VIDEO | Hamilton ganó y Mercedes es el campeón de Constructores

01/11/2020 - 12:41 Deportivo

Otra vez Lewis Hamilton. Esta vez ganó en Imola, por el Gran Premio de Emilia Romagna, con una estrategia que la impuso, acertó y se llevó la victoria, que lo encamina a la 7ª corona.

Detrás se ubicaron su compañero de equipo, Valtteri Bottas, y Daniel Ricciardo, de Renault.

Quien aseguró por 7° año consecutivo fue el equipo Mercedes, que vuelve a quedarse con la Copa de Constructores.

FINAL CLASSIFICATION @MercedesAMGF1 clinch seventh straight constructor title Another podium for @danielricciardo #ImolaGP #F1

La competencia parecía perfilarse en favor del finlandés Bottas, que largó desde la pole position y mantuvo su condición de líder. Detrás, Max Verstappen (Red Bull) superó a Hamilton.

Los primeros incidentes se protagonizaron con los abandonos de Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Esteban Ocon, mientras Checo Pérez (Racing Point) se mantenía en el cuarto lugar.

Pero el golpe de gracia para Hamilton llegó allí, cuando se instaló el Virtual Safety Car. Bottas y Verstappen ya habían cambiado neumáticos y sólo faltaba Hamilton. Pero justo el líder del campeonato estaba por ingresar en la recta principal y allí aprovechó para cambiar las cubiertas, lo que le permitió asegurarse el primer lugar.

Luego Verstappen superó a Bottas, aunque pocas vueltas después rompió el neumático trasero derecho, por lo que abandonó.

Jubilation@LewisHamilton crosses the line to win at Imola



And a 1-2 clinches a seventh straight constructor title for @MercedesAMGF1 #ImolaGP#F1