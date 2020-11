Cifras alarmantes: un femicidio cada 32 horas

01/11/2020 - 02:13 Policiales

Desde el Registro Nacional de Femicidios Observatorio MuMaLá ‘Mujeres, insidencias, Derechos’ indicaron que entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2020: se cometieron 275 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en total, 1 Femicidio cada 32 horas, de los cuales 197 ocurrieron en contexto de pandemia.

Además, hubo 226 intentos de Femicidios en todo el país. 265 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.

Datos Femicidios: total: 227 de los cuales: 200 son Femicidios directos, 11 Femicidios Vinculados de niñas/mujeres, 12 Femicidios Vinculados de niños y varones, 4 Trans/Travesticidios. Otros 48 casos están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes).

Desde MuMaLa, a través de un comunicado indicaron: “Seguimos exigiendo al Estado Nacional que priorice recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+”.

“Reclamamos la implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans, que siguen con demoras burocráticas y clientelares (Programa Potenciar Trabajo, Programa Acompañar)”.

“Exigimos la continuidad del IFE, principalmente para las titulares de la AUH, muchas de ellas víctimas de violencia machista”.

Las provincias con mayor tasa de femicidios son: Jujuy, Tucumán, Misiones, Chaco, Santa Fe y Salta. Mientras que la tasa nacional es de 0,9 femicidios cada 100.000 mujeres.l

NO ESTÁS SOLA, PEDÍ AYUDA

Si sos víctima de violencia, pedí ayuda. Si sufres violencia de género o conoces de alguna mujer que la esté sufriendo, no dudes en pedir ayuda. El número nacional de emergencia es el 144, pero también te puedes comunicar con: Comisaría del Menor y la Mujer No: 439-2052; Comisaría del Menor y la Mujer No: 427-6173; Dirección de Género de Santiago del Estero. Subsecretaría de Derechos Humanos: 450-4446 / 450-4448; Oficina de Protección a la Víctima de Violencia Familiar y de la Mujer. Poder Judicial de Santiago del Estero. Todos los días, las 24 horas del día. Números directos: 450-7773 / 4507774 / 0-800-888-6832 (gratuito). l