01/11/2020 Mundo Boca

El delantero y emblema de Boca Juniors, Carlos Tévez, volvió a erigirse anoche en la figura de su equipo, en el triunfo por 2 a 1 ante Lanús, que marcó el debut de ambos en la Copa de la Liga Profesional.

El “Apache” comentó que la labor del equipo es clave para su lucimiento personal. “Eso es gracias al equipo, que hace que uno salga figura y que esté jugando bien. EL funcionamiento hace que uno tenga este nivel”, manifestó el autor del primer gol ante el “Granate”.

Más allá de lo colectivo, Tévez está en un gran momento individual. “Me siento muy confiado, me siento rápido y se nota. Venimos haciendo las cosas muy bien en la semana y después podemos estar bien físicamente en el fin de semana. Eso se puede ver en los partidos”, dijo.

¿Hizo algún trabajo especial para estar así? “Los primeros meses de la pandemia lo tomé para mí, luego con todo el plantel entrenamos por Zoom. Pero nada en especial, todo es de la cabeza como siempre digo”, respondió.

Consultados sobre si se siente mejor compartiendo ataque con Ábila o Soldano, dijo: “Estoy muy contento, me gusta jugar con Soldano y con Ábila. Russo nos dijo que es indiferente juegue quién juegue. Todos se tienen que sacrificar por el equipo”

“Juegue Wancho (Ábila) o Franco (Soldano), me es indistinto. Los dos juegan muy bien y a mí me hace feliz jugar con los dos. Estoy contento con esta delantera que tenemos, juegue quien juegue yo me siento cómodo”, agregó el “Apache”

En un momento, Lanús complicó a Boca. "Fue cuando ellos hicieron el gol, nos sacaron un poco la pelota. Fue como un mazazo para nosotros porque no podíamos agarrar la pelota. Pero en el segundo tiempo nos acomodamos y pudimos hacer nuestro juego. Venimos agarrando nuestro ritmo y para nosotros es importante", cerró.

Venimos agarrando nuestro ritmo y para nosotros es importante", cerró.