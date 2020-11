El coronavirus y “después”

02/11/2020 - 11:49 Santiago

Me invitaron a escribir sobre el país pos-Covid. Creo que es ingenuo pensar en “un día después”. No lo habrá. Aunque hubiera vacuna gratuita y pronto, hasta que la misma se distribuya en el mundo transcurrirá un largo tiempo. Mejor pensemos cómo trabajar y crecer aún con el virus presente. Me concentraré en qué hacer a partir de ahora.

Sabemos que estamos en una situación de crisis social, política y económica. La economía es y está débil, muy afectada por la pandemia y cuarentena, con un mercado doméstico jibarizado y un brutal empobrecimiento de la población. Pensemos que hay diversos sectores que tienen actividad reducida o nula en los últimos meses y para recuperarse necesitarán dos cosas: capital para volver a producir y gente que pueda comprar sus productos. Aquellos sectores que han podido mantenerse (o algunos crecer) deberán seguir trabajando con más ahínco aún si la actividad económica se normaliza. Esto es lógico: si se comienza a gastar más en transporte o tarifas, quedará menos para consumir de otros productos. Por ello, no confiaría sólo en el consumo como palanca para el crecimiento. Tenemos otras opciones adicionales, que deberemos juzgar en función de su capacidad de generar empleo, aumentar la productividad y fomentar –algún día- el desarrollo de nuestro país.

Respecto al desempleo, queda claro que la notable caída se ha concentrado en el sector privado.

Justamente quienes están capacitados para producir y a través de las empresas pagan la mayor cantidad de impuestos, son quienes más afectados están. El sector público, por el contrario, ha aumentado su plantilla de personal. Sin desconocer los méritos que puedan tener los recientemente contratados (?) recordemos que sus salarios sólo pueden provenir de más impuestos, incluyendo el impuesto inflacionario. Al revés de lo lógico, hemos logrado que el poco crecimiento en el empleo sea un mayor gasto público y no crecimiento del sector productivo.

Para reducir el desempleo será necesario crear varios millones de puestos de trabajo en poco tiempo. Hay mucho que analizar: ¿Para hacer qué? ¿En qué condiciones? ¿Con qué capacitación y acceso a tecnología o maquinaria?

Todo nuevo puesto de trabajo –en cualquier lugar del mundo- tiene que generar más que lo que cuesta. De lo contrario, ese puesto de trabajo beneficia a quien lo obtiene pero perjudica al resto de la sociedad. La legislación laboral actual plantea una grieta –¡una más!- ya que el desempleado tal vez cobra el IFE y si consigue trabajo, pasa a pagar impuestos. No hay nada intermedio: de cobrar subsidio a pagar impuestos es tan grande la brecha que es difícil generar esos puestos de trabajo. El incentivo para eludir los impuestos es grande tanto para empleado como empleador. Por ello, para que realmente logremos salir de esta crisis, debemos modernizar nuestro sistema laboral. Es un tema que ha sido prostituído en el pasado, esperemos que esta vez tengamos una discusión racional.

El Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, cobra impuestos para brindar servicios. Puede ser que durante la pandemia haya habido fuertes razones para suspender varios servicios, pero al mismo tiempo quedó demostrado que no todos eran necesarios. También hubo excelentes experiencias con saltos cualitativos, que esperemos se mantengan y puedan ser asimiladas por otros sectores. Por ahora sólo se digitalizaron algunos trámites, es decir haciendo lo mismo pero en forma remota. Falta revisar profundamente cuántos de esos trámites son realmente necesarios y cuál es la mejor forma de realizarlos.

Se ha demostrado que la carga impositiva está mal concebida, no sólo por los fuertes impuestos (en cantidad y en monto) sino porque se esperan anticipos y retenciones sobre actividades que no se están realizando. Siempre fue un disparate, pero con múltiples sectores que no pueden trabajar, es mucho más evidente. Obviamente, la recaudación cayó porque es imposible pagar por lo que no se hizo. Aún así, hay algo positivo: ya se asumió un costo a través de menor recaudación, ¡no desperdiciemos la oportunidad de poner racionalidad en el sistema impositivo! Ojalá haya menos impuestos. Pero sobretodo, sólo puede cobrarse por ganancias reales y no ficticias o esperadas. No puede cobrarse por dar permisos ni mucho menos impedir nuevas actividades. Recordemos que los principales culpables de esas normas medievales son municipios y provincias.

El gasto público debiera dirigirse a pocas actividades: seguridad, defensa, y justicia son fundamentales. Salud y Educación están fuera de discusión, son imprescindibles. Sin embargo hay muchas otras actividades que hoy son un lujo que no podemos permitirnos, y van desde recitales en la costa a publicidad de turismo o secretarías de temas incomprensibles. A nivel nacional más del 50% del gasto está representado por ANSES. Como mínimo debiera aumentar su eficiencia. En Subsidios económicos (transporte, energía, etc.) están previstos más de 600 Miles de Millones, el doble que los 258 MM previstos en total para la suma de Defensa, Seguridad Interior, Sistema Penal e Inteligencia. Con o sin crisis, el presupuesto debe reevaluarse.

¿Cómo salir de esta situación de agobio, de gran gasto público bastante ineficaz y poder crecer?

Obviamente la respuesta es reducir el gasto. Conste que no estoy hablando de déficit fiscal, que todos sabemos que es insostenible. La forma de reducir el gasto es convertirlo en eficiente. Todo gasto debe tener una utilidad, todo salario debe ser por un trabajo realizado a conciencia. No sólo hay ñoquis, hay también gasto espúreo, no necesario, fútil, y –digamos todo- también hay corrupción. Debemos reducir ese “derroche”.

Adicionalmente, y como gigantesca oportunidad, tenemos la posibilidad de aumentar exportaciones dirigiéndonos a un mercado de 7000 millones de personas y no sólo de 45. Algunos de ellos querrán y podrán comprar lo que producimos. Vendiendo más, se pueden generar miles de puestos de trabajo. Si no hay ventas… es imposible reducir el desempleo. Si por el contrario cercenamos las exportaciones con retenciones, dificultades de todo tipo, nos queremos salir de todos los tratados internacionales, etc., entonces será difícil que –sólo con nuestra debilitada economía- tengamos la energía suficiente para poder crecer.

En síntesis, con o sin coronavirus debemos simplificar el sistema impositivo, reducir y ser más eficientes en el gasto, con o sin coronavirus es vital generar oportunidades de empleo. Con o sin coronavirus debemos intentar exportar. Es la única forma que tenemos hoy para poder crecer.