FÚNEBRES | 2 de noviembre del 2020

- Manuel del Carmen Ledesma (La Banda)

- Raúl Francisco Torres

- Pablo Hugo Capella (Añatuya)

- Zoila Isabel Ledesma

- Laura Adelaida Jaimes (La Banda)

- Miguel Alejandro Acuña (Vilmer)

- Clotilde Mercedes Otreras

- Ramón Rosa Hernández

- Alfonso Ledesma (Dpto. Loreto)

- José Orlando Sánchez

- Hernán Emeterio Paz Heredia

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO con foto.

CLOTILDE MERCEDES OTRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/10/20 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

Sus hijos Ricardo, Gricelda, Patricia y Ramona, hijos pol. Isabel, Rafael y César, nietos José, Darío, Jacquelina, Elina, Lorena, Rita, Lourdes, Nacho, Alberto y Rodrigo, bisnietos y tataranietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PABLO HUGO CAPELLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 01/11/20 y espera la resurrección.

"Cuanta tristeza, angustia, desazón e impotencia nos embarga al enterarnos de tu partida; te nos adelantaste pero siempre estarás entre nosotros hermano, recordando todo lo que nos diste, tu buen humor, tus menús, tus chistes, ocurrencias que nos hacían pasar tan lindos momentos. Así te recordaremos los changos de los miércoles". Enviamos nuestros más sentido pésame a su familia y que Dios y la Virgen les dé la fuerza y resignación para superar tan grande pérdida. Con dolor participan de su fallecimiento, Luis Coronel, Pedro Toranzo, Nene Arias, Gaby Saad, Marcelo Gerez, Walter Toranzo, Juan Sequeira, Carlos Mema, Negrin Cejas, Diego Quiroga y Lionel Vieyra. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

ROQUE ROBERTO VILLAVICENCIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Hace un mes que partiste hacia el Reino Celestial, y aún sigue en nosotros vivos los recuerdos: tus enseñanzas, tus consejos, tus sabias palabras y sobre todo el amor que nos brindaste sin mezquindad a tu esposa, hijos, nietos e hijas políticas, y a toda la familia que realmente te supo querer tal y como eras. Fuiste un buen esposo y compañero de vida, un padre ejemplar, gran abuelo, suegro, cuñado, hermano, tío, sobran las buenas palabras para describirte como eras, siempre educando con el ejemplo, la honestidad y ganas de superación, tu humildad de dar todo sin importar recibir nada a cambio. Vivirás eternamente en nuestros corazones, y agradecidos a Dios por haber formado parte de tu vida. Su esposa Reina Palavecino, sus hijos Ramón, Roberto, Rodolfo y Juanita Villavicencio, agradecen a todas las instituciones, vecinos y amigos y a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron en este difícil momento e invitamos al responso hoy a las 9 hs. en la iglesia Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

ROQUE ROBERTO VILLAVICENCIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Ahora sos la estrella más brillante de todas y estás descansando en paz, Tata. Siempre te recordaré como aquel hombre de alma pura y corazón etéreo. Aquél hombre cuyo amor hacia la vida era inconmensurable. Hombre bondadoso y de un corazón simplemente grandioso.

La poesía más hermosas de todas, sos vos. Te amo eternamente y eternamente en mi vivirás.

Risueño

Optimista.

Querido.

Unico.

Etéreo.

Sus nietos Facundo, Aldana, Leonel, Belén, Fernando, Paula, Malena, Mateo, Genaro, Martín y Lara.

RECORDATORIO

NÉSTOR ALFREDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/4/20 y espera la resurrección

Hoy a seis meses de tu partida al encuentro con nuestro Señor te recordamos con mucho cariño, fuiste mi fiel compañero de vida, no hay un día que no te extrañe me dejaste muy sola, con un dolor inmenso en mi corazón. Vuela alto mi amor, que Dios te dé la paz que necesitas y rogamos por tu eterno descanso y brille para vos la luz que no tiene fin. Tu esposa, hijos, nietos, hijos políticos, hermanos y demás familiares te dedican este recordatorio.

RECORDATORIO

ROLANDO ALCIDES TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/18 y espera la resurrección.

Papi querido, ya pasaron dos años desde que te fuiste y te seguimos extrañando como el primer día, sigues presente en nuestras vidas, en cada cosa que hacemos. No estás físicamente pero tu recuerdo va a permanecer por siempre en tu familia, dejaste huellas profundas de amor y entrega que el paso del tiempo no logrará borrarlas. Un abrazo infinito adonde estés viejito amado. Tu esposa Marta, tus hijos Gustavo y Karina, tus hijos políticos Karina y Toño, tus nietos Matías y Marianela. Elevan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ACUÑA, HÉCTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Sus compañeros de Promo '71 Esc. Normal Banda, te recordarán con cariño: Tere Nader, Coti Perversi, Gloria Coronel, Graciela y Mercedes Vizgarra, Gringa Rodini, Kuky Baumann, Lida Santillán, Pepe Cantero, Lila Targa, Lilian Azuz, Marti Abdala, Mari Filipi, Pelusa Zuain, Tere De Pablo, Titina Vidarte, Walter Salvatierra, Nena Moreno, Koly Contreras y Paudu Balterio, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y hermanos. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ACUÑA, HÉCTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Jorge y Martha Teves y sus hijas Cecilia; Eugenia; Eliana y Laura con sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento; acompañan a Pocho y Madi y elevan oraciones por su eterno descanso.

CARABAJAL, DANIEL GUSTAVO (PETU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su tía Negrita Carabajal, sus primos Raúl Gerez y María José; Rita Gerez y Martin; Sonia Magali Gerez y Juan; sobrinos Agustín, Gastón, Soledad y Lucas, Carolina, Alejandra, Belén, Antonella, Brenda, Kyara y Gino participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CAROT, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Con mucho dolor. Su sobrina, María Isabel Carot y sus hijos Jorgelina, Eleonora y Octavio, participan el fallecimiento de su tío Ramón al que recordarán con el cariño de siempre.

CAROT, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Aldo Pizzolitto, su esposa Maria Eugenia Castro, sus hijos Virginia, Soledad y Valentín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. La palabra de Dios es el mejor lugar donde encontrar la calma para este momento de profundo dolor. Carlos Moreno, su esposa Nené, sus hijos Nelson y familia, Nazareno y familia participan con tristeza el fallecimiento del esposo de nuestra querida prima Eva de sus hijos, hijos políticos y nietos. Rogamos oraciones en su memoria.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Siempre recordaremos tu alegría, tu amistad sincera en toda la familia. Roger Sosa, sus hijos Pablo y familia, Ariel y familia, Emilio, Inés participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana política Elda Costantini de Alberto, sus sobrinos Edmundo Alberto Costantini y Nany Hernández e hijos Julio Edmundo y flia. y Víctor Manuel y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Eduardo Juri, su señora Sylvia Luna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa Chiqui, a sus hijos Víctor, Muny y Daniel y demás familiares en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, FRANCISCO JAVIER DR. (q.e.p.d.) Faalleció en Salta el 31/10/20|. Su esposa Mirta, sus hijos Martín y María Gabriela, su hija política Natalia y su nieta Helena participan su fallecimiento. Elevan oraciones en sus memoria

CISNEROS, FRANCISCO JAVIER DR. (q.e.p.d.) Faalleció en Salta el 31/10/20|. Su prima política María Cristina Ibáñez de Garay, sus sobrinos María Marcela, Raúl Alejandro y Mariela Silighini, sus sobrinos nietos Nicolás y Agustín participan su partida. Descansa en paz Chiqui.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Querida colega, amiga, hermana del alma, fue difícil aceptar tu inesperada partida. Me causa tanto dolor tu desaparición física, aunque se que estás gozando en el cielo junto a Dios. Mony, mi amiga, mi confidente, la que siempre estaba a mi lado cuando te necesitaba. El Señor te eligió por tus bondades: noble, generosa, abnegada, por su entrega total por su flia. Y amigos. Excelente profesional que se brindaba sin retaceos. Te pido que desde el cielo, me des consuelo. No te olvidaré jamás, siempre estarás en mí corazón. Hasta nuestro próximo encuentro. Dra. Líz Santillán.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Querida e inolvidable Dra. Mónica, se que estás gozando en los brazos de Jesús. Preparaste tu camino en vida porque fuiste una excelente hija, hermana, amiga y extraordinaria médica, que te brindaste sin retaceos por los pacientes. Guardamos los mejores recuerdos inolvidables Doctorita, como te decíamos. Tan joven, tu inesperada partida nos llena de dolor. Estarás siempre en nuestros corazones, hasta que nos encontremos. ¡Hasa siempre Dra. Mony! Besos al cielo de tus agradecidos amigos. Tadeo y Olma Santillán.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Querida amiga Moni, hoy nuestro Padre celestial te llamó a su presencia; es difícil aceptar tu partida pero sabemos que ahí donde estás ya no hay dolor solo gozo y paz .Permanecerás siempre en nuestros corazones y en el recuerdo de tantos hermosos momentos compartidos. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que tu alma descanse en paz en su regazo y que el Espíritu Santo de consuelo y fortaleza a tu Familia y todos los que te queremos. Vuela alto amiga y sigue brillando en el firmamento. Tus amigos Tere y Rola; Diego y Giselle; Liz; Dani; Gaby.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Querida amiga siento mucho tu partida tan inesperada, vivirás eternamente en mi corazón y en mis recuerdos. Elevo oraciones a tu memoria y que brille para ti la Luz que no tiene fin. Dra. Maria Gabriela Ledesma acompaña a la Familia en este difícil momento.

HERNÁNDEZ, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Sus hijos Ramón, Soledad, Pilar, Rita, Esteban, Yesica, Luis, Teresa, hijos politico, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cem LA PIEDAD. COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, ZOILA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Su esposo Jorge, sus hijos Patricia, Ramón, César, Verónica, Cristian, Alejandra, Belén, hijos politicos, nietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron cremados. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, ZOILA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Directivos y personal de CD Parque SRL expresa sus más profundas condolencias a la familia de Patricia Orpi por el fallecimiento de su madre, que Dios la tenga en su Gloria

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Pués el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable". Lam: 3:31-33. Autoridades del nivel secundario: rectora, vice-rectora y personal del Colegio "Alfredo Furniss", acompañan en el dolor a la familia Moreno Cáceres y clama porque la paz de nuestro Señor sea sobre su familia.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Sergio, Liz y Oscar Migues Aguilar, acompañan a Carmencita, Camila, Candela y Nazarena en este momento de profunda tristeza, pidiendo a nuestro Señor les conceda resignación y fuerza para sobrellevar tanto dolor.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Dra. Emma Ledesma participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor. Se ruega oraciones en su querida memoria.

OTRERAS, CLOTILDE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Sus hijos Ricardo, Gricelda, Patricia, Ramona, hijos politicos, Isabel, Pitopa, Cesar, nietos, bisnietos tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

OTRERAS, CLOTILDE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. "Bienaventurados los mandos de corazón, porque ellos verán a Dios ". María Alejandra Escobar y Bettina Lescano de Sal y sus respectivas familias participan con gran dolor la partida de la mamá de su amiga Patricia y la acompañan en este momento de dolor.

PAZ HEREDIA, HERNÁN EMETERIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Su esposa Dalinda, sus hijos Claudio y Abel Medina, nietos Nicolás y Jazmín participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Núñez. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SÁNCHEZ, JOSÉ ORLANDO (Chapu) (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus padres Palmira Ibarra y Mario Sánchez, sus hermanos Mario, Soledad y Pamela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V).

SÁNCHEZ, JOSÉ ORLANDO (Chapu) (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus sobrinos Daniel Gallo, Lara Gallo, Brenda Sánchez, Alma Ordoñez y Benjamín Ordoñez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SÁNCHEZ, JOSÉ ORLANDO (Chapu) (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus sobrinos Daniel Gallo, Lara Gallo y Patricia Gallo participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin para " Chapu".

SÁNCHEZ, JOSÉ ORLANDO (Chapu) (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus cuñados Diego Martinez, Fernando Ordoñez y Raquel Ríos participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno y pronta resignación para toda su familia.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Amigas de su hija Dra Sarita, del Grupo Bíblico Martes la acompañan en este duro trance, deseando que su llanto y dolor se convierta en gozo porque "El Redentor Vive" y le dará descanso eterno.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin" Mauro Ybáñez, Ercilia Ovejero y sus hijos Marisú y Mauri Ybáñez participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su hija Sary en este triste momento.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sé que en estos momentos es inevitable para ti decirle adiós a una persona que en vida quisiste mucho. Estoy segura que ahora descansa en paz junto a tu mamá y que el Señor lo tendrá cobijado entre sus brazos. Chichina Chamut acompaña a su amiga Sari y flia.

TORRES, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus hijos Ramón, Norma, Diego, David, Cecilia, Roxana, Viviana, Grecia, Caro, Sole, Rocío nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO DE SEG SA. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Recordatorios

ÁLVAREZ, NILDA E. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Mami, ya cuatro meses. te recuerdo todos los días, en mi corazón estarás siempre. Que brille la luz que no tiene fin. Su hijo Raúl y flia.

ÁLVAREZ, NILDA E. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Mami; un mes más que no estás con nosotros, te recuerdo con el mismo cariño y amor de siempre. Te extrañamos. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hija Marcela, su yerno Luis y tus nietas Bianca, Lucre y Angie.

ÁLVAREZ, NILDA E. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Querida madre cuatro meses de tu fallecimiento. No sabes cuánta falta nos haces en estos momentos de esta vida. Siempre estás en nuestros recuerdos y nuestros corazones. Rogamos a Dios para que tu alma siga descansando en paz. Tu hijo Rody, Alicia, Robertino y Ezio.

ÁLVAREZ, NILDA E. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. No puedo digerir tu falta a nuestro lado, estás siempre como un ángel que nos cuida, y le pido a Dios que siempre te ruego y escuche tus ruegos. Te amaré siempre hasta que el Señor nos junte a su lado. Chau mi amor. Nica Gerez, tu marido.





Sepelios Participaciones

JAIMES, LAURA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus hijos Carlos, Verónica y María Laura, su hijo pol. Sergio y sus nietos Lucas, Guadalupe, Candela, Evelin, Milagros y Yésica participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, MANUEL DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Su esposa Graciela Santa Cruz, sus hijos Pablo, Judit, Martin, Viviana y Leticia, hijos polit. nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

Sepelios Participaciones

ACUÑA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Sus hijos Gladyz, Irma, Fidel, Luki, Cesar, Celia, Nilda, Rafa, Miguel, Javier, Ariel, Graciela, su hermana, nietos, bisnietos, tataranietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio DE Vilmer. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Su esposa Norma, sus hijos Silvina, Ramon, Yanina, hijos politicos Carlos, Maria, nietos Benjamin, Tania, Mia, hermanos y demas familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Monte Redondo - Dpto. Loreto. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.