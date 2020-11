Nico Copello: “Traté de ser el jugador que me gusta ser”

02/11/2020 - 01:35 Deportivo

Nicolás Copello recibió todo el respaldo de Sebastián González ante la ausencia de “Juani” Brussino (hoy en México) y se convirtió en un jugador clave, sobre todo en la final ante Flamengo.

“Traté de ser el jugador que me gusta ser. Hacer sentir cómodo al equipo, manejar los tiempos, darle el juego al que mejor esté y eso es lo que me gusta hacer sin dejar de ser un poco peligroso para el contrincante. Eso es lo que traté de hacer, de disfrutarlo porque no se juega una final así. Con el correr del partido pudimos también llevarlo al equipo en sí y se pudo ver reflejado en el resultado”, comentó el base armador santafesino.

“Creo que sabíamos lo que jugábamos, ya nos preparamos incluso desde que se suspendió todo. Nos había quedado esa sensación fea de no poder jugar como hubiésemos querido o terminarlo por factores externos también”, explicó reconfortado.

Consultado acerca de Flamengo, opinó: “La principal ventaja que tenían ellos, según lo que habíamos visto en los videos, es que ellos eran un equipo con el contraataque y otro, sin el contra ataque. La idea principal fue hacerlos jugar cinco contra cinco y después tomar ciertos riesgos sabiendo que todos los jugadores tiran de tres”.

Copello continuó su explicación. “Esos riesgos por momentos salieron bien, nos permitieron correr y sentirnos cómodos. En ataque ver el momento de cada uno como tratamos de hacerlo siempre y se vio reflejado que cuando estábamos un poco más intensos de lo normal o subíamos la intensidad se veía un equipo que se sentía cómodo en la cancha”, señaló.

Por últImo, habló de los extranjeros. “En el caso de Simpson, con el correr de los partidos desde lo físico se va sintiendo mejor. Anthony (Kent) conoce a los que estábamos y sabíamos lo que podía dar en defensa cambiando los tiros ya que es bastante largo de brazos y altura. Supimos encontrar el momento de cada uno, en contraataque o si había una jugada que Trevor (Gaskins) estaba bien se le seguía jugando a él, Brandon (Robinson) lo asimilaba y luego le tocaba a él”, indicó.l