareció, por parte del Incaa, no lo puedo dejar de ver como un paso en falso.

¿Tiene una propia lectura de lo sucedido?

Lo único que puedo decir, y que es algo que nosotros ya veníamos notando en ediciones anteriores del Festival, es que no se trabajaba desde el Incaa y desde el Festival en comunicar cuál era el vínculo de Astor con el cine. Hubiese sido interesante que den a conocer ese vínculo porque lo había, porque es importante. Me parece que esa era una señal que nos llamaba la atención. Le propusimos al Incaa trabajar sobre esto, pusimos toda la información y gente a disposición y nunca recibimos el interés de parte del Incaa.