Las ventas de los autos creció 14% en octubre, pero 30% menos que en 2019

01/11/2020 - 00:25 Economía

La disparada del dólar blue, que llegó a tener una brecha del 150% con el oficial mayorista, cuando llegó a $195, hizo que las ventas de autos subieran 14% en octubre frente al mismo mes del año pasado y un 6,1% con relación a septiembre, según los datos de la Asociación de Concesionarios (Acara).

Es que los autos tienen sus precios atados al dólar oficial, mientras que los ahorristas en dólares los liquidan a precio del blue, con lo cual, en dólares los autos están más baratos que nunca, aunque en pesos se encuentren inalcansables en relación a los salarios.

Hoy un auto Okm. de los más baratos puede adquirirse entre los 5 o 6 mil dólares, cuando en los noventa se adquiría con 10 mil dólares y en el 2010 con 15 mil. Estamos hablando de una diferencia muy significativa.

En medio de ventas en baja en la mayoría de los sectores, el automotor pudo mostrar este mes el mayor crecimiento interanual del año. El Fiat Cronos, la pick up Toyota Hilux, el Volkswagen Gol Trend, la pick up Amarok, también de VW, y el Chevrolet Onix fueron los vehículos más vendidos.

En octubre se patentaron 37.163 unidades, frente a los 35.014 de septiembre. La comparación interanual muestra también un crecimiento del 14% % sobre el año pasado, lo que hizo que este fuera el segundo mes de 2020 que crece por sobre 2019. El otro había sido junio pero con un porcentaje bastante menor.

Se vendieron 1.770 unidades por día hábil, ‘aunque el aumento en la volatilidad del dólar que se vio en los últimos días del mes, hizo que las ventas prácticamente se paralizaran durante más de una semana, ya que, como ocurre en este tipo de bienes, poner un precio en este contexto es muy difícil’, indicó Acara.

En los 10 primeros meses del año, se patentaron 286.695 vehículos (una caída de 30,5% frente a 2019) y los concesionarios pronostican que el 2020 podría finalizar con un piso de 320.000 patentamientos.

Ricardo Salomé, presidente de Acara, comentó: ‘Terminamos otro mes con buen nivel de actividad, para este contexto de pandemia, lo que demuestra que los concesionarios estamos activos, tratando de cerrar todas las operaciones que se nos presentan, más allá de cierta incertidumbre relacionada a la reposición de las unidades’.

El directivo agregó que el negocio de las concesionarias ‘siempre ha sido vender y no especular, por eso planteamos y trabajamos permanentemente proponiendo ideas y alternativas para que la demanda, que ahora parece tomar ritmo, no se detenga y no nos vamos a apartar de ese camino’.

‘Más allá de que en noviembre y diciembre, por estacionalidad, las cifras siempre bajan con respecto a octubre, creo que también serán dos meses con buen movimiento’, sostuvo Salomé.l