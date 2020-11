02/11/2020 - 13:37 Santiago

La “coronafobia” lleva a no ver la viga de nuestro ojo, a ponernos más críticos con el resto, puesto que los demás pueden ser la amenaza, lo que no preservar mi salud. A esto se suma los cánones de belleza, por lo general en estudios concluyeron que las reacciones naturales de sonrisa tienden a ser mayores en niños blancos y de ojos claros que en aquellos que no poseen esas características. Y eso se potencia en época de pandemia. Lamentablemente se observa mayor rechazo a personas que no encajan con los ideales de belleza porque los consideran más peligrosos. Esto tiene que ver con la vulnerabilidad en que las personas se perciben.

Respecto de la salud mental en general, los pacientes con tendencias a desregularse pueden sentirse más expuestos en ese momento y con ello traer ciertas consecuencias, como la depresió.-

La pandemia en muchos casos pasó de dejar a personas aisladas de los otros a sentirse aisladas emocionalmente. Y esto más los cambios en las condiciones socioeconómicas, situaciones de violencia, genera mayor desesperanza. La población se encuentra con diversos grados de angustias y se prevé un aumento mayot del que ya existe , de las patologías psicológicas. Una situación atípica como la pandemia empezó generando reacciones no esperadas que al ser continuas en el tiempo termina afectando la salud mental, y de esto ya estamos viendo en el aumento de la consulta . De los diversos cuadros se debe tener mucho cuidado con la ideación suicida, esa idea reiterada de querer matarse, ante el ahogo que pueda estar sintiendo la persona. Es importante tener conocimiento sobre cómo las ideas intensas pueden transformarse en actos, por lo cual se debe atender a los pensamientos negativos intensos. Aislamiento social no es aislamiento emocional. Es indispensable contar, compartir la angustia, los dilemas, muchísimas personas atraviesan situaciones similares y cuando conocen sobre otros que atraviesan lo mismo alcanzan a aliviarse.

Los efectos del pandemia podrían abarcar duelos patológicos, desadaptación, consumo excesivo y cuadros hipocondríacos, la ansiedad cargada en el propio cuerpo haciéndose presente en las diferentes reacciones para con uno mismo y los otros

Atravesamos la pandemia con duelos continuos respecto del famoso pico, entonces, cada vez que se quiere armar un nuevo proyecto, porque el anterior ya murió, se pierde otra vez la esperanza. Cada quincena es la agonía de ver qué mecanismos tengo que poner en juego para adaptarme a la pandemia y esto con el tiempo traerá en el peor de los casos, crisis existenciales. Llevará mucho tiempo , dado los rebrotes, atravesar el miedo y la sensación de poder ordenarse. Algunos autores hablan de duelo generalizado, que es esto que genera el ver los fallecidos en diversos puntos del globo terráqueo. Si bien son imágenes tristes, es necesario mirar las estadísticas para poder entender el contexto de esos número, así el clima emocional no desborda las conductas intra e interpersonales.

Pospandemia tenemos el trabajo de armar una rutina, cuidar la salud física con la actividad y tratar de relajarse en el momento, para eso, la calidad es la naturaleza y fundamentalmente ser el vigilante de nuestras propias ideas y sentimientos. Por ello es fundamental ver la vida desde la perspectiva longitudinal y encontrar en ello lo que se pudo superar.