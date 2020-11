“Kichu” Díaz le apunta a hacer prevalecer el tema físico

01/11/2020 - 02:51 Deportivo

Independiente viene de jugar el jueves pasado ante Atlético Tucumán, por Copa Sudamericana. Y para Cristian Díaz, lateral derecho de Central Córdoba, es una ventaja que intentarán aprovechar. “Obviamente es una ventaja, sobre todo cuando venimos de un parate tan largo. El cuerpo no está aún preparado para tener dos partidos tan seguidos. Creo que debemos aprovechar eso y más jugando acá de local, donde nos tenemos que hacer fuertes”, opinó. Construir esa fortaleza en casa, sin público, no será sencillo. “Seguramente va a influir pero ya nos venimos preparando. Esto no es nada nuevo, ya lo hemos hecho en la última fecha, en la Copa de la Superliga, así que creo que nos preparamos para este momento. Queremos estar ya en cancha para tratar de ver cómo estamos preparados para afrontar esto que viene”, avisó.

“El equipo está con muchas ganas, con mucha predisposición, se lo ve muy comprometido de cara a este inicio del torneo. Esperamos con ansiedad el domingo”, siguió el “Kichu”.

Para Díaz, Central llega bien. “El amistoso contra Belgrano sirvió para tener más roce con otro equipo, obviamente es diferente la competencia a la interna que tenemos en el plantel en las prácticas de fútbol. En esta semana tratamos de mejorar las cosas que no salieron bien en el último ensayo. También buscamos pulir las cosas buenas para que ante Independiente salgan de la mejor manera”, concluyó.l