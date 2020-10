FÚNEBRES | 31 de octubre del 2020

31/10/2020 - 03:54 Funebres

FALLECIMIENTOS

-Daniel Gustavo Carabajal

-Norma Beatriz Monte (Dpto. San Martin)

-Rómulo Rodolfo Ponce

-Osvaldo Néstor Cevilán

-Jacinto Darío Cancinos (Beltrán)

-Roberto Argentino Quiroga

-Hipólito Almarás

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO





IRMA ARGÜELLES DE PECE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Makeprang de Ick , sus hijos Gustavo y Waldina Rigourd, Raúl y Loretta Lagar, Adriana y Pablo Degano y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR ALBERTO NIEVA (q.e.p.d.) Se durmió el 29/10/20 y espera la resurreccíon.

Sentimos mucho la pérdida inesperada de nuestro querido compañero y amigo del Archivo Gráfico Pepe Nieva. Vivirás eternamente en nuestros corazones y en cada recuerdo: Cali Garnica, Sonia Cáceres, Raúl, Ferreyra, Silvia Díaz, Mario Ibarra, Marta Gomez. Acompañamos en el dolor a familiares y a su Hno. Manuel Nieva. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO ARGENTINO QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurrección.

Allí donde estés, espero que todo el amor que te tengo siga llegando a tu corazón, te querré siempre abuelo.

Sus nietos Zamir, Braian y Yadel, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.





AGRADECIMIENTO

MARÍA MERCEDES CABRAL DE BRAVO (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20 y espera la resurreción

Sus hijas Mercedes y Elva y respectivas familias, agradecen infinitamente al Dr. Juan Eladio Tapia por su acompañamiento incondicional y médico de cabecera, al Dr. Marcelo Hoyos, Dr. Ramón Cabrera y al cuerpo de enfermeros del hospital zonal Dr. Oscar Abalos, por la atención cordial que tuvieron con nuestra madre cada vez que se solicitó. A los familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en tan doloroso momento. Muchas gracias, bendiciones.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMARÁS, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Sus hijos Carlos, Elena, Telma, Nidla, Azucena, Carlina, Daniel, Soledad, nietos Rodrigo, Noelia, Agustín, Roxana y demás fliares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ALMARÁS, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. "Se fue Señor, con la confianza en ti y la seguridad que cumplió una hermosa misión en la tierra. Recíbelo en tus brazos". Rosa, Beatriz y Alba Almaraz acompañan con profundo dolor a sus hijos y nietos ante está irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria y piden resignación para sus deudos. Que brille para él, la luz que no tiene fin.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposa Fanny Soria, sus hijos Fanny, Daniela, Carla, Matías Gagliano. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Bienaventurados los buenos de corazón porque ellos verán a Dios". Querido amigo Petu, te despido con una profunda pena en el alma. Dios te reciba con los brazos abiertos. Fanny e hijos reciban mi más cálido abrazo. Nancy Blanco e hijos.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos y ex compañeros: Perla, Claudia, Rauli, Paco y Goyo participan con profundo dolor la partida de Petu. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Mi querido amigo, que dolor y tristeza me causó tu partida. Petu gracias por tanta amistad hermosa que compartimos tanto tiempo, gracias por tu simpatia, tu sonrisa, tus dobles sentido, siempre de buen humor. Te voy a extrañar mucho. Su amiga Mariela Uñates, su esposo Daniel Tevez, sus hijos Mili y Javi Tevez, participamos con dolor su fallecimieno y acompañamos a la querida Fanny y sus hijos en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Besos al Cielo.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (Petu)(q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Tus compañeros de la promoción del 85 del Colegio San José, lamentan profundamente tu repentina partida, elevan oraciones en tu memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (Petu)(q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Andrea, Cecilia, Mónica, Gachu Vicky, Pia y Bechi lamentan su partida y acompañan en el dolor a su familia.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Mi querido amigo Petu no tengo consuelo no puedo creerlo, porque te fuiste tan temprano hermano. Tantos años de amistad tantos recuerdos y anécdotas, tantas risas que nos hacían doler la panza. Te voy a recordar hasta el final de mis días. Le doy gracias a la vida por habernos cruzado. Buen viaje y hasta siempre... Tu incondicional... Evelina Rodríguez y familia participa con profundo dolor su pérdida y acompaña a su inseparable esposa Fanny. Se ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Gracias por ser quien eras y por haber formado parte de mí vida. ¡Hasta siempre amigo Petuño! Humberto Chávez Villalba, Alicia Cameranesi, sus sobrinos del corazón Luciana, Claudio, Santino y Mateo. Cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con el agua del río.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Aún no podemos creer que ya no te volvamos a ver, que ya no te veamos reír, esa sonrisa contagiosa que nos llenaba de alegría, que esos días no se volverán a repetir. Quiero que sepas que has dejado a unos amigos que siempre te recordarán y te llevarán en el corazón. Tus amigos Claudia Luna, Evelina Rodríguez, Gabriela Sgoifo, Claudia Juárez, Tete Vega, César Arques, Humberto Chavez y José Huarita.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (Petu)(q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Con dolor en el alma te despido hermano. Gaby Sgoifo, sus papás Negrita y Gustavo.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (Petu)(q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Acongojados por su inesperada partida, pero llenos de esperanza porque ya está en los brazos del Señor, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Fanny, sus hijos y demás familiares. Sus compañeros de primaria del colegio Santa Dorotea invitan al novenario de misa que se celebrará en la parroquia Santísimo Sacramento del Bº Borges (calle 14/15) Lunes a Viernes 19.30 hs para rogar por su eterno descanso.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Tus amigos y hermanos de la vida, Aldo Fiorini, Ana Valeria Della Rosa y familia te despiden y ruegan oraciones en tu memoria. "Nunca te olvidaremos". Descansa en Paz Gordo Querido.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Felices los humildes y limpios de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". César Walter Arques, Pabla García de Arques, Marta María del Luján Arques participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Ruegan una oración en su memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Simón Salice y familia participan con profundo dolor y pesar del fallecimiento de su querido amigo Petu, rogando una oración en su memoria y acompañando a su familia en el dolor.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Amigo Petu, tantos años compartidos y tantas vivencias juntos desde nuestra adolescencia, con complicidades de risas y sueños. Algún día nos volveremos a ver. Julio César Nassif y familia acompañan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su amigo Fernando Cáceres participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su querida memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (Petu)(q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Martín Sgoifo, su esposa Marcela e hijos despiden con profundo dolor al querido Petu y acompañan a Fanny en tan doloroso momento.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. José Elías y familia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposa Eva, hijos Néstor, Narda, Noelia, H/pol Marisel, Ariel, Daniel, nietos Lautaro, Alma, Lucia y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Tus vecinos Hugo Elías y Gringa, sus hijos Miryam, Manteca, Silvina, Doris y Walter participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Con profundo dolor acompañamos a la familia de nuestro amigo Cevilán. Fue un gran colaborador de la capilla San Luis Gonzaga. Rogamos a Dios lo reciba en su morada y el dé el descanso eterno y a su familia la resignación. Familia Sosa Romero: Carlos, Mahie, Ana, Luciana,Candela, Josefina, Aldana y Valentina.

DEL MALVAR, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Carlos Alberto Santucho y familia participa del fallecimiento de la madre de su amigo Tucho.

FERREYRA, LILIANA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposo Segundo, su hijo Mario Temperini y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo Mza 26, Lote 6, Siglo XIX. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Gracias Walter, porque acudiste a cada llamado, estuviste en cada internación de nuestra madre en los diferentes sanatorios. Gracias porque con tanto amor y dedicación atendiste a toda nuestra familia. Fuiste un verdadero héroe, antes y durante la pandemia, nuestro héroe del Barrio Jorge Newbery. Siempre te recordaremos con mucho amor. Flía. Abregú. Rogamos una oración en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Comisión directiva y socios del Club Quito Vega participan su fallecimiento y acompañan a Yoyi, tesorero de la institucion en este dificil momento. A toda su familia resignación.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Mi mas profundas condolencias a la flia. del tan respetado y apreciado Yoyi Gerez, por la pérdida de su hermano Claudio. Que brille para el la luz que no tiene fin y que el Señor de consuelo y una pronta resignación a todos sus seres queridos. Lucy y Colaboradoras.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado. Tu sobrino Raúl A. Santucho y Marisa Torres, e hijos Raulito, Santiago, Franco y Agustina participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Nito y acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria .

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Marta Cuello y flia, participan con pesar el fallecimiento del esposo de la querida amiga y ex compañera Lourdes. Acompañan a su flia. en este momento de tanto dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Perla Juárez de Carabajal, sus hijos Fito Carabajal y Mariana Flores, sus nietos Laureano y Joaquina Carabajal Flores participan con gran pesar el fallecimiento del esposo de las querida amiga Lourdes y acompañan a toda la flia. en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Querido Nito: fuiste un amigo incondicional. Aún recordamos todos tus chistes y bromas, tu hombría de bien, tu solidaridad y todas tus virtudes que te hicieron un ser humano excepcional. Hoy habitas ya la casa que el Señor te preparó más allá del sol, donde sólo gozarás la paz eterna. Sentimos mucho tu inesperada partida. Anchi, Pelado, Porota, Rosy, Carli, Natalia y Claudia Avila y sus respectivas flias, a la par que elevamos fervientes oraciones a nuestro Dios por la cristiana resignación de Lourdes e hijos, Yoyi y flia,. Que la infinita luz de Cristo brille para ti.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Tu amiga de siempre Cristina Revainera y familia acompañan a su esposa e hijos, rogando a Dios fortaleza y consuelo en este difícil momento.

GUTIÉRREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Sus hermanos Hugo, Ester, Valeria y Marta participan con dolor su fallecimiento. Tu partida nos deja un gran dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Desde Córdona. Su hermano Hugo, su esposa Alicia y su hija Belén participan con dolor su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Desde Bs.As. Su hermana Ester, esposo Chichí e hijos Manuel, Julio, Juan y Diego participan con dolor su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Desde Frías. Su hermana Valeria, su compañero José, hijos Georgina, Florencia, Gabriel y Mateo participan con dolor su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Su hermana Marta, su esposo Arnoldo e hijos Nicolás, Patricia, Martín y Mariana participan con dolor su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. La comisión directiva del Club Atlético Belgrano: cuerpo tecnico, jugadores y amigos acompañan a su hija María José, amiga e integrante de esta comisión en estos momentos de profundo dolor y rogamos a nuestro Señor por su eterno descanso.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Su esposo Lito Trujillo, sus hijas Claudia y Daniela Trujillo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Su primo hermano Martín Suarez y su esposa Pelusa, sus hijas Lorena y Maria Sol, su hermana Nilda y Cacho y sus hijos Walter y Sandra y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su primo Lito y flia en tan doloroso momento. Frías.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Comisión Directiva, socios y simpatizantes del Club Atlético Frías participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su Ex Presidente Carlos "Lito" Trujillo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Rito Tofanelli y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro momento. Choya.

OVEJERO, ROSA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. María Elizabeth Sosa de Cáceres y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de Rosita y acompaña a su flia en tan difícil momento.

PONCE, RÓMULO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hijos Norma, Elsa, Mariela, h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

QUIROGA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa Ester, su hija Valeria, su hijo politico Willi, su hija Magali, sus nietos Zamir, Braian y Yadel, y su consuegra Teresa, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

QUIROGA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Su esposa Ester, sus hijas Valeria, Magali, h/pol, Willi, nietos Zamir, Braian y Yanel participan con profundo dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

QUIROGA, ROBERTO ARGENTINO (NEGRITO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Sus vecinos y amigos de la infancia de la Colon y Congreso, lamentan profundamente la partida de un excelente vecino y amigo. Coca, Pimpi, Chiqui y Juancho Cianferoni y familia; Raul Lezana, hijos y nietos e Ines Cianferoni. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

QUIROGA, ROBERTO ARGENTINO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Yudith Rodríguez, sus hijos Sandra, Juanjo (a) y Carlitos Orieta y sus respectivas familias acompañan a su esposa Ester Espinillo, sus hijas, hijo político, nietos y demás familiares con profundo dolor por tan irreparable pérdida y ruegan oraciones en su querida memoria.

QUIROGA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Dios de Misericordia y Amor, ponemos en tus Manos amorosas a tu hijo, que has llamado de ésta vida a tu presencia.". Los amigos y compañeros de la "Mise" de su hija Valeria: Julieta, Silvina, Móni, Lorena, Fernanda, Andrea, Esteban, Leonel, Guillermo, Claudio, Juan Pablo y sus flias.

ROMERO DE SORIA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Zunilde y Martín Jiménez Soria participan de su fallecimiento y abrazan a su hijo Pablo y Marcela y a sus nietos en este momento de dolor. El Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno y haga brillar para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO DE SORIA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece y familia; Marcelo Basbus y familia; Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos Pablo y Marcela, sus nietos Facundo, Juan Manuel y Ange. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, JUAN ANÍBAL (MUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hermana Rosa Yolanda Silva, sus hijos Kiki, Yeni, Mario y Gaby, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Carmen y demás familiares en estos momentos de pesar y tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA, JUAN ANÍBAL (MUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Mary Silva, su esposo Tuty Paz; Orlando Silva y su esposa Teresa; Héctor Silva; Walda Silva; Darío Silva y su esposa Emilia; Hugo Silva y su esposa Rosa Buenvecino, Rosa Yolanda Silva y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Carmen y a sus en estos momentos de gran tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Luis Santiago Bauque, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento. Se ruega una oración en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Marcelo Bauque, Marine Camacho, sus hijos Agustina y Josefina, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TOMASSONE, ÁNGEL BASILIO (q.e.p.d.) Falleció en Río Cuarto Cba. el 26/10/20|. Nelly Prados, sus hijos Luis, Marcelo, Mariana, Sebastian y Carolina Bauque y sus respectivas familias, acompañan a sus hijos Monica y Miguel en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

GONZÁLEZ DE ABREGÚ, BERTHA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/16|. Mami, te recordamos siempre con mucho amor, fuiste una luchadora hasta tus últimos días. Gracias a todos los que siempre nos acompañaron durante su enfermedad. Al cumplirse 4 años de su fallecimiento, la recuerdan sus hijos René, Alejandro, Cristina, su nieta Agustina, sus hijos políticos Daniela y Santiago. Ruegan una oración en su memoria.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Su esposa Nilda Valdez, sus hijos Leandro y Luz y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa Nilda Valdez y sus hijos Leandro y Luz participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre re recordaremos.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. "Señor ya está ante ti dale el descanso eterno". Su hermano Manuel y su esposa Silvia Suárez, sus sobrinas Luciana y Silvina participan con profundo dolor su fallecimiento.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Nunca te olvidaremos. Su tía Lola López de Guzmán, sus primos hermanos Fernando y Carol participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. José Figueroa, Beatriz Carrizo, Ivana, Facundo y Ruben Antonio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia por el fallecimiento de su amigo Pepe. Elevan oraciones en su memoria.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Olga Gadán de Figueroa y sus hijso Osvaldo, Marcelo, Darío y Nora participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia por el fallecimiento de su amigo Pepe. Elevan oraciones en su memoria.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ing. Leopoldo Javier Arce y familia, y Silvia Ludueña participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Que brille para ti Pepe la luz q no tiene fin. Buen amigo y compañero ha volaste alto dejando un gran sentimiento con tu repentina partida en tu gente de Catastro. Tus compañeras. Fernanda Sandoval, Nancy Díaz Daniela Torres y Sandra Goitea. Ruegan una oración en tu memoria.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Compañeros de la Sección Cálculos. Ing. Carlos Isorni, Ing. Antonio Allende, Ing. Roberto Pascual, José Figueroa, José Luna, Ricardo Bolañes. Pedro Sandez, Elvio Montenegro. Julio Paz, Nancy Díaz, Nora Chávez, Claudia Juárez y Sandra Goitea. Ruegan una oración en su memoria y acompañan el dolor de su hermano Manuel Nievas.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Gustavo Sarquiz y familia participan su fallecimiento y ruega una oración en su querida memoria de su amigo Pepe.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Mario Cuello, su esposa Himelda Cejas, sus hijos Mario, Roxana y Claudia, acompañan en el dolor a su hermano Manuel, Tía Lola y familia.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Perla Fernández, Mario Frágola y Constanza Fabián participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Pepe y acompañan en este momento de pesar a su esposa, hijos y su hermano. Ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, ZOILA NELVA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposo Nelso, hijos Virginia, Liliana, h/p, Reinaldo, Alejandro, nietos Javier, Dayana, Lisien, Andrea participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. La Misericordia. Casa de duelo Av. Belgrano 132 (S/V). ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PONCE, RÓMULO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hijas: Mariela, Norma, Gogui y Roxana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposo Santiago Digno Román, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados cemet. Jardín del Sol hoy 11 hs.. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZURITA, ESTELA ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. "Hoy se cumplen nueve días de tu partida al Reino del Señor, fuiste una excelente esposa y madre, una abuela encantadora y muy servicial, rogamos oraciones por tu eterno descanso y brille para ti la luz que no tiene fin". Su esposo Héctor Pereyra, sus hijos: Víctor, María José, Marianella, sus nietos: Zoel, Kalil, Giuliana, Thyago, Mateo, Tadeo y Máximo. Agradecen a familiares, amigos y vecinos por el acompañamiento.

CANCINOS, JACINTO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Toda su familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MONTE, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposo Humberto Reyes sus hijo Damian su hija politica y nietos su restos fueron inhumados en el cementerio de Taboada dto San Martin Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PÉREZ, VÍCTOR GASPAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su hermano Carlos R. Pérez (Caruso) y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa de los Guanacos. Elevamos oraciones en su memoria.

CABRAL DE BRAVO, MARÍA MERCEDES (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20|. Mamita querida, a nueve días de tu partida, qué difícil se nos hace continuar, el dolor de tu ausencia es profundo, pero sabemos que ya estás en compañía de tu amado Lucho y tu hijito y desde allí nos enviarás las fuerzas que necesitamos para seguir. Gracias por todo el amor que nos brindaste, por cada palabra, por cada caricia, por hacernos sentir orgullosas de hacer gozado de tu presencia. Nos dejas un vacío enorme, pero la fe en Dios, la oración constante nos permitirán remar porque eso fue lo primero que nos enseñaste. Descansa en paz y hasta nuestro reencuentro. Te amamos. Sus hijas Mercedes y Elva, hijos políticos Enrique y Yuti, nietos Luis, María, Jimena; Anto, Issa y Anna y bisnietos Osvaldo y Ámbar, al cumplirse nueve días de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CABRAL DE BRAVO, MARÍA MERCEDES (Mecha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20|. Abuelita querida, ya no gozaremos de tu dulzura, de tus caricias, de tus besos, nada podrá calmar el dolor de nuestras almas, pero nos consuela saber que desde que te fuiste tenemos un bello ángel más que nos guiará todos los días. ¡Te extrañaremos, ayúdanos que esta herida que nos dejas cicatrice por medio de la oración y de los hermosos recuerdos que nos dejaste. Duerme tranquila. Ya estás con nuestro abuelo y el tío. Te amamos con el alma. Sus nietos Luisito, María, Jimena, Antonella, Isabella y Anabella y bisnietos Osvaldo y Ámbar, la recuerdan en el noveno día de su fallecimiento.

CAMPOS, JOSÉ FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20|. Padre querido: Dios te llamón a su encuentro se que debo aceptar la voluntad de mi Dios, saber que ya descansas en paz me devuelva la resignación y fortaleza para seguir adelante. Aunque hoy no estás entre nosotros siempre vivirás en mi corazón y habitarás en mis recuerdos. Tus enseñanzas me ayudaron a afrontar la vida y tu ejemplo me estimulo a darles a mis hijos las ganas de luchar y nunca bajar los brazos. Gracias papi por haber existido y por ser hoy la luz de mi vida. Estoy segura que algún día nuestras miradas se juntarán en el abrazo deseado. ¡se que algún día todo esto será posible!!. A 9 días de su fallecimiento elevamos oraciones por tu eterno descanso. Tu hija Elizabeth, tu hijo político Hugo, tus nietos Nicolás, Mia y Nacho.

CAMPOS, JOSÉ FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/20|. 7Hace nueve días nos dejaste padre...te recordamos con mucho dolor y tristeza. Tus hijos Wilfredo, Mariana, tus nietos Wilfredito, Luna y tu compañera de vida Sofía.