VIDEO | Lali Espósito y Leonardo Sbaraglia están de estreno en Amazon Prime Video con la película “Acusada”

01/11/2020 - 13:06 Camerino

El 19 de noviembre, Amazon Prime Video presentará grandes estrenos de películas provenientes de distintas partes del mundo.

Entre ellas se destaca “Acusada”, filme argentino que es protagonizado por Lali Espósito y Leonardo Sbaraglia.

Dolores Dreier (Lali Esposito), vive la vida de una joven estudiante hasta que su mejor amiga es brutalmente asesinada.

Dos años después, es la única acusada del crimen.

Dolores se prepara para el juicio aislado en casa, mientras que la familia Dreier trabaja en equipo, dispuestos a hacer todo lo posible para defender a su hija.

Acorralada por la evidencia, Dolores tendrá que enfrentarse a sus propias dudas sobre lo que realmente sucedió.

"Esta película fue una experiencia importante y me nutrí mucho", dijo Lali cuando fue estrenada la película en el 2008.

En tanto, su director, Gonzalo Tobal, negó que su película esté inspirada en hechos reales, pero existen varias similitudes entre la historia protagonizada por Lali Espósito y el crimen de Solange Grabenheimer, una joven de 21 años que apareció asesinada en su casa de la localidad de Florida, en el año 2007.

Por su parte, Sbaraglia, cuando le consultaron sí que le atrajo del guión, respondió: “Me pareció muy sólido, muy bien escrito con una cantidad de capas y lecturas posibles que no solo tenía que ver con esto tan perturbador y terrible que es que tu hija sea acusada de haber matado a su mejor amiga. Muestra como esta situación condiciona completamente a una familia que empieza a construir toda su vida alrededor de esto. Ellos dejan sus vidas para ponerse al servicio del futuro juicio. También se ve cómo esto se usa para hablar de la disfunción que sufren. Me gustó el grado de sutilezas, cómo lo construye y el personaje. Lo leí desde el punto de vista del padre, la conmoción que me ofreció el guión por ser yo mismo padre. Es un conflicto de pura especulación porque mi hija es mucho más chica, pero es un tema presente. ¿Cómo acompañar y proteger el crecimiento de un hijo?”