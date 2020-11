“Tutena” declararía por qué intentó matar a su ex pareja de cinco puñaladas en 2018

01/11/2020 - 02:14 Policiales

El destino inmediato de un ex municipal depende de peritos forenses, psicólogos y psiquiatras, en cuyos testimonios la Fiscalía edificará una posible condena por el presunto intento de asesinato de su ex concubina, a quien asestó cinco puñaladas en Campo Gallo (Alberdi).

Se trata de Rubén Alberto “Tutena” Giménez, imputado por el “homicidio en grado de tentativa” de Marta Romina Tayguán, a quien atacó el 13 de julio del 2018 en su casa del Bº Mailín.

Según la investigación de la Seccional 18 y la fiscal Andrea Juárez, “Tutena” vigiló varias semanas a Marta, convencido de que ya no estaba sola.

Poco y nada importó que ella se lo informara con sutileza y cuidando de no herirlo.

Encerrada

Aquel día, él se presentó en la casa y mediante engaños ingresó al interior. Ni bien se aseguró de que ningún familiar estuviese dentro, cerró la puerta con Marta en su interior.

“Me hincaba y me decía si no estás conmigo, no vas a estar con él”, relató la víctima días después de una agonía carente de toda esperanza. “Quiero hacer mi vida de nuevo, y que no se me acerque”, supo declarar la paciente a la fiscal, en una cama del Hospital Regional.

Soportó cuatro intervenciones quirúrgicas en una misma semana, ya que “Tutena” la apuñaló cinco veces y le perforó varios órganos.

La verdad

Dos años y tres meses después, los vocales María Eugenia Carabajal, Margarita Piazza de Montoto y Luis Domínguez lo juzgan vía online.

En la semana pasada declararon, la víctima, sus vecinos, la menor de sus hijas (mediante Cámara Gesell), los policías que la socorrieron, médicos de Campo Gallo y sus pares del Hospital Regional y un profesional forense.

Esta semana será el turno de los peritos forenses, psicólogos y psiquiatras del Poder Judicial y después el tribunal quizá escuche la declaración del propio “Tutena”.

Hasta ahora permaneció en absoluto silencio, a sabiendas de que el filo de su cuchillo “habló” más aquel 13 de julio, al dejar a Marta al borde de la muerte. l