El director de la OMS, aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo

02/11/2020 - 08:10 Mundo

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy que voluntariamente se puso en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había dado positivo de coronavirus, pese a que no tiene síntomas.



"Me han identificado como un contacto con alguien que ha dado positivo al #COVID19" informó a través de la red Twiterr Ghebreyesus.



"Estoy bien y no tengo síntomas pero observaré una cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de la @WHO (por sus siglas en inglés) y trabajo desde casa", agregó.



Tedros estuvo al frente de los esfuerzos de la máxima autoridad de la ONU en materia de salud para frenar la pandemia, que se cobró cerca de 1,2 millones de vidas e infectó a más de 46 millones de personas en el mundo desde que el nuevo coronavirus surgió en China a final del año pasado.



En Twitter, el director de la OMS subrayó que "es sumamente importante que todos cumplamos las directrices sanitarias" y destacó que "es así como romperemos la cadena transmisión de #COVID19, erradicaremos el virus y protegeremos los sistemas de salud".