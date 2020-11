Una mujer atacó con una piedra el auto de una abogada

02/11/2020 - 00:37 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Una mujer, que aparentemente tiene problemas psiquiátricos, ocasionó un grave daño en un vehículo que estaba estacionado en una calle del microcentro termense. La afectada por esta situación, expuso la situación mediante las redes sociales.

La damnificada resultó ser la ciudadana Claudia Molina, joven profesional del medio, quien en un extenso descargo realizado mediante grupos de las redes sociales, contó que, ‘mientras trabajaba me avisan que una mujer le tiró esa piedra a mi auto produciendo todo ese daño. Los comerciantes de la zona que la alcanzaron a ver me comentaron que parece que tiene problemas psicológicos y que no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo con otros vehículos y vidrieras del centro’.

Molina también expresó que, al realizar la denuncia, desde la policía le indicaron que no es competencia de ellos actuar en ese tipo de situaciones.

El daño fue de gran tamaño ya que destruyó el parabrisas del rodado.l