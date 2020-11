Desafíos de los profesionales en ciencias económicas pospandemia

02/11/2020 - 13:27 Santiago

Mucho se ha escrito, hablado y especulado con la pandemia, que así como llegó en algún momento se irá.

Dejando consecuencias en todos los humanos, es por ello que debemos estar preparados para afrontar las nuevas situaciones que se nos presentará y con las cuales conviviremos.

Así desde el punto de vista de los profesionales en ciencias económicas debiéramos estar preparados para este nuevo desafío que aun sin pandemia se visualizaba que llegaría. Él mismo está representado por el manejo de nuevas herramientas que se planteó para un futuro muy cercano y que se tornó en un presente. Hay dos temas que se vienen conversando desde hace unos años, es el de la economía digital, y el de la economía del conocimiento.

Recordemos que la economía es aquella ciencia que estudia cómo las personas y las sociedades toman las decisiones que les permiten obtener el máximo beneficio a partir de sus recursos limitados.

Los humanos tenemos la necesidad de administrar (por medio del intercambio o la producción) nuestros escasos recursos, para poder conseguir lo que necesitamos. De manera análoga, podemos involucrar el desempeño de la tecnología digital en la definición. Nos encontramos, por tanto, en una nueva formulación de la economía. Un modo diferente de manejar recursos limitados.

Esta nueva economía toma consistencia mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación , las cuales proporcionan los instrumentos necesarios para el procesamiento, la administración y distribución de la información por medio de varios soportes o dispositivos tecnológicos, como ordenadores, teléfonos móviles, tablets, Smart TV, consolas de videojuegos, etc.

Ahora bien, en relación con la economía del conocimiento la podemos definir como el sector de la economía que utiliza la información como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación a conocimiento. Abarca rubros como la educación, investigación y desarrollo, alta tecnología, informática, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología e industria aeroespacial. Desde finales del siglo XX, la inversión en capital intangible ha crecido considerablemente incluso en mayor medida que el capital tangible (maquinaria, materias primas, etc.).

En realidad, la Economía del Conocimiento no genera valor y riqueza por medio de su transformación en información; sino que crea valor añadido en los productos y servicios en cuyo proceso de creación o transformación participa. Los Estados han brindado medidas que otorgan incentivos y Argentina en particular, dictó La Ley de Economía del Conocimiento que impacta en todos los sectores económicos

Mejora procesos, aumenta la eficiencia, baja costos, genera innovación para diversos sectores de la economía y se caracteriza por el uso intensivo de tecnología requiriendo capital humano altamente calificado.

Incluye: software, biotecnología, las industrias aeroespacial y satelital, audiovisual, servicios geológicos y de prospección y relacionados con electrónica y comunicaciones, centros de exportación de servicios profesionales, investigación y desarrollo, nanotecnología y nano ciencia y fabricación de bienes 4.0 (inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, realidad aumentada y virtual, simulación).

Como se podrá observar en la economía digital consiste en el empleo de la tecnología para la creación de riqueza mientras que la llamada economía del conocimiento prevalece la información y el conocimiento también utilizando la tecnología para crear valor. Entonces podemos observar como el capital humano ha adquirido relevancia y no debería asustar el hecho del avance de la tecnología en la medida que dicho capital humano (know how) crezca en el mismo sentido, para ello se requiere de una herramienta importantísima la capacitación.

Si bien la pandemia es una tragedia nos da oportunidades de producir un cambio en la mente buscando otras oportunidades, que seguramente se encontrarán ya que en nuestro país hay un gran potencial de recursos humanos.