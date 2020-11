A.C y D.C (antes y después del COVID-19)

02/11/2020 - 13:20 Santiago

¿Cómo se puede estar después de siete meses y medio de confinamiento? Nos costó una crisis la entrada en la reclusión, con los sinsabores emocionales que implicaron: el miedo, la ansiedad y angustia, una tríada potenciada por la incertidumbre y otros datos secundarios, pero no menores, como la escolaridad online, el home office, el aumento del dólar, el riesgo laboral, entre otras. Pero hubo crisis a los inicios por la entrada en cuarentena y ahora hay crisis por la salida de la misma. Vamos de crisis en crisis.

Estamos en plena etapa del malhumor, impotencia, fastidio e irritabilidad, donde se ha reducido la angustia descarnada y el miedo directo y se han permutado por esos sentimientos. En la convivencia con la familia o la pareja, como en una transición, vamos de buenas preguntas a buenas respuestas, a malas respuestas a buenas preguntas o buenas respuestas a malas preguntas, y ahora estamos en el estadio de malas preguntas y malas respuestas. Es época de intolerancia con la necesidad de que todo se normalice. De retornar a la habitualidad. Tal cual como en los últimos días de unas vacaciones largas, que uno desea retornar a su casa, a sus cosas, a dormir en su cama, al hábitat laboral, a que el contexto sea el de siempre.

Ya la gente empieza a sentir esta necesidad de reencontrarse con un ejercicio de vida que le es familiar porque, a ciencia cierta, lo que nos pasa a nosotros es que perdemos la identidad de lo regular y conocido. Porque la habitualidad y la rutina enfoca el yo, es decir, en ser uno mismo con la actitud cotidiana, con tu trabajo, con tu estudio, con tu deporte, con el bar donde te sirven tu cortado (calentito y con edulcorante) donde caminas por tus calles conocidas.

También para salir de la ansiedad cuarentenaica, entramos en la ansiedad de retornar al trabajo. Sí, volver al trabajo, al escritorio, a las paredes, a los rostros de los compañeros, al portarretrato sobre el escritorio, al viaje en metro, al autobús, subir al auto y hacer un recorrido determinado, entre otros detalles. Porque el trabajo es uno de los ejes de la identidad personal, tanto, que cuando nos presentamos, lo hacemos mediante la actividad que desarrollamos: Soy Natalia y soy aquitecta, Soy Juan y trabajo en sistemas. A pesar de que otras partes de nuestra vida nos definen como la constitución de la familia, la pareja, los hobbies, el deporte, nos terminamos presentando por el área laboral. No decimos: Soy Ana, madre de tres niños, o Soy Lucía, hago gimnasia. El desarrollo de la rutina, también nos provee un marco de identidad, y no estoy refiriéndome al adjetivo descalificatorio -la rutina como sinónimo de aburrimiento, tedio, o el más de los mismo-me refiero a la rutina organizadora de la cotidianeidad. Esta rutina te da una identidad determinada, es la organización de tu vida, el marco referencial que te orienta.

¡Ahh los cuarentenados!

Los cuarentenados -más en los comienzos de la reclusión- salieron a romper la tarde al supermercado chino, porque una de las pocas salidas que se permitieron fue la compra de alimentos. Cuestión que se podía salir con una bolsa de supermercado como salvoconducto para poder escaparse del aislamiento. En realidad, hay dos pases que habilitaron salir a la calle: la bolsa del supermercado y el pasear a los perros. Fue tal el deseo de salir, que el hecho de ir a un supermercado chino se convirtió en una gran salida. La gente se preparaba, se cambiaba de ropa como para ir a una fiesta, agarraba sus bolsas y se dirigía feliz a hacer su compra. Ya dentro del supermercado se observaban en la gente algunas actitudes interesantes. En tiempo normales, las personas con carro en mano se cruzan sin preocupación, se acercan, hasta se rozan sin querer y hasta piden disculpas por el tocarse. Mientras que, en los tiempos reclusivos se ha pasado de una cautela protectiva a una conspiración paranoide: si de lejos alguien divisaba un carro del supermercado con su conductor embarbijado (y tal vez con guantes de cirugía), y se daba cuenta que se aproximaba raudamente, alguno de los dos terminaba doblando abruptamente en ángulo de 90º en el pasillo más próximo. Toda esta escena se desarrollaba con la mayor naturalidad y disimulo, mirando distraídamente las góndolas como si nada de esto estuviese sucediendo.

Después de semejante confinamiento quedamos aislados en tiempo, cristalizados, fuera del rodaje de la película de nuestra vida de siempre y pasamos a otra vida. A los inicios fuimos presos de un trastorno obsesivo compulsivo sobre la limpieza: tener toda una cantidad de recaudos higiénicos, la lavandina, el alcohol en la suela de zapatos, sacarse el calzado fuera, el rociarnos con alcohol por toda la ropa, sacarnos la ropa íntegramente y bañarnos después de ir al supermercado, los barbijos, la distancia, las técnicas de lavado de manos, etc., etc.

Toda esta esterilización motivada por el miedo, vista en retrospectiva, hasta nos parece exagerada, puesto que resulta imposible controlar la cantidad de gérmenes, microbios y bacterias con los que convivimos, en las almohadas, en el piso de nuestra casa, en las alfombras, en nuestro cepillo de dientes, en la pileta de la cocina, en las lamidas que nos dan nuestras mascotas, en el teléfono celular. Todo parecía hacernos llegar a vivir aislados en una especie cúpula impoluta, algo así como esas campanas de vidrio que se encuentran cubriendo las tortas en las barras de los restaurantes. Debemos hoy concienciar que resulta imposible llegar a un nivel de esterilización y asepsia extremos, porque si en el caso utópico que lo logremos, estaríamos resintiendo gravemente nuestro sistema inmunitario.

¿Quiero volver a mi antigua vida?

En este tiempo de stand by -de iluso esterilizotodo- en donde quedan congeladas cantidades de actividades y proyectos que veníamos desarrollando, sería relevante que nos pusiésemos a pensar si cuando (algún día) todo llegue a la normalidad y retornemos a nuestra vida, deseamos volver a lo mismo que hacíamos antes del confinamiento. Tenemos una gran oportunidad de generar alguna modificación en la vida que llevábamos. La pregunta radical consiste en reflexionar acerca de que si quiero seguir trabajando como trabajaba, si quiero y en qué quiero capitalizar mi tiempo libre, o mi tiempo general, qué tiempo deseo tomarme para mí y qué tiempo quiero destinar a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos, a mis viajes, en síntesis, cómo organizo mi vida. Estas preguntas van más allá del ciclo evolutivo, ocupación y estado laboral o de salud, aunque tienen más sentido cuando las personas pasan los 50 años porque el deadline de la vida cada vez tiene un rango más corto. Sin entrar en una cuestión apocalíptica, creo que ahora puede construirse la oportunidad para entrar en el ruedo cotidiano de la manera en que se decida. Hacerse estos cuestionamientos podrían definir los próximos años de la vida de una persona.

Si no logramos reflexionar en este stop de la vida, el hecho de frenar de manera radical ¿de que nos sirvió, además de protegernos del contagio? Esta situación crítica, podemos convertirla en una oportunidad, y como tal en un trampolín hacia un cambio. Porque sino, habremos sido resistentes y fuertes en haber pasado por este temporal, pero no resilientes, porque no hemos aprendido de esta situación. Allí justamente está el secreto del aprendizaje en nuestra vida: de guardar la información que aprendimos de una crisis desestabilizadora, para continuar adquiriendo herramientas para aplicar a otras situaciones y reducir los futuros entuertos que se nos presentan. Entonces, ser resistentes está muy bien, pero la resiliencia es la que completa el proceso.

¿La era del codo?: muchas preguntas y pocas respuestas

En estos momentos de la pandemia no se trata de entretenernos con actividades, o distraernos con nuevas series, es hora de pensar la vida. Porque sino, sabremos muy bien las normas higiénicas para protégenos del contagio del COVID-19, conoceremos al dedillo la distancia de dos metros, los desinfectantes, los guantes de látex y el uso de barbijos con diferentes diseños, como si fueran el último grito de la moda: si son blancos tradicionales, de cirugía, profesionales, estampados con dibujitos, flores, lunares, arabescos, lisos, a rayas, de colores, bordados, etc. Pero ¿qué tipo de barbijos usamos para protegernos de la ansiedad, de la incertidumbre, del malhumor, del miedo?, ¿Qué tipo de rituales de higiene utilizamos para limpiar nuestra mente?, ¿cómo desinfectamos nuestras emociones tóxicas?, ¿cómo vamos a cuidarnos y cuidar en nuestra vida, cuando volvamos a la habitualidad?

¿Que sucederá al otro día de la culminación de la pandemia? ¿Qué secuela dejará este confinamiento tan extenso? Seguramente algunos rituales de higiene, prevalecerán en el tiempo, las clases online se mezclarán con las presenciales el trabajo remoto continuará su protagonismo y con ello la reducción de polución, menos conglomeración de gente en zonas de oficinas y gastos de comidas al mediodía, menos alquileres de pisos por parte de las empresas, etc., y con esto el deterioro económico de muchos comercios que viven de este público consumidor.

¿El otro continuará siendo una amenaza de contagio? ¿Volveremos a darnos un beso, un abrazo, un fuerte apretón de manos, como signo de saludo o instauraremos el saludo de lejos o el codo se convertirá en el único contacto en el saludo? ¿Llevaremos el alcohol en gel a todas partes y oficializaremos un felpudo impregnado en lavandina en la puerta de nuestro hogar? ¿Y… tocaremos los picaportes… cómo abriremos la puerta de los negocios, de los bancos, de la universidad, del colegio, de la casa de nuestros amigos, de los restaurantes? Estrenaremos nuestros codos que se han convertido en una parte del cuerpo que nunca se ha pensado que cumpliría función de una mano adicional.

Hoy no estamos quitando la secuela de esa sensación de contaminación y suciedad ambiental, esa sensación que nos hace regresar a casa y sentir que debemos bañarnos y enjuagarnos en alcohol, intentando borrar los vestigios virósicos acumulados en el ambiente externo. Nadie disfrutó de una manera magnánima esta cuarentena. Exceptuando a los fóbicos sociales que el estar encerrados en la casa les vino perfectamente útil a sus síntomas, o los trastornos obsesivos que los rituales de limpieza les vinieron a sus anchas, para el resto del mundo la reclusión es un atentado contra la naturaleza social y afectiva de nosotros los humanos. Porque eso es lo que somos: seres relacionales y necesitados del contacto afectivo.

No obstante, cada la persona de este bendito planeta ha construido su propio significado de este aislamiento. No hubo tan solo una cuarentena, hubo tantas como habitantes hay en la tierra que han vivido esta estrategia preventiva. Cada uno de la misma manera que construyó la cuarentena a su medida, también construirá particularmente el día después. Sea como fuere lo más importante es salir de esta situación crítica de una manera airosa y habiendo aprendido algo. La pandemia es un hecho y depende de cada uno de nosotros si la construimos como una oportunidad para lograr hacer algo que sea capitalizable para aplicar en otras experiencias. En eso radica el fundamento del aprendizaje, entonces literal y metafóricamente: ¿Cómo y con qué abriremos estas nuevas puertas?