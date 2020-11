Escenarios posibles en la post pandemia

02/11/2020 - 12:22 Santiago

El Covid-19 irrumpió desde China hacia la población mundial como un nuevo virus para la especie humana, con mayor virulencia y capacidad de expansión rápida, quizás la enfermedad que más desarrollo científico -tecnológico cosechó en el menor tiempo del que se tiene memoria en la historia de la medicina, sin antecedentes de algo similar. Con un volumen exponencial en términos de contagiosidad y de impredecibles consecuencias se torna prácticamente imposible imaginar cuándo y cómo será el escenario global cuando termine la pandemia.

Anton Chekhov el escritor ruso decía “si quieres ser universal habla de tu pueblo, de tu aldea”, con esa orientación es posible concluir que es cierto que en América Latina el factor tiempo ha jugado a nuestro favor. Hemos podido aplicar lo que en la teoría institucional se denomina mimetismo, que no es más ni menos, que tener la posibilidad de imitar aquellos comportamientos exitosos ensayados en otros contextos pero también es un hecho que la pandemia encuentra a la región en una posición socioeconómica más débil que la del resto del mundo. A pesar de ello, se implementaron acciones bajo el esquema de ensayo y error y las organizaciones públicas han adoptado muchísimas medidas, lo cual reveló un ritmo constante de respuesta a los acontecimientos con un propósito claramente anunciado, el cuidado de la salud de la población y la atención a los grupos más desfavorecidos. Las primeras regulaciones obligatorias como el Aspo, aislamiento social preventivo obligatorio, el cierre de las fronteras y la modificación del calendario escolar tuvieron impacto inmediato en la vida cotidiana de las personas. El objetivo de las medidas económicas fue la expansión de la protección social tomando como referencia programas preexistentes y también el apoyo directo como la creación de fondos específicos para atender la emergencia de las provincias y sectores como la cultura, la música, los clubes, las medidas de protección del trabajo y la producción consistieron en el mantenimiento de los salarios y prohibiciones de despidos e incentivos a las actividades productoras de insumos equipamiento y tecnología sanitaria como medidas específicas para el sector de salud entre ellas la creación de un fondo para la compra de insumos sanitarios y la construcción de hospitales modulares de emergencia.

Este contexto nos plantea nuevos desafíos, estar dispuestos a entender que los problemas complejos no tiene una solución fácil y única, son polinómicas no son unidimensionales sino que son multicausales.

La Pospandemia en la Educación y el Trabajo

Las nuevas realidades que nos deja la pandemia entre ellas, el aislamiento y todos sus efectos negativos, han impactado entre otras áreas en la educación y el trabajo. En el caso de la docencia, en las formas de instrumentar el proceso de enseñanza aprendizaje hemos migrado casi todas las cátedras, espacios curriculares a la educación virtual lo que acentuó en muchos casos la desigualdad social, reflejada en el acceso y permanencia del proceso de aprendizaje, lo que significó un desafío enorme al sistema educativo. En este contexto, se pusieron al descubierto las desigualdades de acceso que van desde la conexión a la clase hasta el dispositivo de acceso, pasando por otros puntos que influyen en la cursada de los y las estudiantes. Argentina es un país altamente conectado, pero las capacidades de conexión son desiguales y en muchos casos, el celular es el único dispositivo disponible. En el mismo nivel de importancia destacar el rol de curaduría que cumplen las y los docentes en todas las circunstancias, pero sobre todo en este momento extraordinario. Seleccionar buenos recursos, que puedan acoplarse con objetivos concretos no es tarea fácil, debemos repensar en el concepto de igualdad complementado con el de equidad el cual cumple una función que deriva de su significado: la justicia, y consiste en una directiva, en aquellos casos en que la gratuidad no alcance por sí sola a garantizar la igualdad de oportunidades, se impone la carga de proveer a los habitantes de los medios suficientes para acceder a la educación gratuita (ej: becas, subsidios, provisión de elementos de estudio, dispositivos, conectividad)

Pasada la pandemia las tendencias que han aflorado con la emergencia se establecerán como habituales: la utilización de las tecnologías de la comunicación, el teletrabajo, la educación online las que deberán ser atendidas desde la capacitación y la provisión de equipamiento adecuado. Esto modificará las relaciones de trabajo y tal vez dejará postergada a las poblaciones de los adultos mayores que no se plieguen a la adopción de las nuevas tecnologías. El aislamiento ha puesto a la evidencia la importancia del cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 entre ellos el objetivo 9 construir infraestructuras resilientes, particularmente en lo relativo a aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a internet.

Con relación a la modalidad del teletrabajo, ésta fue ganando terreno como una estrategia de organización del trabajo basada en la virtualización de la fuerza laboral con redes multinivel y cadenas de valor caracterizadas por funciones más cooperativas (universo de la economía colaborativa) basadas en el trabajo en equipo. Las fronteras / barreras de espacios físicos dentro y fuera de la organización, la creación de una multiplicidad de entornos de trabajo en donde la innovación consiste en la producción de nuevos conocimientos y procesos, las dimensiones persona espacio tiempo tecnología ocupan un lugar de preponderancia y su aplicación implica cambios en los métodos y estilos de dirección en la generación de nuevas condiciones de empleabilidad en los trabajadores lo que termina indicando que no solo se trata de una nueva forma de trabajo sino de una nueva estrategia organizacional. La experiencia durante la pandemia no ha sido la mejor versión de la modalidad. Las características del experimento están muy marcadas por el carácter atropellado y sin garantías de la imposición del teletrabajo que estamos viviendo con medios sin medios confinados en un lugar de los domicilios y comprometidos a constantes conexiones la mayor parte a través de plataformas gratuitas de redes privadas de la empresa que no saben manejar los trabajadores sin límites horarios, sucesión de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con mayores niveles de stress.

Esta experiencia nos está permitiendo advertir como el teletrabajo se puede convertir en una forma de trabajo estresante invasiva y muy costosa para el trabajador desde su casa y por tanto no puede ser el modelo del teletrabajo del futuro. Si queremos que esta modalidad de trabajo perdure más allá de esta experiencia y tenga resultados positivos para la empresa y las y los trabajadores se deben adoptar medidas tendientes a que el teletrabajo se reconduzca hacia fronteras y hacia límites “sostenibles”.

Con relación a la actividad de las empresas desde el año pasado se advirtió un cambio en la terminología de la RSE (responsabilidad social) a la CER (conducta empresarial responsable) que comenzó a utilizarse a través de un proyecto implementado por la O.I.T. la U.E. y el ACNUR que se prevé continuará hasta el 2023. Las grandes empresas tendrán que priorizar las acciones de responsabilidad social en su dimensión interna focalizando la atención principalmente en la gente, y en círculos concéntricos la responsabilidad social se ejercerá primero a los stake holders (partes interesadas o grupos de interés afectadas, de un modo u otro, por una determinada compañía o actividad empresarial) más cercanos y progresivamente y hasta los más lejanos.

Para las Pymes la preocupación principal pasará a ser su supervivencia, el logro del ODS 8 “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” resultará de muy difícil realización. La pandemia ha recordado a cada uno de nosotros qué artículos son necesarios esenciales, que es todo lo superfluo que consumimos y qué realmente no satisface las necesidades reales, sino las impuestas por la cultura. Esta toma de conciencia en contextos de grandes restricciones obliga a las organizaciones a repensar el tipo de producto que ofrecen qué es necesario y de calidad. Esto es válido tanto para las organizaciones empresarias las universidades y las organizaciones públicas: la pandemia ha puesto en evidencia que en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica grave se impondrá repensar bien las funciones esenciales de cada tipo de organización y su contribución sobre lo que se debe hacer se podrán redireccionar presupuestos redefinir proyectos de trabajo y encontrar nuevas formas de gobernanza para nuestras organizaciones más colaborativas más abierta al diálogo y con liderazgos repartidos en toda la organización para tomar las mejores decisiones acertadas a lo largo del tiempo .

La pandemia y el servicio de justicia

La digitalización del juicio y la obligada huida al teletrabajo requerida por el distanciamiento físico que impone la pandemia, esto que hoy vemos en un primer plano de digitalización es sólo el primer paso. Los sistemas informáticos están empezando a evolucionar y pueden rápidamente leer precedentes, predecir sentencias e incluso corregir la redacción de normas jurídicas. Muchas tareas jurídicas ya están siendo ejecutadas por la inteligencia artificial con códigos y leyes pre cargadas desarrollando una secuencia de pasos lógicos que nos conducen a un resultado (la información se procesa a través de algoritmos) y el tratamiento automatizado de datos para predecir casos son algunas de las tecnologías disruptivas que ya están siendo probadas con éxito en los países y en Argentina se está en los umbrales de implementación. Esta situación nos interpela a desarrollar nuevas competencias, la reinvención del ejercicio profesional y la reconversión de las y los trabajadores que prestan el servicio de justicia constituyendo precisamente el principal desafío que nos imponen las nuevas tecnologías.

Conclusiones

La pandemia no solo ha sido un peligro muy grave para la salud y la causa de muerte de más de un millón de personas en todo el mundo, también ha revelado los aspectos más vulnerables de la sociedad: una situación de economía de guerra donde resulta indispensable el rol del Estado (no así del mercado), por ello los estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social.

La Salud es la llave de la SUSTENTABILIDAD. Hasta antes del COVID-19, la sustentabilidad estaba relacionada al cuidado del Medio Ambiente. Para el 2022, el 92 % del foco en la sustentabilidad estará centrado en la salud y seguridad de la fuerza laboral.

Las comunidades de bajos ingresos se han visto especialmente afectadas debido a la informalidad, condiciones laborales precarias, las viviendas hacinadas y falta de acceso a alimentos, agua y recursos médicos.

Las mujeres se han visto especialmente afectadas: como trabajadoras remuneradas y no remuneradas, productoras, comerciantes y cuidadoras. Muchas han perdidos su empleo en los sectores de servicios, como el comercio minorista y el turismo, también en la manufactura y la agricultura por la disrupción de las cadenas de suministro y el colapso de la demanda de productos. Las mujeres ocupadas en el pequeño comercio transfronterizo han sufrido por fronteras cerradas e inseguridad general. El cuidado no remunerado ha aumentado considerablemente ya que las familias están confinadas en sus hogares. La violencia de género en el hogar ha empeorado y es un grave riesgo de seguridad para las mujeres (la pandemia paralela)

En cuanto a la Cooperación Internacional: la salida de la crisis dependerá de la fortaleza económica de cada país, por lo tanto, dadas las asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo , el papel de la ONU, el FMI y el Banco Mundial será esencial para garantizar el acceso al financiamiento, sostener el gasto social y mantener la actividad económica con medidas innovadoras.

La región como opción estratégica deberá avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible a través de la integración. Sólo con nuevo modelo de desarrollo evitará volver a transitar por los caminos que condujeron a una situación en la que los efectos de la pandemia pueden no sólo ser devastadores en el corto plazo, sino también deteriorar las condiciones de la recuperación y el desarrollo.