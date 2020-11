“Siempre amenazó con matar a mi mamá, yo sabía que si mató antes, iba a hacerlo de nuevo”

01/11/2020 - 02:10 Policiales

A un mes del brutal femicidio en el Bº Gorrini, María (nombre ficticio), hija de Claudia Giménez -ultimada de 37 cuchillazos por parte de su ex pareja, Marcelo De Pablo-, habló en exclusiva con EL LIBERAL acompañada por sus abogados.

María tiene 16 años y no hay un día que no recuerde aquel brutal 31 de septiembre cuando su padre irrumpió en su casa y agredió con furia a su madre, hasta dejarla casi muerta, inmersa en un charco de sangre.

“Mi mamá era una persona buena, era alegre, nos enseñó siempre a respetar a todos. Incluso a mi papá a pesar de todo lo que nos hacía y nos hizo. Ella era alegre y vivía para nosotros. Todo lo que tuvimos fue porque nos lo dio mi mamá”, recuerda la menor.

María tiene la voz entrecortada, el dolor y el recuerdo están más latentes que nunca en ella. Acompañada por sus representantes legales -Dres. María del Valle Rodríguez y Andrés Bulacio- la adolescente manifestó que el día de la tragedia, su madre había despertado muy temprano, como era de costumbre, para desayunar junto con ella y su hermano menor.

Ayuda

“Yo estaba cerca de la puerta -en uno de los ingresos a la casa- y mi papi abre el portón e ingresa por un pasillo. Cuando lo encuentro adentro ya, me pregunta por mi mami”, reveló.

María contó: “Le dije ‘ahí está’, él va hacia la cocina donde estaba ella y yo fui por detrás de él. Mi mamá estaba parada al lado de la mesada. El comienza a reclamarle si por qué andaba noviando. Una mujer le había dicho a él que ella estaba de novia”.

Según recuerda la adolescente, “Mi mami le contestó que nada de eso era cierto, que ella no andaba haciendo nada. Ahí él le dice: ‘denunciame no me importa, yo te dije que no ibas a ser de otro’, y ahí saca el cuchillo y comienza a herirla”.

Sin olvidar detalles -que aparentemente la agobian- María contó que su padre tenía el cuchillo en la cintura escondido entre el cinto y el pantalón de jeans que llevaba puesto.

“La atacó sin piedad. La acuchilló muchas veces. Cuando la veo a mi mami con sangre, agarro otro cuchillo y me acerco a él y lo hinco al costado. Él reacciona y me quiere herir. Alcancé a hacerme para atrás y cuando nuevamente quise acércame para herirlo, el otra vez intentó hacerme daño”, explicó.

Dramático

“Mi hermanito, al ver que él la hincaba comenzó a gritar y después corrió hasta la pieza. Se sentó y se quedó ahí hasta que escuchó el silencio. Cuando mi papi se estaba yendo, él salió otra vez a la cocina y gritaba que mi mamá estaba muerta”, recordó la menor, y sostuvo que ante la demora del personal de la salud sus hermanos decidieron llevarla en uno de los vehículos de la casa al CIS Banda.

“Yo sabía que mi mamá se iba a morir. Yo quería defenderla, pero no podía porque él me quería herir a mí también. En ese momento me pasaron muchas cosas por la cabeza, hice lo que pude. Ella estaba muy herida. Tenía cuchillazos por todos lados”, enfatizó.

A solas, con la casa completamente ensangrentada María -mientras su madre era trasladada en un colchón al nosocomio bandeño- lo único que atinó a hacer es correr y abrazar a su hermanito, de 4 años.

“Lo abracé y él solo repetía que mi papá la mató a la mamá. Mis vecinas entraron en ese momento y nos sacaron de ahí”, manifestó.

María contó que ahora sus días pasan acompañada de sus hermanos, tratando de juntos -como les enseñó su madre- sobreponerse al dolor.

“Yo sabía que mi papá la podía matar. Ya lo había hecho una vez y podía hacerlo de nuevo. Ya había matado a su padre y si fue capaz de eso podía ser capaz de todo. Mi papi nunca nos quiso. Él no nos quiere porque sino, no nos hubiese hecho lo que nos hizo, no pensó ni en su hijo más chico”, reveló.

“Yo nunca lo voy a perdonar por lo que nos hizo, por lo que le hizo a mi mami. Me gustaría que me diga por qué hizo lo que hizo, qué le pasó por la cabeza, ¿por qué no pensó en mi hermanito que se quedó solo y vivirá sin su madre?”

El miedo reinaba entre los hijos de Marcelo De Pablo

Según contó María, los hechos de violencia de su padre para con su madre eran una constante. “Nosotros teníamos mucho miedo porque él era un hombre violento. Siempre la amenazaba, y le decía que en cualquier momento la iba a matar”, reveló.

La adolescente manifestó que el temor los llevó a abandonar la casa donde residían con el acusado, en busca de paz en el barrio Gorrini. “Cuando llegamos a La Banda, decidimos que mi mamá nunca iba a estar sola, por eso siempre uno de mis hermanos mayores nos acompañaba”.

La peor pesadilla de los hijos de Claudia se hizo realidad. “Ese día (por el día del femicidio) pasaron unos minutos de que mi hermano se había ido y él llegó. Antes, él le había mandado un mensaje a mi hermana diciéndole que ella iba a terminar en un cajón podrida y nosotros la íbamos a llorar muerta”, remarcó.

La menor recordó que en una oportunidad, por temor a que su padre golpeara a su madre, huyeron de la casa y pasaron toda una noche dentro de una acequia, sin regresar a la vivienda.

Claudia les enseñó el respeto a sus hijos siempre. “Mis hermanos veían la violencia de mi papí para con mi mami, pero nunca le faltaban el respeto a él porque eso nos enseñaba ella, que teníamos que respetarlo, a pesar de que siempre nos maltrataba”, manifestó María.

“Quiero que se pudra en la cárcel y sufra”

onsultada sobre cómo avizora el futuro de su padre, María respondió enfática: “Quiero que pase toda su vida en la cárcel. Que le den cadena perpetua y que sufra así como nosotros sufrimos ahora”.

Además remarcó: “Cuando mi mamá hizo las denuncias, nadie nos ayudó. Ahora quiero que la Justicia lo castigue y que se pudra en la cárcel. Él estaba decidido a matarla a mi madre, él fue llevando el cuchillo para matarla, quiero que lo pague”.

Como se recordará, en los próximos días la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar -a cargo de la Dra. Ximena Jerez- solicitará a través de una audiencia virtual la prisión preventiva para Marcelo De Pablo a quien le podrían agravar la imputación. l