El “Kily” Vega y un balance positivo pese al resultado final

02/11/2020 - 01:09 Deportivo

El volante de Central Córdoba, Cristian Vega, fue uno de los que habló anoche, después de la derrota ante Independiente en el Alfredo Terrera. El santiagueño volvió a ser el capitán el equipo y confesó que pese al resultado, el balance que queda es positivo por la actitud y el nivel de juego del equipo, ante uno de los grandes.

“El balance es positivo pese a la derrota. El equipo en el primer tiempo mostró cosas buenas. Generamos las chances para empatar, pero no se dio. Teníamos más claridad y más espacio. Algo que en el segundo tiempo no pudimos tener porque el partido mismo se ensució. Además, ellos se cerraron muy bien atrás y cuando pasa eso, se complica aún más poder entrar y ganar en claridad. A pesar de todo, el balance que hago es positivo. Hay que seguir trabajando para mejorar. Este es el primer partido y tenemos tiempo para corregir lo que no se hizo bien. Seguro vamos a mejorar y vamos a seguir creciendo”, indicó.

Seguidamente, el “Kily” confesó que se sintió la ausencia del público en el Oeste.

“Sabemos la pasión que tiene el hincha de Central Córdoba y el acompañamiento que nos viene demostrando en todos estos años. Si hubiese estado permitido el público, seguramente hubiésemos jugado a cancha llena. Y eso, sabemos que empuja mucho más. Tiene un plus. Nuestro profesionalismo quedó demostrado y nosotros empujamos en todo momento en busca del empate. No la embocamos. Hay que seguir trabajando para que lleguen las cosas”, cerró el volante. l