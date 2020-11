Normas sobre qué no hacer en un grupo de WhatsApp

01/11/2020 - 01:44 Opinión

Por Francisco Viola

Doctor en Psicología / Especial para EL LIBERAL

Esta cuarentena uno se encontró, entre otras cosas, con más tiempo y más mensajes en los grupos de WhastsApp. Se me ocurrió, entonces pensar un listado no muy “académico” sobre cosas que, básicamente, me molestan -aunque haya “pecado” en ocasiones. Sin ser exhaustivo y siempre sujeto a modificaciones y ampliaciones van las que voy considerando:

1- Ser el iluminado. Aquel que da un mensaje, por lo general obvio, que no aporta mucho por, insisto, la obviedad. Siempre maquillado como pensamiento de un sabio eremita del siglo IV y rematar todo con “hasta la vista, baby”, o sea, con ya hablé, ahora me voy, no hay más para decir después de esta inmensa iluminación de mi inteligencia. Ejemplo: Grupo de docentes donde la gente opina sobre lo que hay que hacer. Uno de ellos dice: “Lo único cierto es la incertidumbre. Estimo pertinente paciencia y perseverancia. Cada uno de nosotros solo ve una parte del elefante. Buen fin de semana para todos y sus familias. Abzos”.

2- Un clásico, mandar de nuevo, pero aun de nuevo un audio o un video re-importante. Porque uno tiene la posta. Ese mismo video que circula por todo grupo de WhatsApp, creemos que es único y solo accedimos a él por estar en la cima, y entonces nos vemos obligado a compartir esa vivencia, esa reflexión sin parangón. A veces, nos urge el hacerlo y por ello ni siquiera nos percatamos que ya fue enviado, a donde lo enviamos, una, dos o tres veces. Pasa que no lo leemos... pero lo demás si deben hacerlo.

3- Hacer mención a lo ocupado que uno está para justificar que uno es medio imbécil. Si no pude leer nada, me explican. O el famoso tengo muchas cosas que hacer, no puedo perder el tiempo aquí. Pues vete, esto se trata si el grupo es importante para ti o no.

4- Aplaudir cualquier mensaje que comience o tenga una frase “bonita”. Una frase estimuladora. Si en el medio hay mensajes fascistas, horribles, crueles, demoníacos, no importa si no se trata de leer todo, sólo que es “bonito”.

5- Obsesionarse con ser el que hace lo necesario. Así es el que a pesar que se dice que el grupo no es para mandar nada que no corresponde a lo que el grupo está armado, “se olvida” o, peor, “a pesar de eso” envía un comentario que, no tiene nada que ver y, encima, solo es un link, porque “da paja” escribir un poco más. Peor es cuando alguien le dice eso y se “enoja”, porque hay que permitir expresarse.

6- Mantener la conversación privada que solo les interesa a dos personas de un grupo de 200 en el chat oficial. Porque nos cuesta hacer el movimiento de enviar un mensaje privado. Esto es típico en grupo de docentes o grupos sociales pro-algo. Por supuesto si se le recrimina las “razones” están, porque todos sabemos que el pensamiento crítico es lo que se le enrostra al otro por no tenerlo y nunca se analiza si lo tenemos o no.

7- Particularmente soy enemigo de los emojis en más de uno (la lista de aplausos y vítores, la sucesión de “fiestas y demás”. En esto me refiero exclusivamente a los grupos. No a los intercambios entre dos personas que corren otras lógicas de comunicación, como en la vida no virtual, obviamente. l