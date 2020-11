Fallecen tres hombres en Santiago y la ocupación de camas se eleva al 84%

02/11/2020 - 02:02 Santiago

Tres hombres fallecieron ayer en Santiago del Estero a raíz del coronavirus y 74 personas dieron positivo al Covid-19, según informó el parte oficial del Ministerio de Salud. La ocupación de camas UTI y UCI alcanza el 84%.

Por otra parte, el Comité de Emergencia anunció que estudian la apertura de nuevas actividades como los gimnasios.

Se recuperaron 18 casos confirmados, por lo que son 3.666 los recuperados en la provincia.

Entre los fallecidos se encuentra un hombre de 70 años con antecedentes de hipertensión; uno de 62 años con comorbilidades (hipertensión, obesidad y enfermedad neurológica crónica) que estaba internado en el hospital Independencia y un hombre de 86 años que estaba internado en un sanatorio privado. Todos residentes en la ciudad Capital.

De esta manera, el total de muertos por Covid-19 en la provincia se eleva a 132 .

Se procesaron un total de 281 muestras y se confirmaron 74 casos positivos, de los cuales a Capital - Banda corresponde 56 y al interior 18 distribuidos de la siguiente manera: Colonia El Simbolar 3; Frías 3; Icaño 2: Matará 2; Nueva Esperanza 1; Las Termas de Río Hondo 6 y Suncho Corral 1.

Permanecen activos 6.091 casos y el total acumulado de positivos es de 9.891. Se descartaron 207 casos, por lo que hay 38.225 a la fecha.

En el día ayer, se realizó una nueva reunión del Comité de Emergencia, donde se analizó la situación de la pandemia en nuestra provincia.

El mismo emitió un comunicado: “De acuerdo con el compromiso asumido de dar conocimiento a la población, tanto de la evolución epidemiológica semanal, cómo de los pasos a seguir”.

El comunicado abarca el “Resumen semanal desde el lunes 26 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

Detalla:

* El número de casos positivos fue de 1.384.

* El promedio diario de contagios fue de 197,7 casos positivos.

* El porcentaje de ocupación de Camas Covid: a) UTI -UCI 84%. b) camas Covid leves y moderados 57%

Por otra parte se recuerda que se encuentra vigente el decreto provincial número 1705-2020 con vencimiento 08/11 del corriente año.

Se informa, además, que se mantienen los mismos horarios de circulación en los departamentos Capital y Banda de lunes a viernes de 7 a 22 y sábados domingos y feriados de 7 a 18 horas.

El resto de los departamentos, tanto en sus actividades como horarios de circulación, seguirá sin modificaciones, salvo las restricciones temporarias que se puedan disponer en las propias comunas.

También el Comité de Emergencia informa que “se estudia la habilitación de nuevas actividades tales como gimnasios con actividad al aire libre, para lo cual se estudia el protocolo correspondiente que será dado a conocer”.

El comité de emergencia comunica “que seguirá monitoreando diariamente la situación epidemiológica, lo que servirá para analizar, en los próximos días, la posible autorización de nuevas actividades -si la misma se mantiene estable o mejora- pero también advierte, que si el número de contagios creciera, se podrían volver a restringir, tanto actividades como horarios de circulación”.

Advierte que “es muy importante recordar a todos los comprovincianos, la necesaria responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de prevención y protocolos vigentes, entre los que se encuentran la prohibición de organizar o participar de reuniones sociales y familiares, para evitar contactos estrechos con personas no convivientes (que es una de las causas evidentes de la propagación del virus) ya que en estas situaciones no se cumplen los protocolos de distanciamiento y uso del barbijo”. Por último el comunicado subraya la necesidad de “cuidarnos frente a este virus, que todavía no tiene tratamiento efectivo ni vacuna para combatirlo” y que “es una obligación de todos”.

Firman Elías Suárez, jefe del Gabinete de Ministros; Natividad Nassif, ministra de Salud.