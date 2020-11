FÚNEBRES | 1 de noviembre del 2020

01/11/2020 - 03:24 Funebres

- María Esther Díaz

- Mónica Beatriz Coronel

- Hugo Rafael Moreno Cáceres

- Florencia Suárez

- Raúl Dante Ponce

- Héctor Rolando Acuña

- Salvador del Valle Juárez

- Olga Soraida Díaz (La Banda)

- Teresa Amanda Díaz (Beltrán)

- Elva del Carmen Domínguez (La Banda)

- Víctor Roberto Chazarreta

- Carlos Alberto González

- Nelson Roberto Gerez

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO RAFAEL MORENO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/20 y espera la resurrección.

Su esposa Rodríguez María del Carmen, sus amadas hijas Candela, Camila, Nazarena, su hna. María Inés, sus sobrinos Matías, Nacho, Flor, Lucas, sus hnos. políticos Guadalupe, Gustavo, tíos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. COBERTURA HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE S.A.- OLAECHEA 649 TEL. 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO RAFAEL MORENO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/20 y espera la resurrección.

Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio Dr. Hugo Rafael Moreno Cáceres. Ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO RAFAEL MORENO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/20 y espera la resurrección.

Querido Hugo. Tu partida nos entristece y deja un vacío difícil de llenar. Está pandemia nos golpea diariamente y vos como muchos estuviste en la línea de batalla, cumpliendo con tu labor con gran compromiso. Fuiste un excelente profesional pero más importante aún, un gran y querido amigo. Que brille para vos la luz que no tiene fin! La Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero ruega oraciones en su querida memoria y acompaña a la familia de quién fuera nuestro socio y amigo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO RAFAEL MORENO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/20 y espera la resurrección.

Desgarró nuestro corazón al perderte, pero nos consuela saber que estás al lado del Señor, donde no hay dolor, sólo paz”. Su hermana María Inés, su hermano político Patricio Bravo, sus sobrinos Karen, Lola y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO RAFAEL MORENO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/20 y espera la resurrección.

“Que dolor y tristeza tan grande tu partida, mi amigo del alma. Dejaste una huella imborrable en todos los que te conocimos. Fue un privilegio ser tu amigo”.

Ruego al Altísimo, brinde paz y resignación a tu amada esposa y a tus tres hermosas hijas.

Te despedimos con un abrazo al Cielo. Manuel Jiménez Cebrián, Nelly Cebrián y Marcela Stella.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO RAFAEL MORENO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/20 y espera la resurrección.

Consejo directivo, junta fiscalizadora y empleados de la Mutual Santiagueña, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en tan irreparable pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO RAFAEL MORENO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/10/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti, el coordinador Gral. CPN Norberto Zanni participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELVA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/10/20 y espera la resurrección.

El Sr. jefe de Policía, comisario general Roger Alberto Coronel, participa con dolor de su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este duro momento, elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELVA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/10/20 y espera la resurrección.

El Sr. sub jefe de Policía, comisario general Juan Manuel Morales, participa con profundo dolor y tristeza de su fallecimiento y ante este penoso momento, acompaña a su familia con resignación cristiana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELVA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/10/20 y espera la resurrección.

El Departamento de Relaciones Públicas Policiales, participa de su fallecimiento acompañando a la familia por esta pérdida y ruega al cielo que brille en su memoria la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROMELIA ROMERO DE SORIA (Nelly)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/20 y espera la resurrección.

Nunzio Oscar Abate Soria, sus hijos Jorge, Silvia, María Pía, María Gabriela, Nora Irene y María Martha Abate Miguel, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nelly y acompañan a sus hijos Pablo y Marcela en tan doloroso trance. Elevan oraciones a su querida memoria.

RECORDATORIO

ANDRÉS EULOGIO CÁCERES (Chicho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/95 y espera la resurrección.

“Recuérdenme con alegría y con cariño, como los quise siempre, porque a donde ustedes vayan estaré siempre presente”.

Sus hijos Cuni, Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Federico Cáceres, nietos, bisnietos, su hermana María Angélica, sobrinos y demás familiares, te recuerdan con mucho amor al cumplirse 25 años de tu partida a la Casa del Padre Celestial. Se ruega una oración en su querida memoria. Brille para él la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

EDUARDO DEL VALLE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/00 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 20 años de tu partida hacia los cielos. No importa cuántos años sean, pero nuestro agradecimiento y amor hacia ti siguen intactos. Te amamos padre y ¡que Dios te bendiga donde estés!. Tus hijos Ricardo y Silvina, Teresita y Luis, tus nietas Cyntia y Carla y bisnietas elevan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

MARIA FABIANA VITAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/08 y espera la resurrección.

Hija querida de mi vida, un nuevo año sin vos, es muy triste no tenerte, algo que no puedo acostumbrarme . Ya pasaron doce años y estas siempre presente , te amamos tanto y te extrañamos mas , tus hijos y todos nosotros te necesitamos . Que vuelva tu alegría , generosidad , bondad , sabemos que estas con el Señor , pero no podemos evitarlo , Hija Adorada ! permaneces en nuestros corazones hoy y siempre. Tus hijos : Erne y Santy ; padres : Silvia y Juan ; hermanos : Chun , Gaby , Ale , Pilin y sus respectivas familias te recordamos permanentemente y ofrecemos la misa por el eterno descanso de tu Alma , hoy en la Parroquia Santo Cristo a las 9 hs.

AGRADECIMIENTO Y RECORDATORIO

JOSÉ FERNANDO CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/20 y espera la resurrección.

“Feliz el hijo que es padre de su padre antes de su muerte y pobre del hijo que solo aparece en el funeral y no se despidió un poco cada día”. Al cumplirse los 9 días de tu partida agradezco a: Mario mi gran compañero, mi hija Alexa, mi hermana incondicional Marcela Serrano, Nancy mi asistente, mi mano derecha tu otra hija brindándote amor y atención, Lili por su incondicional colaboración, Dra. Analía Salido, al equipo del CAIPO (Tucumán), al Dr. Felipe Palazzo, Dr. Guillermo Álvarez, al Sr. Orlando López, al Sr. Carlos Paz, al Dr. Lucas Salega, Dra. Moyano, al Dr. Carrizo y Sra. Mirta. A todos los amigos/as especiales que me asistieron con sus palabras y acompañamiento en toda circunstancia, familiares, tíos, primos por estar y acompañar, a tu otra hija Carla Luna Vargas y familia como así también a tus amigos que dejaste en la ciudad de Beltrán. “Los padres crían hijos pero no corazones, entonces padre mío desde donde estés en aquel paraíso celestial, sabrás que tu hija mayor Rosana te cumplió con amor y dedicación. Hasta siempre papi y que brille para ti la luz que no tiene fin”.

RECORDATORIO

Farmacéutico ROGER VICENTE FARRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/20 y espera la resurrección.

“Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas ...” San Agustín. Koki siempre estarás en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque recordar es la forma de no morir. Dios quiso llevarte junto a El por tu rectitud, honestidad, bondad y lo aceptamos con mucha fe y con la esperanza del reencuentro. Hoy a dos meses de tu regreso a la casa del Padre celestial, elevamos oraciones y enviamos besos al cielo por tu querida memoria. Tu esposa, hijos, hija política, nietos, te recuerdan con cariño.

RECORDATORIO

RAMÓN HUMBERTO ELALL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/11/19 y espera la resurrección.

Papá querido hoy hace un año que nos dejaste y se siente tu ausencia día a día, nuestros corazones están llenos de tristeza, pero sabemos que sos nuestro guía. Fuiste un padre y abuelo maravilloso, nos dejaste muchas enseñanzas y tratamos de seguir siempre tus pasos. Estamos seguras que estas con Jesús en su Paraíso y en compañía de nuestra amada madre, tus hijas Silvia y Claudia tus nietas Rocío y Loretta, tu bisnieto Lorenzo nos unimos en oración en tu querida memoria.

INVITACION A MISA

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Pasó un mes de tu partida a la Casa del Señor y todavía nos cuesta aceptar tu ausencia. Creemos que en algún momento abrirás la puerta de casa en horas insólitas para ver cómo está la mami. Extrañamos que traiga a los niños para que disfruten de su Abu y de su Tati, o contarnos las travesuras de ellos.

Nuestra fuente de fortaleza es el Señor de todo consuelo y de todos los que te querían y respetaban de corazón y honestamente.

Tu madre Mavel, tus hijos Fede y Mica, tus hermanas Marcela y Mónica y tu prima Marita, invitamos a aquellos que nos quieran acompañar en la Eucaristía para rogar por su descanso eterno y el gozo de la Gloria de Dios en forma virtual o presencial en la parroquia San José del Bº Belgrano el día 2 de Noviembre a las 19 hs. y en forma presencial en la iglesia del Santísimo Sacramento el día 2 de noviembre a las 19.30 hs.

RECORDATORIO

MANUEL HIPÓLITO HERRERA ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/18 y espera la resurrección.

“Pasaron dos años de tu partida hacia el encuentro con el Señor y tu morena del Valle. Dos años que te recordamos día a día: Tus anécdotas, tus picardías, tus bromas, tu amor por la familia y cada momento de nuestras vidas juntos. Fuiste una parte tan importante en nuestras vidas y ahora, al recordarte, lo hacemos con toda la seguridad de que estás gozando de la paz eterna, pero, mi corazón llora tanto tu ausencia como el primer día”. Tu esposa Martha Bolañez de Herrera, tus hijos Enrique, Jorge, Luis, José María, Ramiro y sus respectivas familias ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, HÉCTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Sus hijos Maxi, Rodrigo y Leo participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, HÉCTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Sus hermanos: Pocho y Mady, sus sobrinos Matías y Augusto, y Walter, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposa Fanny, sus hijos Matías, Carla, Daniela, sus hijos pol. Doris, Gustavo y Damián, sus nietos Flor, Bastian, Guille y Santino, participan con mucho dolor y desconsuelo y elevan oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos, Verónica y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimineto y acompañan a su familia en el dolor.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Eduardo Alejandro Amado y familia, despiden al querido amigo Petunio. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Adios Petuño, adios hermano. La vida se encargó de que nos conociéramos y forjemos una hermosa amistad. Ya nada será lo mismo sin tus anécdotas, tus ocurrencias y tus malas palabras. Siempre te recordaremos así, como el showman de todas las reuniones, con esos mónologos que sacabas de la galera uno tras otro. Que tristeza por Dios. Rogamos por su eterno descanso y acompañamos a Fanny y a toda su familia, en este duro momento. Abrazo al cielo, gordo querido. Teté y José Huarita.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Yo te celebraré con toda el alma, y glorificará tu nombre eternamente, porque tu piedad conmigo ha sido grande, me sacaste del abismo de la muerte". Su amigo y compañero Ciro, sus hijos Zahiara, Nahiara y Emir Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Con inmenso dolor y tristeza acompaño irreparable perdida quien en vida más que un amigo eras un hermano para mí. Con tu juventud Dani has sido una persona de respeto. Pablito te recuerda el tiempo que trabajo con tu padre. Que el Señor te reciba en sus brazos. Pablito Llanos y su hermano José Llanos. Suncho Corral.

CAROT, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Su sobrina Patricia Josefina Carot y sus hijos María Lorenza; Catalina del Valle; Alejo Eduardo y su esposa María Loreley, participan con gran dolor el fallecimiento del querido tío Ramón. Elevan oraciones en su memoria.

CAROT, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Su sobrina Marta Cristina Carot de Satler, su esposo Sergio y sus hijas Mariana y Melissa, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Sus amigos del Bº Primera Junta acompañamos en este momento de dolor a su esposa Eva, hijos y demás familiares por el fallecimiento del apreciado Néstor. Familas: Alonso, Alluz, Perez, Sandoval, Arroyo, Paez, Mansilla, Guzmán, Sanchez, Rojas, Avellaneda, Fioretti, Sosa, Santillán, Elvecia y Josefina Romero, Muría, Pedro Luna, Romano, Cevallos y Abud participan su fallecimiento.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Beti de Caro y sus hijos Fabiana, Gustavo y Alejandro Caro participan con dolor el falelcimiento de nuestro vecino y amigo Néstor, condolencias a su esposa, a sus hijos. "Brille la luz que no tiene fin para amigo ferroviario".

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Que el Señor lo tenga en la gloria". Consuelo Escobar, sus hijos Alvaro Maidana y flia, y Daniel Maidana, participan con pesar su fallecimiento y abrazan a su familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Te abrazamos Narda en este dificil momento. Te queremos, tus amigas: Nancy, Miriam, Fernanda, Silvia S., Silvia P., participan con dolor el fallecimiento de su padre, pidiendo una oración en su memoria.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Directivos y personal de Polisan SRL participan el fallecimiento del esposa de su distinguida clienta Sra. Eva y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Luis Nattero, su esposa Graciela Jozami y familia, participan el fallecimiento de su amigo y esposo de la Sra. Eva y acompaña a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Valentin Arroyo, Ana Maria Chamut, sus hijas Paola y Vanina, su nieta Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Con profundo dolor acompañamos a la familia en éste difícil momento. Tony Pianezzola y flia. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Su esposa Denis Constantini, tus hijos Muny y Daniel Victor y Marisa participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Su esposa Denis Costantini, hijos Lidia, Víctor. H.pol. Daniel Juri, Marisa Bernasar, nietos y bisnietos part con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Sus hijos Muny y Daniel Juri, tus nietas Vero, Ceci, Carlitos Vallejo y Daniela y Lucas Pfeifer y tus bisnietas Guillermina Vallejo Juri y Delfina Villa Juri participan con dolor su fallecimiento.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Sus hijos Victor y Marisa Bernasar y tus nietos Andrés, Pablo y Constanza participan con dolor su fallecimiento.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Alfredo Juri y Blanquita despiden a un amigo de la familia como un hombre de bien y con dolor acompañan a su hija Nuny y a la familia Juri Chazarreta.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Alfredo Juri y familia, Álvaro Juri y flia., Mariano Juri y flia. y Matías Ábalos y familias despiden con dolor a Don Pocho.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Su madre Carmen Jiménez, sus hnos. Carlos, Patricia, hnos. políticos, sobrinos Abi, Jazmín y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Polear. Cobertura Caruso Cia Arg. de Seguros SA. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. "Ya estás ante Dios, que ilumine tu camino y que brille para ti la luz que no tiene fin". Su tía Nora Coronel, Luis Daveri, sus primos Emilio, Fernando y Sergio Daveri, su sobrina Viviana Llugdar, sus sobrinos nietos Facundo, Julieta, Victoria, Marco, Fiorella y Kaillin Daveri, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". ¡¡Siempre te llevaremos en nuestros corazones!!. Su tío Ramón Coronel, su tía Miriam Coronel, su esposa Omar Silva, sus sobrinos Analía y Francisco, Soledad y Vise, Natalia y Gastón, Gabi y su novio, y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Querida Mónica: hoy comienza a vivir eternamente en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Jesús: gracias por todos esos momentos vividos a su lado y por su amor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su tía Graciela Coronel y sus sobrinos Estefanía; Valentina; Macarena; Milagros; Tiziana, Jonás, Franco, Renzo, Ángel Daverio y Thiago y Matheo Cerioni participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. "Buen viaje Monina, te vamos a extrañar". Carlos Alberto Coronel Gallo, Tomás Ramón Coronel Gallo, su tía María Inés Gallo, su hermana del corazón Claudia Isabel Gallo, su sobrino del corazón Juan Bautista Gallo y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Alégrate siervo bueno y fiel y entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25-25. La Asociación de Pediatría de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de su socia y colega. Acompaña a su familia en este dificil momento Que su alma descanse en paz.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Tere y Rola Ruiz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Los momentos más tristes de una familia es perder a un ser querido y es que en esta vida nadie puede reemplazarte Mónica; porque vivirás en nuestras mentes y en nuestros corazones, le pedimos a Dios que te permita descansar en paz para toda la eternidad... participan su tía Graciela Coronel y sus primos Daniel, Fabián, Carina y Jorge Daverio, sus primos políticos Mariana, Carla, Ramiro y Sheila. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Moni querida. Tu partida inesperada nos deja una tristeza infinita. Quien hizo magia en nuestras vidas queda por siempre en el alma. Nos quedará por siempre tu alegría y solidaridad. Tus amigos y compañeros de la promoción 83 de la Escuela de Comercio.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Hugo D. Torres, su esposa Olga Suasnábar, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y amiga. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su madre, hermanos y tíos.

DÍAZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Sus hijos Negucha, Mirta, Valle, nietos, bisnietos, cuñado Carlos, hijo político y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. Raúl Espeche, su esposa María Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raul y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Viki participan su fallecimiento.

ESPECHE RUIZ DE CAPDEVILA, ANGÉLICA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 25/10/20|. José Vicente Lopez Pizzorno y Susana Falcione Pereda, sus hijas Susanita, M. Dolores y Julia (a), María del Carmen y Aldo con sus resopectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus amigos Marcelo y Ana María, hermanos y demás familiares.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompaña con dolor a Yoyi y a toda su familia.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Nito, fuiste una bellísima persona y hoy te toca estar para siempre junto a tus padres y Diosito nuestro Señor. Nosotros desde aqjui junto a tu esposa, hijos, hemosos y ejemplares seres humanos y hermano Yoyi, Nestitor como vos lo decías, Rosini y nuestra amiga del alma Gongui, siempre honraremos tu memoria. Que descanses en paz hemano. Erik, Raquel, Norma, Nelly, Pety, Elvira Galván.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Nilda Delcolla participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Mavel N. de Nader, sus hijas y nietos acompañan a Yoyi y flia. en tan doloroso momento. Ruega al Altísimo resignación y consuelos ante la irreparable pérdida.

GEREZ, NELSON ROBERTO (q.e.p.d) Falleció el 31/10/20|. Sus padres Roberto Gerez y Emilia López, sus hermanos Agustina, Ximena, Noelia, Macarena, Malena y Sol participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy las 11 hs. en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA. DE SEG. S.A.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 31/10/20|. Su compañera e hijos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. SERV. SOC. AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUTIÉRREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Su tía Nena, su esposo Vícterman Herrera y flia, con profundo dolor participan su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria y acompañan a su flia en tan doloroso momento. Frías.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Sus hermanos politicos Nena, Pety y tus sobrinos Siliva, Mariel y Carlos, Atilio y Judith, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Sus primos Elias Gonzalez, Velia Russo, Maria Isabel Russo y sus sobrinas Anavelia y Jorgelina participan con tristeza su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma. Que Dios dé consuelo a su esposo e hijas.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Sebastián Salim, su esposa Paula Dabhar, sus hijos Tomas y Paulita acompañan en el dolor ante tan irreparable pérdida a su esposo Lito, a sus hijas, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

IVANOFF DE TRUJILLO, FRANCISCA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Nahual Yadón, Marcela, Andrea, Laura Ichari y flia y Norah Baracat despedimos a Tita y acompañamos en este momento tan dificil a toda su familia, con un abrazo a la distancia.

JUÁREZ, SALVADOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposa Estela Martínez, sus hijos Estela y Ariel, su hija política Gabriela sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, SALVADOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Con profundo dolor acompaño a la familia de mi novia Gianina Juárez en este difícil momento. Germán Pianezzola. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, SALVADOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Acompañamos a la familia con profundo dolor en este difícil momento y que brille para él la luz que no tiene fin. Tony y Tita Pianezzola, hijos, nuera y nietos.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su prima hermana CPN María Inés Saracco, su sobrinos CPN Conrado Hernán Bucci y Dra Cindy Estefanía Bucci y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera una excelente persona y un médico abnegado. Descansa en paz.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz y no hay maldad, donde puedo descansar, no llores por mí, es tan bello aquí..." Silvina Colman Juárez, Cristina Abalos Greisert, Nadia Guzmán y Viviana Lasbaines participan con profundo dolor la muerte del marido de nuestra amada amiga Carmencita Rodríguez.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Inés Moreno Muñoz de Saracco participa el deceso de su sobrino que deja invalorable legado por su hombría de bien e intachable profesión.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Sonia Saracco, su marido Fernando Alegre y sus hijas participan con profundo dolor la partida de su querido primo Hugo. Abrazan a Carmen, Candela, Camila y Nazarena y le piden a Dios fortaleza para ellas.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Gregorio Moreno Muñoz y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino. Acompañando en éste momento de dolor a su esposa e hijas. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Dale Señor el descanso eterno y brilla para él la luz que no tiene fin. Sergio Moreno Rigo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Mariela Uñates y flia; y la Promocion 1990 del Colegio Hermanas Franciscanas, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga y ex-compañera Maria del Carmen Rodriguez (La Melli), acompaña a sus hijas y demás familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Hugo. Besos al Cielo.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Dr. Moreno Cáceres, nacido en Clodomira, mi pueblo natal, único hijo de familia trabajadora, sencilla y respetada. Ud. era un niño cuando dejo el pueblo (71). Me alegró mucho cuando se recibió. En el 2001 me operan a corazón abierto en el Inst. de Cardiología. Un día se acerca, me saluda dando su nombre ¡Qué gusto me dio! ver aquel niño. Supe que estaba enfermo, pedía por Ud. ¡Cuánto lamento Dr. su partida, tan joven! Que el Todopoderoso haga brillar su luz infinita. Para la familia consuelo y fortaleza. Lucía Serrano.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

PONCE, RAÚL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Brille para el la luz que no tiene fin. Su esposa Rosalía Castillo, sus hijos Cecy, Raúl, Fredy, Leopoldo, David, Analía, Pablo, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PONCE, RAÚL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Su esposa Rosalía Castillo, sus hijos Cecilia, Raul, Leopoldo, Alfredo, David, Alexandra y Pablo, nietos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PONCE, RAÚL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Ya descansas en los brazos del Señor. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su madre Olimpia Miranda, sus hermanas Fidelia y Mirta, su cuñado Luis Núñez. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposo Carlos, sus hijos Laura, Alejandra, Guillermo, Yanina, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. Cobertura Norcen S.R.L. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ARANDA DE MEDINA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sus hijos Dani, Quique, Luis y Raúl, h. pol. Peky y Patricia, hnos, nietos, bisnietos y demás familiares, la recuerdan con cariño al cumplirse tres meses de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ARANDA DE MEDINA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. "Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen". Tu hijta Maithé, te recordará por siempre con mucho cariño.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su esposa Irma Alicia, sus hijos Verónica, Macarena, Magdalena, hijo político Javier Jorge, su amada nieta Anita, elevan una oración en su querida memoria al cumplirse tres años de su partida.

GALLO DE AGUIRRE, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/08|. En memoria de nuestra madre… Si rosas crecen en el cielo, Señor, por favor escoge un ramo por mí, ponlo en los brazos de mi madre y dile que son de nuestra parte, dile también que la amamos y que la extrañamos; y cuando se vuelva y sonría, pon un beso en su mejilla y abrázala por un rato. Porque recordarla es fácil, lo hacemos todos los días pero aún hay dolor dentro del corazón que nunca desaparecerá. Amada madre, a 12 años de tu partida, tenemos la certeza, que desde el cielo, desde una estrella, nos estas cuidando, guiando y bendiciendo día a día. Le agradecemos a Dios, tu vida, tu existir, tu historia y a ti, el habernos dado la vida, el amor que infundiste en todos nosotros y le pedimos al Señor, te muestre su rostro y haga brillar la luz que no tiene fin. Amén. Tus hijos Eugenia, Adelma, Carlos, Hugo, Julia y Dina, su hermana Valle, hijos políticos, nietos y bisnietos. Se ruega una oración en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Hoy hace un mes que nos dejaste, te fuiste en armonía y en paz, durmiéndote en los brazos de tu hija politica y nietos. Tus hijos Pedro, Segundo, Norma y Carlos, tus hijos politicos, nietos y bisnietos. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, OLGA SORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Su esposo Rojas Próspero, sus hijos Silvia, Mario, Walter, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

DOMÍNGUEZ, ELVA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Sus hijos José, Maria Belén, hijos politicos Walter, Paola, nietos Jesus Valentin, y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio JARDIN DEL SOL , SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. La comunidad educativa de ASAIM participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la secretaria de la Asociacion Sra. Adriana Romano, rogando que el Espiritu Santo les de consuelo y paz a su familia.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. Tomassone SRL acompaña a su colaborador Fabián por la pérdida irreparable de su madre. Elevamos oracioes en su memoria.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. Miguel Tomassone y Cecilia Bianchi participan con profundo dolor y acompañan a Fabián y a su flia. en este momento.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. Santiago López y flia. participan el fallecimiento de la madre de Fabián..

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. Los compañeros del área Ventas de la empresa Tomassone SRL de su hijo Fabián: Carlos, Matías, Miguel, Gabriel, Rubén, Gustavo, Fabián, Santiago, Cristian, Luis, Jorge, Daniel, Andrés, Horacio y Alejandro participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. Alejandro Videla, Giulietta Lorefice y sus hijas Constanza, Valentina, Fiamma y Evangelina. Acompañan al querido Fabián en este momento de dolor por la pérdida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. Los compañeros de trabajo de su hijo Fabián del área Administración de Tomassone SRL: Julieta, Marcela, Mariana, Héctor y Federico participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. Los compañeros del área Depósito de su hijo Fabián de Tomassone SRL: Arturo, Carlos, Pablito, Miguel, Manuel y Claudio participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. Los muchachos de Logística de Tomassone SRL, Diego, Jesús, José, Rolando, Ezequiel, David, Fernando y Alejandro, compañeros de su hijo Fabián participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGÜELLES DE PECE, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá (P. de Dios). Su prima política Isabel Herrera de Pece, sus hijos María Isabel, Francisco, Negrita, Claudia, sus nietos y bisnietos participan tu partida al reino de Dios, orando por tu eterno descanso y resignación a tus seres queridos.

RUMIÉ DE MENDOZA, NOEMÍ GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Nelly Elena Salomón participa con profundo dolor y la despide con tristeza a Muñeca, y acompaña a la familia en este difícil momento.