Economía Pospandemia

02/11/2020 - 13:37 Santiago

En abril de 2020 el producto bruto interno cayó 26 % respecto de abril de 2019. En el 2°trimestre del presente año dicho PIB se redujo en 19,1% respecto del 2° trimestre del año pasado. Son cifras muy elevadas, que traen como consecuencia un efecto social importante.



Con esas declinaciones de la actividad, se produjo una reacción posterior muy rápida, aunque a partir de julio se frenó dicha recuperación: eso fue como consecuencia de una vuelta a atrás de la cuarentena, que volvió a fase anterior en el país, aunque no en todos los lugares del interior con la misma intensidad.

Como consecuencia de una lenta recuperación posterior del PIB, las cifras del mismo caerán en 11, 7% en el año entero, con sus consecuencias negativas sobre el número de empresas, la ocupación y el salario real.

El número de empresas se verá afectado pues de las 600.000 que declaran sus ocupaciones al Ministerio de Trabajo, con la reducción del producto caerán en 65.000 empresas aunque se crearan nuevas por 35.000 lo que dejará un neto de 30.000 empresas menos. Naturalmente esta caída del número de empresas afectará la ocupación. Pero aun el efecto será mayor, pues no solo cae el número de empresas, sino que hay muchas personas que trabajan como cuentapropistas e incluso muchas otras viven en la informalidad laboral. De estas otras categorías el efecto sobre el desempleo no se puede apreciar bien, pues la tasa de actividad se redujo de 47% a 38%, lo que significa que muchos que perdieron el trabajo no volvieron a buscar el mismo, pero si lo hubieran buscado la tasa de desempleo seria mayor que el 13% que registró el INDEC.

En materia de salario real, con los distintos incrementos de la inflación mensual, que ahora en septiembre arrojó un 2,8% de incremento según siempre de la fuente oficial, se está produciendo una caída del salario real del 6,2% en el año 2020, cuando ya venimos con una declinación del 9,3 % en el año 2019 respecto del 2018 en dicho salario real.

¿Qué significan estas dos declinaciones seguidas en el poder de compra de la gente?

Que el salario real ha caído en más del 15% en los últimos 2 años. Es una cifra muy preocupante, que va unida al mayor desempleo. La combinación de menor ocupación y de mayor caída del salario real se traducen en una fuerte declinación de la pobreza, que ahora pasaría de 35.4 % de la población en el 2 ° semestre de 2019 a un 52 % en para fin de año 2020, es decir en el 4to trimestre de este año.

¿Cómo se aprecia la inflación para este ejercicio?

En los meses de la pandemia la inflación ha venido arrojando cifra de alrededor de 2,5 % por mes y en el año tendremos un incremento de precios del 38 % entre enero y diciembre de 2020, que es una cifra razonable. Peor el déficit fiscal está aumentando en forma muy fuerte y eso se puede traducir posteriormente en inflación. Para el año 2021, año con elecciones, estamos calculando, aunque es difícil el pronóstico, un incremento de precios del 56 % en todo el año, con diferentes variaciones por mes. Como seguramente vamos a tener un acuerdo con le Fondo Monetario Internacional (FMI) el cual nos pedirá (estimamos) un ajuste de las cuentas fiscales que están bastante desajustadas.

¿Cuánto es el déficit fiscal primario del gobierno nacional en este año?

Se calcula en 8 % del producto y como este está valuado al precio oficial del tipo de cambio en unos u$s 450.000 millones dicho déficit fiscal primario seria entonces de u$s 36.000 millones, una cifra muy alta, que se tratará de bajar según el presupuesto de 2021 a aproximadamente la mitad de este año. Esto significa que habrá menos recursos para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros subsidios del mismo tipo aunque sobre distinta base.

¿Qué podríamos tener para la actividad económica el año que viene, año con elecciones?

Seguramente la actividad va reaccionar y puede crecer, para el momento de las elecciones cerca del 17 % pues se va a estar comparando el 2° trimestre de 2021 con el 2° trimestre de 2020 , que dio una cifra muy baja. Eso puede ser vendido favorablemente por el gobierno, aunque el crecimiento del año 2021 sería de 6,6 %, menor que la caída de este año de 11,7 %..

El salario real tampoco se incrementaría significativamente el año que viene, pero no nos olvidemos que es un año adecuado para los políticos pues es un ejercicio con elecciones y eso puede encontrar una lucha muy reñida entre las 2 fuerzas políticas relevantes de la actual situación política del país. Veremos como se llega a esas circunstancias. Las exportaciones van a ser mayroes que las importaciones, pero aun asi el nivel de las reservas brutas no va a crecer significativamente. Desde el punto de vista del Covid-19 esperamos que el año próximo se pueda implementar una solución de este tema que es la vacuna contra este virus, así que iría desapareciendo esta enfermedad a lo largo del año. Esperemos que pueda contarse con esta buena noticia lo antes posible.